'İçişleri bakanlığı' yapar dediği isim Özgür Özel'i fena yanılttı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'Rüşvet', 'İrtikap', 'Resmi belgede sahtecilik', 'Görevi kötüye kullanma' ve 'İmar kirliliğine neden olma' suçlarını işledikleri belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

BAŞKAN ÇİÇEK DAHİL 15 KİŞİ GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda Başkan Çiçek'in de aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı. Başkan Yardımcısı R.S.'nin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Şüphelerin İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

ÖZEL'İN SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEM OLDU

Olayın yankıları sürerken Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in İlkay Çiçek için söylediği sözler yeniden gündem oldu. Bir mitingde Çiçek'ten övgüyle bahseden Özel, "Dedim ki, 'İlkay'ı tanımıyorsunuz. Değil Menderes'i, İzmir Büyükşehir'i, İstanbul Büyükşehir'i, verin ona İçişleri Bakanlığı'nı yönetir." ifadelerini kullanmıştı.

MESAJLAŞMALARI OLAY

Çiçek'e ait olduğu iddia edilen mesajlaşmalar da sosyal medyada gündeme geldi. İddiaya göre sevgilisiyle yaptığı yazışmalarda hem özel hayatına ilişkin ifadeler hem de belediye içerisindeki rüşvet düzenine yönelik dikkat çeken söylemler yer aldı.

Söz konusu yazışmalarda, "Veriyorum bebeğim yemlerini eksik etmiyorum, yem vermesem yumurtluyorlar bebeğim.", "Bu k*ltak Tülay Dişçi meclis üyesi, o da inşaat yapıyor. Birkaç tane müteahhidi getirdi, ruhsat çıkarmak için el altından para aldık.", "Ekrem İmamoğlu pastayı bölüşmede anlaşmadılar, birbirlerini sattılar bebeğim.", "Ekrem İmamoğlu'nun ayağını kaydıran yine Özgür Özel bebeğim. Yani kendi içimizden satış olmazsa dışarıdan kimse bir şey yapamaz.", "Ben yürüyen parayım bebeğim, ben muhtarlıktan gelmeyim, her işin karşılığında para alırım." ve "Ben para almaya alışkınım aşkım." ifadelerinin yer aldığı görüldü.

"BEN YÜRÜYEN PARAYIM BEBEĞİM"

Belediye Başkanı İlkay Çiçek'e ait olduğu iddia edilen başka bir yazışmada ise deste deste para dolu bir çanta görselinin paylaşıldığı görüldü.

Ekran görüntülerinde yer alan diyaloglar ise dikkat çekti:

Karşı taraf: Aşkım bana niye para gösteriyorsun, yine kimden aldın para?

İlkay Çiçek (İddia edilen): Ben yürüyen parayım bebeğim, ben muhtarlıktan gelmeyim her işin karşılığında para alırım. Ben para almaya alışkınım aşkım.

Kaynak: Haberler.com