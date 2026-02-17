2026 AVRUPA BİSİKLET BAŞKENTİ YILI VE VELESPİT MÜZESİ AÇILIŞI COŞKUYLA YAPILDI

Konya'nın 680 kilometreyi aşan bisiklet yolu ağıyla dünyada örnek gösterilen bir şehir konumunda olduğunu belirten Başkan Altay, "Bu ağ; bisikleti bir ulaşım tercihi olmanın ötesine taşıyarak bir şehir kültürüne dönüştürmüştür. Hayata geçirdiğimiz örnek projeler ve İslami Dayanışma Oyunları gibi büyük organizasyonlarla 2023 yılında Dünya Spor Başkenti olan Konya'mız, şimdi ise bu birikimi 'Avrupa Bisiklet Başkenti' unvanıyla taçlandırmıştır. Bu aslında bir tesadüf değil; eşsiz bir istikrarın ve gayretin sonucudur" diye konuştu. Programa katılan Avrupa Başkentleri ve Şehirleri Federasyonu Başkanı Gian Francesco Lupatelli, "Siz dünyada birincisiniz, siz Avrupa'nın en iyi spor başkentisiniz. Halktan katılımın bu kadar fazla olması çok önemli. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı, 2026 Avrupa Bisiklet Başkenti olarak 2026 ve 2031 yılları arasında beş yıllık bir dönemde bisiklet başkenti adaylarının belirlenmesinden sorumlu olacak. Hepinize çok teşekkür ediyorum" dedi. Konya Valisi İbrahim Akın, Konya'nın her alanda olduğu gibi spor alanında da öncü şehirlerden birisi olduğunu vurgulayarak, "Velespit Müzemiz de Konya'mızın bisiklet kültürünü geçmişten geleceğe taşıyan önemli bir hafıza mekanıdır. Şehrimizin asırlık bisiklet geleneğini, spor altyapısını ve çevre dostu ulaşım vizyonunu görünür kılan bu müze aynı zamanda genç kuşaklara ilham verecek yaşayan bir spor mirasıdır" ifadelerini kullandı.

2026 Avrupa Bisiklet Başkenti Yılı ve Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Velespit Müzesi'nin açılışı yapıldı.

Program kapsamında ilk olarak Konya Panorama Müzesi'nde başlayan ve Kılıçarslan Meydanı'nda tamamlanan bisiklet sürüş etkinliği yapıldı.

Etkinliğe; Konya Valisi İbrahim Akın, AK Parti Konya Milletvekilleri Mehmet Baykan, Latif Selvi, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Avrupa Başkentleri ve Şehirleri Federasyonu (ACES) Başkanı Gian Francesco Lupatelli, İlçe Kaymakamları, İlçe Belediye Başkanları, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürü Tuncay Karabulut, İl Kültür ve Turizm Müdürü Fikret Fidan, Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, TSYD Başkan Vekili Recep Çınar, Konya Motosiklet ve Bisiklet Tamircileri Başkanı Ömer Bardakcı ile bisiklet konusunda şehirde faaliyet gösteren dernek, grup ve topluluklardan oluşan bisikletseverler ile milli bisikletçiler katıldı.

"BU ASLINDA BİR TESADÜF DEĞİL; EŞSİZ BİR İSTİKRARIN VE GAYRETİN SONUCUDUR"

Bisiklet sürüşünün ardından, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Velespit Müzesi açılışında konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2026 Avrupa Bisiklet Başkenti unvanını taşıyan Konya'nın, gençlikle ve sporla anılmasından ve bu alanda öncü olmasından duyduğu mutluluğu paylaştı.

Başkan Altay, Konya'nın 680 kilometreyi aşan bisiklet yolu ağıyla dünyada örnek gösterilen bir şehir konumunda olduğunu anımsatarak, "Bu ağ; bisikleti bir ulaşım tercihi olmanın ötesine taşıyarak bir şehir kültürüne dönüştürmüştür. Türkiye'de bir ilk olan Bisiklet Tramvayımız, Akıllı Bisiklet Ulaşım Sistemimiz, paylaşımlı elektrikli bisiklet altyapımız; çevreci ve sürdürülebilir şehir anlayışımızın somut göstergelerindendir. Birçok uluslararası etkinliğe ev sahipliği yapan Olimpik Velodromumuz ise bu vizyonun spor alanındaki en güçlü nişanesidir. Bisikletin yanı sıra; maratondan yüzmeye, atletizmden salon sporlarına kadar pek çok branşta sporun parlayan şehirlerinden biri hâline gelen Konya'mızda, 2025 yılında düzenlediğimiz spor organizasyonları ve etkinliklerde 354 bin gencimizi sporla buluşturduk. Hayata geçirdiğimiz örnek projeler ve İslami Dayanışma Oyunları gibi büyük organizasyonlarla 2023 yılında Dünya Spor Başkenti olan Konya'mız, şimdi ise bu birikimi 'Avrupa Bisiklet Başkenti' unvanıyla taçlandırmıştır. Bu aslında bir tesadüf değil; eşsiz bir istikrarın ve gayretin sonucudur" diye konuştu.

