Haberler

Tatili kabusa döndü! Fenomen isim maymun saldırısına uğradı

Tatili kabusa döndü! Fenomen isim maymun saldırısına uğradı Haber Videosunu İzle
Tatili kabusa döndü! Fenomen isim maymun saldırısına uğradı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sosyal medya fenomeni Alya Vural, tatil için gittiği Tayland'da maymun saldırısına uğradı. Bel bölgesinden yaralanan Vural'ın yaşadığı panik anları kameraya yansırken, fenomen isim saldırının ardından sağlık durumuna ilişkin paylaşım yaptı.

Sosyal medya fenomeni Alya Vural, tatil için bulunduğu Tayland'da beklenmedik bir olay yaşadı.

Turistik gezi sırasında maymunların bulunduğu bölgede dolaşan Vural, bir maymunun saldırısına uğradı. Görüntülerde maymunun Vural'ın bel bölgesini ısırdığı, fenomen ismin ise büyük panikle uzaklaşmaya çalıştığı görüldü.

BEL BÖLGESİNDEN YARALANDI

Saldırının ardından bel bölgesinde oluşan yarayı takipçileriyle paylaşan Alya Vural, yaşadığı korkuyu da anlattı. Görüntülerde ısırık izleri ve kızarıklık dikkat çekti.

TAYLAND'DA BENZER OLAYLAR YAŞANIYOR

Tayland'ın maymunların yoğun olarak bulunduğu turistik bölgelerinde benzer olaylar zaman zaman yaşanıyor. Uzmanlar, vahşi maymunlara yaklaşılmaması, beslenmemeleri ve yiyecek taşırken dikkatli olunması konusunda turistleri uyarıyor.

Maymun ısırıkları nedeniyle enfeksiyon riski bulunduğundan, bu tür olayların ardından sağlık kuruluşuna başvurulması ve gerekli tedavinin uygulanması öneriliyor.

Kaynak: Haberler.com
Trump resti çekti: Hürmüz yakında açılacak yoksa İran'ı çok sert vuracağız

Trump'tan dünyayı tedirgin eden rest: Çok sert vuracağız
Gazze'de yürek yakan görüntü! 112 cenaze 3 yıl sonra enkazdan çıkarıldı

2 aile, 112 cenaze! Enkazdan çıkarılan naaşlar toprağa verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tahir Sarıkaya aldığı paraları tek tek söyledi! Cem Küçük ve Haluk Levent itirafı olay

Ünlü gazetecinin Cem Küçük ve Haluk Levent itirafı olay
5-0 kaybettiler! Beşiktaş'ın sıradaki turdaki rakibi neredeyse belli gibi

5-0 kaybettiler! Beşiktaş'ın sıradaki turdaki rakibi neredeyse belli gibi
Aybüke Pusat yeni rolü için tesettüre girdi

Onu daha önce hiç böyle görmediniz! Tesettüre girdi
Batman'daki mezarlık katliamında 3 ferdini kaybeden aile konuştu: Yaşananlar pusuydu

Mezarlık katliamında öldürülenlerin ailesi konuştu
Cristiano Ronaldo’nun nişanlısı, fiziki görünümü ile ilgili eleştirilere karşı sessizliğini bozdu

Fiziki görünümüne dair gelen eleştirilere karşı ateş püskürdü
Fenerbahçe'nin 40 milyon Euro'luk teklifine Benfica'dan cevap

40 milyon Euro'luk dev teklife cevap!
Tuzla Belediye Başkanı Bingöl'den AK Parti ilçe teşkilatına: Karşı mahalleden geliyorum

AK Parti'ye geçen Başkan, partililerine böyle seslendi