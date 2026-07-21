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İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 21-22 Temmuz İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 21-22 Temmuz İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
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İzmir elektrik kesintisi listesi! GEDİZ İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 21 Temmuz günü İzmir'in birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti belli saat aralıklarında gerçekleşecek. Peki, 21 Temmuz günü İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi araştırmaları yapılıyor. Peki, İzmir elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İzmir elektrik kesintisi ve detayları…

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 21 Temmuz günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

ALİAĞA

22 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Samurlu Mahallesi’nin Aliağa Caddesi çevresi ile Siteler Mahallesi’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID’si 3761904’tür.

22 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Bozköy, Çakmaklı, Horozgediği ve Siteler mahalleleri ile Samurlu Mahallesi’nin 24/1, 24/13 ve 24/18 sokakları, Cennet, Dere, Eser, Köyiçi, Mazıtepe, Samurlu Çamlık, Samurlu Cumhuriyet ve Yaren sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID’si 3761909’dur.

21 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Yeni Mahallesi’nin 625, 626, 629 ve 631. sokakları ile Anadolu ve Cengiz Topel caddelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID’si 3764288’dir.

22 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Hacıömerli Mahallesi’nin Eski Yerleşim ve Karakuyular Küme Evleri, Hacıömerli Köy Yolu ve Hacıömerli Köyü ile Kalabak Mahallesi’nin Fabrika ve Zeki Küme Evleri, Göl, Hasan Ağa, Kalabak Cami, Kalabak Çeşme, Kalabak Merkez, Kuyular ve Merkez 1 sokakları, Kabalak Köyü ve Kalabak Köyü’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID’si 3764327’dir.

23 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Yeni Mahallesi’nin 625, 626, 629 ve 631. sokakları ile Anadolu ve Cengiz Topel caddelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID’si 3764378’dir.

23 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Yeni Mahallesi’nin 614, 616, 617, 618, 619, 620, 622 ve 623. sokakları ile Anadolu Caddesi, İleri Sokak, Mazlum Sokak ve Mehmet Akif Caddesi’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID’si 3764385’tir.

BERGAMA

21 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Tırmanlar Mahallesi’nin Tırmanlar Köyü İç Yolu’nda elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID’si 3763088’dir.

22 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Sindel Mahallesi’nin Sindel Köyü İç Yolu’nda elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID’si 3763090’dır.

23 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Mahmudiye Mahallesi’nin Mahmudiye Köyü İç Yolu’nda elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID’si 3763102’dir.

21 Temmuz 2026 tarihinde saat 11.00 ile 18.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Aşağıbey, Aşağıcuma, Ayvatlar, Çamavlu, Demircidere, Göbeller, Güneşli, Hacıhamzalar, Hisarköy, İncecikler, Karaveliler, Kıranlı, Kurtuluş, Okçular, Terzihaliller, Yukarıbey, Yukarıbey Kaplan ve Yukarıcuma mahallelerinin belirtilen köy yolları, küme evleri ve sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID’si 3763764’tür.

21 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.50 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Kaşıkçı Mahallesi’nin Kaşıkçı Köyü İç Yolu’nda elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID’si 3764333’tür.

BORNOVA

21 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 14.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Atatürk Mahallesi’nin 900, 905, 906, 907, 909, 910, 911 ve 913. sokakları ile Fehmi Yiğin, Osmangazi ve Yavuz caddeleri ve Osmangazi Viyadüğü’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID’si 3764221’dir.

23 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Çamiçi ve Karaçam mahalleleri ile Kayadibi Mahallesi’nin 9750 ve 9751. sokakları, Funda, Gündoğdu ve Zakkum sokakları ile Kayadibi Caddesi’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID’si 3764281’dir.

23 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Karaçam Mahallesi ile Kayadibi Mahallesi’nin Gelincik Sokağı ve Kayadibi Caddesi’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID’si 3764283’tür.

21 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 13.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Atatürk Mahallesi’nin 911. Sokağı ve Osmangazi Caddesi’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID’si 3764471’dir.