"VELESPİT MÜZESİ'Nİ ŞEHRİMİZİN HAFIZASINA EMANET EDİYORUZ"

Darülmülk vizyonunun önemli bir halkasını daha hayata geçirmiş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ve Velespit Müzesi'ni Konya'nın hafızasına emanet ettiklerini kaydeden Başkan Altay, Darülmülk Projesi kapsamında hayata geçirdikleri Meydan Evlerinin bulunduğu alanda birçok nitelikli restoranın, kafenin açıldığını, bölgenin bir cazibe merkezine dönüştüğünü söyledi. Başkan Altay, "Kılıçarslan Meydanı şehrimizin kalbi. İnşallah hemen sol tarafımızda bulunan binaya Valiliğimizin taşınmasıyla birlikte Büyükşehir Taş Bina, Valiliğimiz ve Meydan Evleri buradaki canlılığı artıracak" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DE AÇILMIŞ BU MANADA İLK ALAN"

Velespit Müzesi'nin içeriğini anlatarak konuşmasına devam eden Başkan Altay, "Velespit Müzesi Türkiye'de açılmış bu manada ilk alan. İsminin 'Velespit' olması da Konyalıların bisiklete verdiği isimden kaynaklı. Ayrıca bu müze sadece içinde gezeceğiniz bir alan değil. Bizzat özellikle çocuklarımızın içinde olacağı etkinlik alanlarıyla birlikte yaşayan bir müzeye şehrimiz kavuşmuş olacak" diye konuştu.

Konya'ya Avrupa Bisiklet Başkenti unvanının verilmesinde ACES Yönetim Kurulu Başkanı Lupatelli ve ekibinin çok yoğun bir desteği olduğunu kaydeden Başkan Altay, desteklerinden dolayı Lupatelli'ye teşekkür ederek, "Ben programımızın hayırlı olmasını temenni ediyorum. Velespit Müzemiz ve Dünya Bisiklet Başkenti unvanımız hayırlı olsun" dedi.

"BİSİKLET DENDİĞİ ZAMAN TÜRKİYE'DE AKILLARA KONYA GELİR"

AK Parti Konya Milletvekili Latif Selvi, bisiklet dendiği zaman Türkiye'de Konya'nın akıllara geldiğini belirterek, "Belediyelerimizin, özellikle Büyükşehir Belediyemizin bütün yollarımızın kenarında bisiklet yollarını yapmış olması, bisiklet sporunun şehrimizde yaygınlaşması ve dünden bugüne bisiklete şehrimizin vermiş olduğu ehemmiyetin karşılığı olarak da pek çok sporcu arkadaşlarımızın ulusal ve uluslararası alanda başarılar gösterdiğini herkes tescil ve takdir eder. Ayrıca spora ehemmiyet veren Büyükşehir Belediyemizin, Gençlik Spor Bakanlığımızın ve başta Sayın Cumhurbaşkanımızın katkıları bütün spor alanlarında Türkiye'yi en güçlü noktaya taşımıştır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sporla ilgilenen bütün bireylerimizi takdir ediyor, teşvik ediyoruz. Özellikle de bisiklet sporumuzun Konya'mızda farklı bir noktaya taşınmasını ümit ediyorum" dedi.

