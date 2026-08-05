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Avcılar Belediyesi'ne operasyon: 13 şüpheli gözaltında

Avcılar Belediyesi'ne operasyon: 13 şüpheli gözaltında
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Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Avcılar Belediyesi'ne yönelik yürütülen "ihaleye fesat karıştırma" soruşturması kapsamında İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, 2022 yılında "Asfalt İmalatları Yapılması" ihalesinde kamu kurumlarından yaklaşık maliyet araştırması yapmadan yüksek teklif alarak ihale maliyetini yükselttikleri ve böylece kamu zararına sebebiyet verdikleri iddia edildi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Avcılar Belediyesi'ne yönelik yürütülen "İhaleye fesat karıştırma" soruşturma kapsamında bugün İstanbul merkezli Ankara, Balıkesir ve Bitlis olmak üzere 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.  Operasyon kapsamında 13 şüpheli gözaltına alındı.

"İHALE MALİYETİ YÜKSELTİLEREK KAMU ZARARINA SEBEBİYET VERİLDİ"

Soruşturmaya ilişkin başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, Avcılar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün 2022 yılında "Asfalt İmalatları Yapılması" ihalesinde, şüphelilerin; kamu kurumlarından yaklaşık maliyet araştırmaksızın yüksek teklif alarak ihalenin maliyetin yükselttikleri ve kamu zararı oluşmasına sebebiyet verdikleri tespit edildiği belirtildi.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (6)

Haber Yorumlarıbarbaroscakir1@gmail.com:

harbiden yeter

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Haber YorumlarıEmre Gök:

DURMAK YOK YOLA DEVAM DEDİKLERİ BU OLSA GEREK

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Haber YorumlarıEmre Gök:

DURMAK YOK YOLA DEVAM DİYORLAR

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Haber YorumlarıBedirxan Bey:

avcılar beledıyesınden herkes yolunda.

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Haber YorumlarıUfuk BİR:

Hep CHP ye yapılıyorsa bu operasyonlar bence taraflı adalet

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