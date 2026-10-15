İstanbul sel SON DAKİKA! İstanbul sel felaketinde son durum ne, kaç kişi öldü, kimlikleri açıklandı mı?

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İstanbul’da 14 Ekim Çarşamba günü etkisini artıran şiddetli sağanak ve fırtına, kent genelinde su baskınlarına ve ulaşımda aksamalara neden oldu. Çok sayıda cadde ve sokak sular altında kalırken araçlar sel sularında mahsur kaldı. Peki, İstanbul sel felaketinde son durum ne, kaç kişi öldü, kimlikleri açıklandı mı? Detaylar haberimizde.

İSTANBUL SEL SON DAKİKA!

İstanbul’da etkili olan şiddetli sağanak ve fırtına, özellikle kentin bazı ilçelerinde günlük hayatı olumsuz etkiledi. Sarıyer, Beykoz, Eyüpsultan, Kağıthane, Bahçelievler ve Küçükçekmece başta olmak üzere birçok noktada cadde ve sokaklarda su baskınları meydana geldi.

Yağış nedeniyle bazı araçlar yollarda mahsur kalırken, bazı otomobiller sel sularının etkisiyle sürüklendi. Metro istasyonları, alt geçitler, otoparklar, konutlar ve iş yerleri de su baskınlarından etkilendi.

İstanbul genelinde yaşanan olumsuzlukların ardından ekipler farklı noktalarda çalışma başlattı. AFAD İstanbul Bölge Müdürlüğünde kriz masası oluşturulurken, 8 bin personel ile 2 bin araç ve iş makinesi sahada görevlendirildi.

İSTANBUL'DA SAĞANAK HAYATI FELÇ ETTİ

İstanbul’da 14 Ekim Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak ve fırtına, kent genelinde çok sayıda noktada su baskınlarına yol açtı.

Sarıyer, Beykoz, Eyüpsultan, Kağıthane, Bahçelievler ve Küçükçekmece’de cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Bazı araçlar su birikintileri nedeniyle hareket edemez hale gelirken, bazı araçlar da akıntının etkisiyle sürüklendi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul genelinde 15 Ekim Perşembe günü yüz yüze eğitime bir gün ara verildi.

İSTANBUL SEL FELAKETİNDE SON DURUM NE?

İstanbul’da sağanağın ardından su baskını yaşanan bölgelerde ekiplerin tahliye, kurtarma ve temizlik çalışmaları devam ediyor. Kent genelinde AFAD ve 112 Acil Çağrı Merkezine saat 06.00 ile 20.00 arasında toplam 2 bin 518 ihbar ulaştı.

İhbarların 1.277’si su baskını, 15’i heyelan, 47’si mahsur kalma, 13’ü ağaç devrilmesi ve 2’si çatı uçması olarak kayıtlara geçti. Ayrıca 76 araç, 808 konut ve 280 iş yerine ilişkin ihbar alındı.

Sarıyer Ayazağa’da yükselen sular nedeniyle iş yerlerinde mahsur kalan yaklaşık 200 çalışan ekiplerin çalışmasıyla tahliye edildi. Merter’de su baskını nedeniyle mahsur kalan bazı vatandaşlar ise iş makinesinin kepçesiyle güvenli bölgeye taşındı.

İstanbul’un farklı noktalarında ulaşım da yağıştan etkilendi. Esenler, Zincirlikuyu ve Topkapı’daki metro istasyonları ile bazı alt geçitlerde su birikintileri oluştu.

41 YILLIK YAĞIŞ REKORU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından paylaşılan verilere göre kentte 1985 yılından bu yana kaydedilen en yüksek yağış değerlerinden biri ölçüldü.

Bazı ilçelerde metrekareye düşen yağış miktarı 200 kilogramı aşarken, en yüksek değer Beykoz’da 242 kilogram olarak kaydedildi. Eyüpsultan’da metrekareye 190,5 kilogram, Sarıyer’de ise 187,9 kilogram yağış düştü.

Boğaz çevresi ile Avrupa Yakası'nın kuzey ve orta kesimlerinde metrekareye 100 ila 230 kilogram arasında yağış düştüğü belirtildi. İstanbul’un birçok noktasında ise yağış miktarı metrekarede 100 kilogramın üzerine çıktı.

VALİLİK AÇIKLADI: 2 BİN 518 İHBAR YAPILDI

İstanbul Valiliğinin açıklamasına göre, şiddetli sağanak nedeniyle kent genelinde saat 06.00 ile 20.00 arasında AFAD ve 112 Acil Çağrı Merkezine toplam 2 bin 518 ihbar ulaştı.

Kent genelinde 8 bin personel ile 2 bin araç ve iş makinesi sahada görevlendirildi.

