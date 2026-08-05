Avcılar Belediyesi'ne operasyon: 13 şüpheli gözaltında

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Avcılar Belediyesi'ne yönelik yürütülen "İhaleye fesat karıştırma" soruşturma kapsamında bugün İstanbul merkezli Ankara, Balıkesir ve Bitlis olmak üzere 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 13 şüpheli gözaltına alındı.

"İHALE MALİYETİ YÜKSELTİLEREK KAMU ZARARINA SEBEBİYET VERİLDİ"

Soruşturmaya ilişkin başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, Avcılar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün 2022 yılında "Asfalt İmalatları Yapılması" ihalesinde, şüphelilerin; kamu kurumlarından yaklaşık maliyet araştırmaksızın yüksek teklif alarak ihalenin maliyetin yükselttikleri ve kamu zararı oluşmasına sebebiyet verdikleri tespit edildiği belirtildi.

Kaynak: Haberler.com