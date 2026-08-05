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70 bin TL hesap ödediler, mekandan kovuldular! Şoke eden Rahmi Koç iddiası

70 bin TL hesap ödediler, mekandan kovuldular! Şoke eden Rahmi Koç iddiası
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Bodrum'da bir otelde yemek yemek isteyen 9 kişilik aile, iş insanı Rahmi Koç'un otele gelmesi nedeniyle restoran servisinin durdurulduğunu ve kendilerinden ayrılmalarının istendiğini iddia etti. Yaklaşık 70 bin TL hesap ödediklerini belirten aile, yaşanan olayın ardından jandarmaya giderek otel hakkında resmi şikâyette bulundu. Olayla ilgili taraflardan henüz açıklama yapılmadı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaz sezonunun en yoğun döneminde yaşandığı öne sürülen bir olay gündem oldu.

Sabah'ta yer alan habere göre; önceki gün Divan Türkbükü Bodrum'da yemek servisi almak isteyen 9 kişilik bir aileye, iş insanı Rahmi Koç'un otele gelmesi nedeniyle restoran servisinin durdurulduğu bildirildi.

"SERVİS YOK" DENİLEREK AYRILMALARI İSTENDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

Uzun yıllardır otelin müdavimi olduklarını belirten Serkan Keser, kendilerine "Servis yok" denildiğini ve restorandan ayrılmalarının istendiğini iddia etti.

Yaşanan durum karşısında büyük şaşkınlık yaşadıklarını ifade eden Keser, restoranda yaklaşık 70 bin TL hesap ödemelerine rağmen böyle bir muameleyle karşılaştıklarını öne sürerek tepki gösterdi.

JANDARMAYA GİDEREK ŞİKÂYETÇİ OLDU

Olayın ardından Serkan Keser'in jandarma karakoluna giderek tutanak tutturduğu ve otel yönetimi hakkında resmi şikâyette bulunduğu öğrenildi.

İddiaya ilişkin otel yönetimi ve diğer taraflardan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Haberler.com
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