İhbarların dağılımı su baskını, heyelan, mahsur kalma, ağaç devrilmesi ve çatı uçması başlıklarında toplandı. Ayrıca araç, konut ve iş yerlerine ilişkin ihbarlar da alındı.

VALİ GÜL: ZORUNLU OLMADIKÇA EVLERİNİZDEN ÇIKMAYIN

İstanbul Valisi Davut Gül, sağanak ve su baskını riskine karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.

Gül, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarını, bodrum katlarda yaşayanların geceyi daha güvenli ve yüksek katlarda geçirmelerini istedi. Dere yatakları, alt geçitler ve su baskını riski bulunan bölgelerden uzak durulması gerektiğini belirten Gül, güvenli yeri olmayan vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezini arayabileceğini ifade etti.

VALİ GÜL'DEN KRİTİK UYARI: ANADOLU YAKASI'NA DİKKAT

Vali Davut Gül, yağışların gece boyunca İstanbul genelinde, 15 Ekim’de ise özellikle Anadolu Yakası’nda etkili olacağını açıkladı.

Gül, vatandaşların yağış süresince dikkatli ve tedbirli olmalarını, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını ve özel araçlarla trafiğe çıkmaktan kaçınmalarını istedi. Su baskını riski bulunan bodrum katlardan, su birikintilerinden, dere yataklarından ve su basan alt geçitlerden uzak durulması gerektiğini belirtti.

Gül ayrıca toprak kayması riski bulunan bölgelerden ve bu bölgelerdeki binalardan uzak durulması gerektiğini, acil durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezinin aranmasını ve resmi duyuruların takip edilmesini istedi.

AYAZAĞA'DA SEL SULARI ARAÇLARI SÜRÜKLEDİ

Sarıyer’in Ayazağa Mahallesi, sağanağın etkili olduğu bölgelerden biri oldu. Şiddetli yağışın ardından cadde ve sokaklarda su seviyesi yükseldi.

Park halindeki çok sayıda otomobil su altında kalırken bazı araçlar sel sularının etkisiyle sürüklendi. Bölgedeki görüntülerde suyla kaplanan yollarda araçların akıntıya kapıldığı görüldü.

Çok sayıda aracın neredeyse tamamen suya gömüldüğü anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

AYAZAĞA'DA 200 ÇALIŞAN MAHSUR KALDI

Sarıyer Ayazağa’daki Kemerburgaz Caddesi’nde bulunan iş yerleri de sağanaktan etkilendi. Gece mesaisinde bulunan yaklaşık 200 çalışan, yükselen sular nedeniyle iş yerlerinden çıkamadı.

İhbar üzerine bölgeye Sualtı Arama Kurtarma, AKUT, AFAD, itfaiye, Sahil Güvenlik ve belediye ekipleri sevk edildi.

Su tahliye çalışmalarının yeterli olmaması üzerine mahsur kalan çalışanlara kamyon ve minibüs gibi yüksek araçlarla ulaşılması kararlaştırıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda yaklaşık 200 kişi bulundukları yerlerden tahliye edildi.

Kemerburgaz Caddesi’nde yağmur sularıyla kapanan yolda ekiplerin çalışmaları sürdü.

MERTER'DE VATANDAŞLAR KEPÇEYLE KURTARILDI

Merter Metro İstasyonu çevresinde de sağanak nedeniyle su baskını meydana geldi. Bölgede bazı vatandaşlar yükselen sular nedeniyle mahsur kaldı.

Bulundukları yerden ayrılamayan vatandaşların yardımına iş makinesi yetişti. Mahsur kalan kişiler, iş makinesinin kepçesine alınarak güvenli bölgeye taşındı.

Kurtarma anları çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

OTOBÜS VE ARAÇLAR SUYA GÖMÜLDÜ

Şiddetli sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su seviyesi araçların hareket edemeyeceği seviyeye ulaştı.

Bir İETT otobüsü ile çok sayıda araç su birikintilerinin ortasında mahsur kaldı. Akıntının etkisiyle otobüs ve otomobillerin sürüklendiği anlar kameralara yansıdı.

Araçlarda bulunan vatandaşlar yağış sırasında zor anlar yaşadı.

ARAÇLARIN ÜZERİNE ÇIKIP KURTARILMAYI BEKLEDİLER

Su seviyesinin yükselmesi üzerine bazı vatandaşlar kurtarılabilmek için İETT otobüsünün ve otomobillerin üzerine çıktı.

Araçların üzerinde bekleyen vatandaşlar ekiplerin kendilerine ulaşmasını bekledi. Görüntülerde araçların suyun etkisiyle sürüklendiği ve vatandaşların kurtarılmayı beklediği görüldü.