21 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 13.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Atatürk Mahallesi’nin Osmangazi Caddesi’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID’si 3764474’tür.

22 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 13.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Kızılay Mahallesi’nin 471, 475, 502, 502/1, 507, 508, 509, 511, 511/1, 511/3, 512 ve 513. sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID’si 3764496’dır.

22 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 13.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Atatürk Mahallesi’nin 830/1. Sokağı ve İstiklal Caddesi ile Kızılay Mahallesi’nin 473, 511/1, 513 ve 513/3. sokakları, İstiklal Caddesi ve Ziya Gökalp Caddesi’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID’si 3764500’dür.

22 Temmuz 2026 tarihinde saat 12.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Kızılay Mahallesi’nin 469, 470, 472, 473, 474, 477/1, 478, 479, 479/1, 480, 480/1, 481, 482, 483, 484, 484/1, 485, 485/1, 486, 487, 488, 489 ve 490. sokakları ile Çocuk Parkı İçi Yolu’nda elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID’si 3764502’dir.

22 Temmuz 2026 tarihinde saat 12.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Kızılay Mahallesi’nin 477/1, 477/2, 478/1, 478/2, 478/4, 478/5, 478/6, 478/7, 479, 479/1, 479/2, 480, 480/1, 481 ve 481/1. sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID’si 3764505’tir.

21 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Egemenlik Mahallesi’nin 6108/1, 6119, 6120 ve 6131. sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID’si 3764603’tür.

21 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Egemenlik Mahallesi’nin 6108/1 ve 6130. sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID’si 3764604’tür.

23 Temmuz 2026 tarihinde saat 08.30 ile 13.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Atatürk Mahallesi’nin 836, 837/2, 837/3, 864, 865, 865/1, 865/2, 866, 876, 877, 878, 879, 879/2, 879/3, 879/4, 880, 882, 883, 883/1, 885, 891 ve 895. sokakları ile Park İçi Yolu ve Ziya Gökalp Caddesi’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID’si 3767235’tir.

23 Temmuz 2026 tarihinde saat 08.30 ile 13.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle İnönü Mahallesi’nin 730. Sokağı, Ersoy Caddesi ve Şehit Mustafa Caddesi ile Kızılay Mahallesi’nin 728. Sokağı, Ersoy Caddesi ve Hürriyet Caddesi’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID’si 3767239’dur.

23 Temmuz 2026 tarihinde saat 08.30 ile 13.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Kızılay Mahallesi’nin 503, 504, 505, 506, 507, 507/1, 508, 508/1, 509, 510, 513, 513/1, 513/2, 514, 514/1 ve 514/2. sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID’si 3767245’tir.

23 Temmuz 2026 tarihinde saat 13.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Kızılay Mahallesi’nin 473, 476, 476/1, 498, 702, 704, 705, 707, 708, 710, 712, 713, 714 ve 717. sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID’si 3767248’dir.

23 Temmuz 2026 tarihinde saat 13.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Kızılay Mahallesi’nin 467, 468, 469, 470, 471, 472, 472/1, 473, 474, 476, 477, 483, 487, 490, 491, 491/1, 492, 493, 497, 498, 498/1 ve 499. sokakları ile Park İçi Yolu’nda elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID’si 3767251’dir.

KARŞIYAKA

21 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Sancaklı Mahallesi’nin Sancaklı Köy Yolu, Sancaklı Köyü ve Sancaklı Küme Evleri ile Yamanlar Mahallesi’nin Karagöl Yolu Küme Evleri ve Yamanlar Küme Evleri’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID’si 3764217’dir.

22 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Yamanlar Mahallesi’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID’si 3764243’tür.

23 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 13.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Mavişehir Mahallesi’nin Aziz Nesin Bulvarı, Caher Dudayev Bulvarı, Hanri Benazus Caddesi ve Hasan Tahsin Uzer Sokağı’nda elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID’si 3767014’tür.