"SON AVRUPA ŞAMPİYONASI'NIN KONYA'DA YAPILMIŞ OLMASI ÖNEMLİ BİR ADIMDI"

AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, "Konya en çok bisikletle anılır. Konya dediğimiz zaman 'sizin orada çok bisiklete binilir. Sizin orada çok bisiklet sporcusu vardır' diye söylenir. En son Avrupa Şampiyonası'nın Konya'da yapılmış olması şehrimiz için geleceğe yönelik hem spor turizmi adına hem pist bisikletinin sevilmesi adına hem bisiklet sporunun Konya'da çok daha fazla yaygınlaşması adına önemli bir adımdı. Niye? Olimpiyatlarda yol bisikletinde 3 madalya dağıtılırken pist bisikletinde 36 madalya dağıtıldığı da bilinmeli. Bu anlamda bu şampiyonayı Konya'da düzenleyen Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulumuza ve onun kıymetli başkanı Emin Müftüoğlu beyefendiye de teşekkürlerimi gönderiyorum. Bu güzel meydanda, bu güzel havada, bu güzel ortamda Avrupa Bisiklet Başkenti unvanının ve bir sonrakini belirleyecek olma yetkisinin alınmış olmasından bir Konyalı olarak, bir spor adamı olarak, Konya milletvekili olarak duyduğum mutluluğu ifade etmek istiyorum" cümlelerini kullandı.

"KONYA BU KONUDA BİR NUMARA"

Avrupa Başkentleri ve Şehirleri Federasyonu Başkanı Gian Francesco Lupatelli ise, Avrupa Bisiklet Başkenti ünvanının geçen yıl Manchester'da olduğunu anımsatarak, "Bu yıl ise Konya ile devam ediyor ve Konya bu konuda bir numara. Siz dünyada birincisiniz, siz Avrupa'nın en iyi spor başkentisiniz. Halktan katılımın bu kadar fazla olması çok önemli. Bizim de her zaman söylediğimiz gibi 'spor herkes içindir.' Konya Büyükşehir Belediye Başkanı, 2026 Avrupa Bisiklet Başkenti olarak 2026 ve 2031 yılları arasında beş yıllık bir dönemde bisiklet başkenti adaylarının belirlenmesinden sorumlu olacak. Hepinize çok teşekkür ediyorum" dedi.

"KONYA'MIZDA BİSİKLET BİR YAŞAM KÜLTÜRÜ OLARAK BENİMSENMEKTEDİR"

Konya Valisi İbrahim Akın da Konya'nın her alanda olduğu gibi spor alanında da öncü şehirlerden birisi olduğunu belirterek, "Gençlerimize umut, şehrimize hareket, ülkemize ise uluslararasında mühim bir prestij kazandırmaktadır. Konya'mızda bisiklet bir aracı ulaşım aracı olmanın ötesinde yaşam kültürü olarak benimsenmektedir. 680 kilometreyi aşan bisiklet yolu ağıyla Türkiye'nin en uzun bisiklet yol altyapısına sahip olan şehrimiz bisiklet şehri unvanını sürdürülebilir şehircilik anlayışıyla bütünleştirmektedir. Konya'mız uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yapma kapasitesiyle de öncü bir şehirdir" diye konuştu.

Dünyanın sayılı, Türkiye'nin ise ilk ve tek modern Olimpik Velodromu olan Konya Olimpik Velodromu'nun ulusal ve uluslararası birçok organizasyona başarıyla ev sahipliği yaptığını anımsatan Vali Akın, "Avrupa Spor Şehirleri ve Başkentleri Federasyonu tarafından şehrimize tevdi edilen 2026 Avrupa Bisiklet Başkenti unvanı hem bir takdir hem de uzun yıllardır kararlılıkla yürütülen planlı yatırımların ve vizyoner spor politikalarımızın uluslararası alanda tescilidir. Velespit Müzemiz de Konya'mızın bisiklet kültürünü geçmişten geleceğe taşıyan önemli bir hafıza mekanıdır. Öncelikle destekleri vesilesiyle Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Ayrıca Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, Türkiye Bisiklet Federasyonumuza, hassaten Büyükşehir Belediyemize, yerel yönetimlerimize ve emeği geçen tüm paydaş kurumlarımıza da teşekkür ediyorum. 2026 Avrupa Bisiklet Başkenti unvanının şehrimiz, ülkemiz adına hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından ACES Yönetim Kurulu Başkanı Lupatelli, Başkan Altay'a 2026 yılı Bisiklet Başkenti unvanı tescil belgesini takdim etti. Bu belgeyle Başkan Altay, 2031 yılına kadar seçilecek Avrupa Bisiklet Başkenti adaylarının belirlenmesinde söz sahibi olacak.

Daha sonra bisiklet sürüşüne katılan 42 bisikletsevere çekilişle bisiklet hediye edildi. Protokol üyeleri daha sonra Velespit Müzesi'ni gezerek bilgi aldı.

Haber Fotoğrafları