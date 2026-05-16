Ankara elektrik kesintisi! 16-17-18 Mayıs Keçiören, Etimesgut, Çankaya elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 16 Mayıs günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

ALTINDAĞ

16.05.2026 tarihinde saat 09:30 ile 17:30 arasında Hobi Evleri ve Peçenek bölgelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

16.05.2026 tarihinde saat 11:10 ile 17:30 arasında Bayrak, Hırabaşoğlu, Kabaca, Dibekören, Çağabey, Acısu, Dikmen, Ayvaşık, Akkaya, Adaören, İncepelit ve çevresindeki bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

20.05.2026 tarihinde saat 09:30 ile 17:30 arasında Kavaklı Yolu, Gökçeyurt ve Kavaklı bölgelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

20.05.2026 tarihinde saat 10:30 ile 12:00 arasında 1236, 1288, 1287, 1286 ve 1298 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

20.05.2026 tarihinde saat 13:00 ile 15:00 arasında Şehit Ömer Halisdemir ve Altınpark bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

20.05.2026 tarihinde saat 14:00 ile 15:00 arasında Sel ve Sesveren sokaklarında elektrik kesintisi olacaktır.

21.05.2026 tarihinde saat 09:00 ile 17:00 arasında 1414, Karacaören TOKİ, Karacaören Mahallesi ve Yeşilyurt bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

21.05.2026 tarihinde saat 09:30 ile 13:30 arasında Altın, Lozan, Atatürk, Bahçe, Erdem, Mimar Sinan, Karşıyaka, İstiklal, Kuyucak, Baraj, Akın, Akpınar, Hacı Bayram Veli, Barbaros, Cumhuriyet ve çevresindeki bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

21.05.2026 tarihinde saat 09:30 ile 17:30 arasında Kavaklı Yolu ve Kavaklı bölgelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

21.05.2026 tarihinde saat 10:00 ile 11:00 arasında Demirhendek, Altınay, Serince, Atılgan ve Köyceğiz bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

22.05.2026 tarihinde saat 09:30 ile 17:30 arasında Kavaklı bölgesinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

22.05.2026 tarihinde saat 10:00 ile 11:00 arasında Taşdelen, Altındağ, Çağdaş, Turgut Özal 2 ve 107 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi olacaktır.

22.05.2026 tarihinde saat 11:30 ile 12:30 arasında 972, 946, 959, 971, 945, 948, 947, Selçuk, 968, 969 ve 1017 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

22.05.2026 tarihinde saat 14:00 ile 15:30 arasında Atılgan bölgesinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

BALA

16.05.2026 tarihinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Fatih Sultan Mehmet Afşar, 19 Mayıs Afşar, Atatürk, Torunoğlu, Abdi İpekçi ve 204 numaralı sokakta elektrik kesintisi uygulanacaktır.

16.05.2026 tarihinde saat 09:30 ile 11:30 arasında Bahçelievler, Beynam Konakları, Dağ Evleri, Beynam ve Kale Boğazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

16.05.2026 tarihinde saat 09:30 ile 12:00 arasında Atatürk, Avni Akyol, Yayla Afşar, Ziya Gökalp Afşar, 19 Mayıs Afşar ve Abdi İpekçi bölgelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

16.05.2026 tarihinde saat 09:30 ile 12:30 arasında Küçükcamili, 19 Mayıs, Avni Akyol, Çatalören, Boyalık, Büyük Boyalık Sitesi, Keklicek, Yeniköy, Küçükbayat, Büyükcamili, Üçem, Şehriban, Çatalçeşme, Büyükboylık, Küçükboylık ve Büyükbayat bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

16.05.2026 tarihinde saat 12:30 ile 14:30 arasında Abazlı, Dostlar Çiftliği ve Karahasanlı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

16.05.2026 tarihinde saat 15:00 ile 17:00 arasında Beynam Konakları, Dağ Evleri, Beynam Çiftlik Mevkii, Beynam ve Yenipınar bölgelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

18.05.2026 tarihinde saat 09:00 ile 13:00 arasında Yüceller, 217, 219, Bahçeli, Atatürk, Torunoğlu ve Dadaloğlu bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

18.05.2026 tarihinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Büyükboylık bölgesinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

18.05.2026 tarihinde saat 09:30 ile 12:30 arasında Torunoğlu, Bahçeli, Atatürk, Yaylalıözü, Cumhuriyet Afşar, Abdi İpekçi, Yayla Afşar, Beşevler, 19 Mayıs Afşar ve Adnan Kahveci bölgelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

18.05.2026 tarihinde saat 10:00 ile 17:00 arasında Atatürk, 19 Mayıs Afşar, Dadaloğlu, Cami ve Avni Akyol bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

20.05.2026 tarihinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Dağ Evleri, Atatürk, Beynam ve Kale Boğazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

20.05.2026 tarihinde saat 09:30 ile 17:30 arasında Adıgüzel, 19 Mayıs, 23 Nisan, Atatürk, Lale, Göl, İnönü, Yavuz Selim, Maden, Gazi Mustafa Kemal, Menekşe, Santral, Mimar Sinan, Mithat Paşa, Kızılırmak ve çevresindeki bölgelerde elektrik kesintisi olacaktır.