KEMALPAŞA

21 Temmuz 2026 tarihinde saat 14.00 ile 15.30 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Bağyurdu 29 Ekim Mahallesi ile Bağyurdu Yeni Mahallesi’nin 7000. Sokağı, 8 Eylül Kurtuluş Caddesi, Bağyurdu İzmir Caddesi, Bahçelievler, Çavuşoğlu, Değirmencioğlu, Demirci Mehmet, Doğan, Gardelya, Hasan Tahsin, Kahyalar, Kumru, Meltem, Mimoza, Mısırlı, Parsa, Saka, Şehit Er Talip Yurdakul, Selçuk ve Ünveren sokakları, Emin Erol, Gazeteci Yazar Uğur Mumcu, Menderes ve Saraçoğlu caddeleri ile Kestaneli Bağlar ve Ova Yolu Küme Evleri’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID’si 3762043’tür.

21 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Ansızca, Aşağı Yenmiş ve Yenmiş mahallelerinin belirtilen sokakları, küme evleri ve fabrika yollarında elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID’si 3762045’tir.

21 Temmuz 2026 tarihinde saat 12.30 ile 14.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Bağyurdu Yeni Mahallesi’nin Çayır, Ova Yolu, Sarı Ceviz ve Tokat Burnu Küme Evleri ile İzmir Ankara Caddesi’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID’si 3762059’dur.

21 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 11.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nin 1. Öteyaka, 2. Öteyaka ve Sayra Çınar Küme Evleri ile Öteyaka 2 Küme Yolu’nda, ayrıca Örnekköy ve Yukarıkızılca Merkez mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID’si 3762065’tir.

21 Temmuz 2026 tarihinde saat 11.00 ile 12.30 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet, Armutlu Hürriyet, Aşağıkızılca, Bağyurdu 29 Ekim, Bağyurdu Kazımpaşa, Bağyurdu Kemal Atatürk, Bağyurdu Yeni, Ören 75. Yıl Cumhuriyet, Ören Egemen, Ovacık, Sarılar, Sinancılar, Yenikurudere, Yiğitler ve Yukarıkızılca Merkez mahallelerinin belirtilen cadde, sokak, köy yolu ve küme evlerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID’si 3762068’dir.

KARABAĞLAR

21 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Peker Mahallesi’nin 5045, 5046, 5050, 5052, 5053, 5058, 5060, 5064, 5082, 5120, 5122, 5124, 5125, 5127, 5127/1, 5128, 5128/1, 5129, 5130 ve 5140. sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID’si 3764498’dir.

21 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Refet Bele Mahallesi’nin Yurtsever Caddesi’nde, Tahsin Yazıcı Mahallesi’nin 9129 ve 9168/3. sokakları ile Kültür, Mevlana ve Yurtsever caddelerinde ve Vatan Mahallesi’nin 9083, 9093, 9100, 9102, 9102/1, 9102/2, 9102/3, 9102/4, 9102/5 ve 9129. sokakları ile Mızraklı Caddesi’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID’si 3764503’tür.

21 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Tahsin Yazıcı Mahallesi’nin 9300, 9305, 9316 ve 9327. sokakları ile Fatin Rüştü Zorlu ve Yunus Emre caddelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID’si 3764507’dir.

21 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Tahsin Yazıcı Mahallesi’nin 9133, 9168, 9168/10, 9168/11, 9168/2, 9168/8 ve 9306/2. sokakları ile Fatin Rüştü Zorlu, Kültür, Mevlana, Yiğitler ve Yunus Emre caddelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID’si 3764510’dur.

21 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Vatan Mahallesi’nin 9069, 9087, 9090, 9105 ve 9130. sokakları ile Faruk Akar Karasu Caddesi’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID’si 3764512’dir.

21 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Tahsin Yazıcı Mahallesi’nin 9129, 9133, 9168/2 ve 9300. sokakları ile Vatan Mahallesi’nin 9083, 9102/2, 9102/3, 9102/5, 9102/6, 9129, 9168/1, 9172, 9173, 9174, 9195/1 ve 9196. sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID’si 3764514’tür.