BAHÇELİEVLER'DE KADIN SÜRÜCÜ İŞ MAKİNESİYLE KURTARILDI

Bahçelievler’de bulunan Turgut Özal Alt Geçidi de şiddetli yağış nedeniyle sular altında kaldı. Alt geçitte biriken sular nedeniyle araçlar mahsur kaldı.

Aracıyla suyun ortasında kalan bir kadın sürücünün yardımına iş makinesi yetişti. Araçtan güçlükle çıkan kadın, iş makinesi yardımıyla güvenli bölgeye çıkarıldı.

Su altında kalan aracın çıkarılması için de çalışma başlatıldı.

METRO İSTASYONLARI VE ALT GEÇİTLERİ SU BASTI

Kent genelindeki sağanak toplu ulaşımı da etkiledi. Esenler, Zincirlikuyu ve Topkapı’daki metro istasyonları ile bazı alt geçitlerde su birikintileri oluştu.

Yükselen sular nedeniyle vatandaşlar yürümekte güçlük çekerken bazı noktalarda ulaşım aksadı.

SARIYER'DE AVM OTOPARKINI SU BASTI

Sarıyer’de bulunan bir alışveriş merkezinin otoparkı da sağanak yağıştan etkilendi.

Otoparkta biriken sular nedeniyle araçların bulunduğu alan su altında kaldı. Kent genelindeki su baskınları günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi.

KAĞITHANE DERESİ TAŞTI, TARİHİ CAMİYİ SU BASTI

Kağıthane’de akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca aralıklarla devam eden sağanak nedeniyle Kağıthane Deresi taştı.

Dere suları, dere kenarında bulunan tarihi Sadabad Camii ile çevresindeki yapılara doldu. Caminin ibadet alanı suyla kaplanırken minberin alt kısmı da su altında kaldı.

Cami bahçesinde bulunan Sedef Atölyesi ve çevredeki müştemilatları da su baskınından etkilendi. Caminin önünde park halinde bulunan bir otomobil kısmen suya gömüldü.

Bölgede belediye zabıta ekipleri güvenlik önlemleri alırken caminin bahçe kapıları kapatıldı ve giriş çıkışlar durduruldu.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE MİNAREDEN KOPAN PARÇALAR OTOMOBİLİN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Küçükçekmece’de şiddetli yağış ve rüzgar nedeniyle bir caminin minaresindeki kurşun levhalar yerinden koparak sokağa düştü.

Olay gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Hanımeli Sokak’ta meydana geldi. Kuledibi Mevlana Camii’nin minaresindeki bazı kurşun levhaların kuvvetli rüzgarın etkisiyle koparak park halindeki bir otomobilin üzerine düştüğü belirtildi.

Otomobilde hasar meydana gelirken olayda yaralanan olmadı.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Sokakta güvenlik şeridi çekilerek yaya ve araç trafiği durduruldu. Minareden düşen parçalar ekipler tarafından toplanırken hasar gören otomobil çekildi.

378 AMBULANS VE 5 UMKE EKİBİ SAHADA

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, sağanak nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı sağlık ekiplerinin sahada görev yaptığını açıkladı.

Güner, İstanbul’da etkili olan sağanak yağışın ardından 378 adet 112 Acil Sağlık ekibi ve 5 UMKE ekibinin sahada olduğunu bildirdi.

Vatandaşlara zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları ve su baskını riski bulunan bölgelerden uzak durmaları çağrısında bulunan Güner, acil durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezinin aranması gerektiğini hatırlattı.

HAVA TRAFİĞİ DE ETKİLENDİ

İstanbul’da etkili olan olumsuz hava koşulları hava ulaşımını da etkiledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre İstanbul Havalimanı’na iniş yapamayan toplam 43 uçak, yurt içi ve yurt dışındaki alternatif havalimanlarına yönlendirildi.

Yurt içinde 16 uçak Ankara Esenboğa Havalimanı’na, 8 uçak İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na, 10 uçak İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na, 2 uçak Balıkesir Koca Seyit Havalimanı’na, 2 uçak Çanakkale Havalimanı’na ve 1 uçak Antalya Havalimanı’na yönlendirildi.

Yurt dışında ise 1 uçak Tahran’a, 2 uçak Burgaz’a ve 1 uçak Atina’ya yönlendirildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda şiddetli rüzgar ve rüzgar kesmesi nedeniyle inişlere bir süre ara verildi. Kalkışlar saat 21.42’de durdurulurken, saat 22.00 itibarıyla 3 uçak Ankara Esenboğa Havalimanı’na yönlendirildi. Havalimanında iniş ve kalkış operasyonlarının saat 22.02 itibarıyla devam ettiği açıklandı.