20.05.2026 tarihinde saat 11:30 ile 15:00 arasında Avni Akyol, Hırabaşoğlu, Pevrul Kavlak, Karaburun, Fevzi Çakmak, Emre Güngör, Hürriyet, Adıgüzel, Büyükboylık, Tatarhöyük, Sarıhöyük, Eğribasan, Yukarıhacibekir, Suyugüzel ve Aşağıhacibekir bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

21.05.2026 tarihinde saat 09:00 ile 13:00 arasında 19 Mayıs Afşar, Atatürk, Fatih Sultan Mehmet Afşar, Torunoğlu ve Dadaloğlu bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

21.05.2026 tarihinde saat 09:30 ile 17:00 arasında 19 Mayıs Afşar, Atatürk, 201, 203, 207, 212, 217, 219, 220, 222, Adnan Kahveci, Torunoğlu, Dadaloğlu, Yayla Afşar, Fatih Sultan Mehmet Afşar, Koçyayla ve Yeniköy bölgelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

21.05.2026 tarihinde saat 09:30 ile 17:30 arasında Abazlı ve Günalan bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

21.05.2026 tarihinde saat 09:30 ile 17:30 arasında Ahmet Çayırı, Yöreli, Emirler, Soğulcak, Bağiçi Yayla, Bağiçi Zırva, Ahmetçayırı ve Abazlı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

BEYPAZARI

16.05.2026 tarihinde saat 09:00 ile 11:00 arasında Kaş Mahkeme, Öksüzce, Nerdübendede, Tepedelen, Yazıcıoğlu ve Kaşmahkeme bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

16.05.2026 tarihinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Dibekören, Sakarya, Gazi, Menekşe, Zafer, Evcik, Fatih, Baraj, Gonca, Cumhuriyet Alanı, Bağlar, Bahar ve Ankara bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

16.05.2026 tarihinde saat 10:30 ile 18:30 arasında Dibekören, Akyazı, Demirciler Sitesi, Alparslan Türkeş ve Şeyh Şamil bölgelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

16.05.2026 tarihinde saat 10:50 ile 17:50 arasında Dibekören, Marangozlar, Akyazı, Demirciler Sitesi ve Saray Bosna bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

16.05.2026 tarihinde saat 11:10 ile 17:30 arasında Bayrak, Hırabaşoğlu, Kabaca, Dibekören, Çağabey, Acısu, Dikmen, Ayvaşık, Akkaya, Adaören, İncepelit ve çevresindeki bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

16.05.2026 tarihinde saat 13:00 ile 15:00 arasında Avlu Bostanları, Bostancılar Çarşısı, İhsan Yavaş ve İrfan Gümüşel bölgelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

18.05.2026 tarihinde saat 10:00 ile 12:00 arasında Sopçaalan bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

20.05.2026 tarihinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Dibekören, Alparslan Türkeş ve Çayırhan bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

20.05.2026 tarihinde saat 10:00 ile 17:00 arasında Dibekören ve Sopçaalan bölgelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

21.05.2026 tarihinde saat 09:30 ile 17:30 arasında Akdere, Hürriyet, İnönü, Muhsin Yazıcıoğlu, Yakapınar, Bozyaka, Hacıhasanlar, Çomak, Elvanlar, Uzunöz, Oklalar, Durhanlar, Alpağut, Baraman, Karacasu, Doğandere, Beycik, Çiller, Çalıcaalan, Danişment, Güzelöz, Uluhan, Kabaca ve Dereköy bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

22.05.2026 tarihinde saat 09:30 ile 17:30 arasında Aşağı Çive, Dibekören, Ozan, Solaklar, Oyma Ağaç, Aksu, Kırşeyhler, İslamalan, Alief?, Aşağıkavacık, Karakaya, Epçeler, Mürküt, Soğukkuyu, Kulu, Meyildere, Kavakköy, Karahisar, Beydili, Cendere, Kuruca, Demirköy, Saçak, Tekke, Subaşı ve Osmanköy bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

ÇANKAYA

16.05.2026 tarihinde saat 00:30 ile 05:30 arasında 2118 numaralı sokakta elektrik kesintisi uygulanacaktır.

16.05.2026 tarihinde saat 09:30 ile 12:30 arasında 648 numaralı sokakta elektrik kesintisi yaşanacaktır.

16.05.2026 tarihinde saat 09:30 ile 17:30 arasında Esence, Yeni, Küçük Beltepe, Onbaşı, Aşağı, Yukarı, Beltepe, Kapaklı, Merkez, Okluca, Üçağıl ve Tatlısu bölgelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

16.05.2026 tarihinde saat 12:30 ile 14:30 arasında Abazlı, Dostlar Çiftliği ve Karahasanlı bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

16.05.2026 tarihinde saat 13:30 ile 16:30 arasında 648 numaralı sokakta elektrik kesintisi yaşanacaktır.

18.05.2026 tarihinde saat 00:30 ile 05:30 arasında Gazi Mustafa Kemal, 85, İnönü, Necatibey ve Dumlupınar bölgelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

18.05.2026 tarihinde saat 09:00 ile 11:30 arasında Ziya Gökalp, Karanfil, Meşrutiyet, