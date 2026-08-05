Salah Trabzonspor formasını giydi! İlk sözleri bütün şehri ayağa kaldıracak

Trabzonspor'un günlerdir üzerinde çalıştığı Mohamed Salah transferinde mutlu sona ulaşıldı. Dünya futbolunun en önemli yıldızlarından biri olan Mısırlı futbolcu, bordo-mavili formayı giyerek ilk kez kameraların karşısına çıktı ve Trabzonspor taraftarına ilk mesajını gönderdi.

"BİZE HER YER TRABZON"

Trabzonspor formasıyla görüntülenen Mohamed Salah, bordo-mavili taraftarlara seslenerek, "Bize Her Yer Trabzon!" ifadelerini kullandı. Yıldız futbolcunun bu sözleri kısa sürede büyük ilgi görürken, Trabzonspor taraftarları transfer heyecanını katladı.

BUGÜN İSTANBUL'A GELİYOR

Trabzonspor Kulübü, Mohamed Salah'ın bugün saat 12.00'de İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geleceğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Mısırlı yıldızın aynı gün akşam saatlerinde Trabzon'a geçeceği belirtilirken, karşılama programının detaylarının gün içerisinde paylaşılacağı ifade edildi.

İstanbul'da Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile bir araya gelecek olan Salah'ın sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Öte yandan Mohamed Salah'ın Trabzonspor ile 2 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardığı öğrenildi. İddiaya göre bordo-mavili kulüp, yıldız futbolcuya yıllık 17,5 milyon euro garanti ücret ödeyecek. Anlaşmada ayrıca "Salah" lisanslı ürünlerinin satışından elde edilecek gelirin yüzde 20'sinin oyuncuya verileceği maddesinin de yer aldığı öne sürüldü.