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ

İstanbul Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle 15 Ekim 2026 Perşembe günü il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı.

Kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile, gazi ve malul gazi personel ile belirlenen şartları taşıyan kadın çalışanlar için de idari izin kararı alındı.

Yalova, Sakarya, Zonguldak ve Kocaeli’de de 15 Ekim 2026 Perşembe günü eğitime ara verildiği açıklandı.

Ayrıca motosiklet ve benzeri iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışı, 14 Ekim Çarşamba günü saat 21.00’den itibaren ikinci bir talimata kadar yasaklandı.

KURTULMUŞ: VATANDAŞLARIMIZIN RESMİ AÇIKLAMALARI DİKKATE ALMALARINI RİCA EDİYORUM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul’da yaşanan sel ve sağanak nedeniyle açıklama yaptı.

Kurtulmuş, İstanbul’da sağanak yağıştan etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletirken, devletin ilgili kurumlarının vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla görev başında olduğunu belirtti.

Kurtulmuş, vatandaşlardan resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamaları dikkate almalarını istedi.

ÖMER ÇELİK'TEN AÇIKLAMA: TÜM İMKANLAR SEFERBER EDİLDİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de İstanbul’daki sel ve sağanak nedeniyle açıklama yaptı.

Çelik, İstanbul’da sağanak yağış ve selden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek devletin tüm kurumları ve ekipleriyle sahada olduğunu belirtti.

Mahsur kalan ve zarar gören vatandaşların yaralarının sarılması için tüm imkanların seferber edildiğini ifade etti.

MURAT KURUM: İSTANBUL'UMUZA GEÇMİŞ OLSUN

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’da yaşanan yağış ve su baskınlarına ilişkin açıklama yaptı.

Kurum, İstanbul’da yaşanan afeti ilk andan itibaren sahada takip ettiklerini belirterek İl Müdürlüğü ekiplerinin Valiliğin koordinasyonunda yağışın azaldığı noktalarda hasar tespit çalışmalarına başladığını açıkladı.

Kurum ayrıca Meteoroloji Genel Müdürlüğünün İstanbul dahil 42 il için sarı, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Zonguldak ve Düzce için turuncu kodlu uyarısının bulunduğunu belirtti.

CEVDET YILMAZ: UYARILARI DİKKATE ALALIM

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Fatih’te sel ve su baskını sırasında hayatını kaybeden kişi için başsağlığı diledi.

Yılmaz, İstanbul genelinde şiddetli yağıştan etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek resmi uyarılara uyulmasını istedi.

İstanbul Valiliği koordinasyonunda AFAD başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşların çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Yılmaz, sel ve su baskınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini ifade etti.

İSTANBUL SEL FELAKETİNDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ, KİMLİKLERİ AÇIKLANDI MI?

İstanbul’da etkili olan şiddetli sağanak ve sel nedeniyle Fatih ve Sarıyer’de yaşanan iki ayrı olayda toplam 2 kişi hayatını kaybetti.

Fatih’te Çukurbostan Parkı’nda su birikintisine bastığı sırada elektrik akımına kapılan 14 yaşındaki M.I. hastaneye kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayan M.I. hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sarıyer’in Ayazağa Mahallesi’nde ise Dereboyu Caddesi’nde yolun karşısına geçmeye çalışan 34 yaşındaki S.Y., sel sularını aşmaya çalıştığı sırada ayağının kayması sonucu düştü ve başını kaldırıma çarptı.

S.Y., yoldaki su birikintisinden çevredeki vatandaşların yardımıyla çıkarıldıktan sonra sağlık ekiplerince Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden S.Y. için de olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Verilen bilgilere göre İstanbul’daki sel ve su baskınlarında hayatını kaybeden kişi sayısı 2 olarak açıklandı. Hayatını kaybedenlerin 14 yaşındaki M.I. ve 34 yaşındaki S.Y. olduğu belirtildi.

EKİPLERİN ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İstanbul genelinde etkili olan sağanağın ardından su baskını yaşanan bölgelerde ekiplerin tahliye, kurtarma ve temizlik çalışmaları devam ediyor.

Kent genelindeki çalışmalarda AFAD, itfaiye, belediye ekipleri, Sahil Güvenlik, AKUT ve diğer ekipler görev aldı.

Yetkililer, yağışların devam etme ihtimaline karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını, dere yatakları ve alt geçitler gibi riskli alanlardan uzak durmasını istedi.

Bodrum katlarda yaşayanların güvenli alanlara geçmesi ve zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması gerektiği yönündeki uyarılar da yinelendi.