22 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Aydın Mahallesi’nin 4306, 4307, 4308 ve 4334. sokakları ile Yeşillik Caddesi’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID’si 3764519’dur.

22 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Tırazlı Mahallesi’nin 1001, 1002 ve 1006. sokakları, Çamlık, Fırıncı, Gökgedik, Kahya, Kekik, Menekşe, Mestan, Sağlık ve Şirin sokakları ile Kutlu Aktaş ve Radar caddelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID’si 3764521’dir.

22 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Tırazlı Mahallesi’nin 1005. Sokağı’nda elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID’si 3764525’tir.

22 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Uzundere Mahallesi’nin 3968, 3968/2, 3968/3, 3968/4, 3968/5, 3968/6, 3968/7, 3968/8, 3968/10, 3968/11, 3968/12, 3968/14 ve 3968/15. sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID’si 3764531’dir.

22 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Uzundere Mahallesi’nin 3963, 3963/1, 3963/2, 3964, 3965, 3965/1, 3965/2, 3965/3, 3966, 3966/1, 3966/2, 3966/3, 3966/4, 3966/5, 3966/6, 3966/7, 3967, 3967/1, 3967/2, 3967/3, 3967/4, 3967/5, 3968, 3968/1, 3968/2, 3968/3 ve 3968/4. sokakları ile Eski İzmir Caddesi’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID’si 3764535’tir.

22 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Bahriye Üçok Mahallesi’nin 9686/1, 9687/3, 9689, 9690 ve 9740. sokakları ile Limontepe Mahallesi’nin 9690, 9690/1, 9720, 9747, 9748, 9749, 9754 ve 9767. sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID’si 3764541’dir.

22 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Limontepe Mahallesi’nin 9690/1, 9702, 9720, 9721, 9722, 9723, 9724, 9726, 9754, 9754/1, 9755, 9756, 9757 ve 9769. sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID’si 3764545’tir.

23 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 14.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Aydın Mahallesi’nin 4306, 4307, 4308 ve 4334. sokakları ile Yeşillik Caddesi’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID’si 3767005’tir.

23 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Limontepe Mahallesi’nin 9714, 9749, 9750/1, 9751, 9752 ve 9753. sokakları ile Umut Mahallesi’nin 3829, 3832, 3846, 3851, 3852 ve 3853. sokakları ve Öğretmen Rasime Şeyhoğlu Sokağı’nda elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID’si 3767224’tür.

23 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Limontepe Mahallesi’nin 9752, 9758 ve 9759. sokakları ile Öğretmen Rasime Şeyhoğlu Sokağı’nda ve Umut Mahallesi’nin Öğretmen Rasime Şeyhoğlu Sokağı’nda elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID’si 3767234’tür.

23 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Limontepe Mahallesi’nin 9708, 9726, 9727, 9727/1, 9728, 9730, 9733, 9734, 9735, 9756, 9756/1, 9757 ve 9757/1. sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID’si 3767238’dir.

23 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Ali Fuat Erden Mahallesi’nin 9754, 9755, 9757, 9763, 9763/1, 9765, 9770, 9770/2, 9771, 9772, 9773, 9774 ve 9795. sokakları ile Limontepe Mahallesi’nin 9708, 9730, 9734, 9754, 9755, 9756, 9757, 9761, 9763 ve 9765. sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID’si 3767246’dır.

23 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Ali Fuat Erden, Gazi, Limontepe ve Umut mahallelerinin Öğretmen Rasime Şeyhoğlu Sokağı çevresi ile belirtilen sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID’si 3767253’tür.

23 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Ali Fuat Erden Mahallesi’nin 9754, 9757, 9761, 9763/1, 9770, 9770/1, 9771, 9780, 9782 ve 9783. sokakları ile Öğretmen Rasime Şeyhoğlu Sokağı’nda ve Limontepe Mahallesi’nin 9761. Sokağı’nda elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID’si 3767257’dir.

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
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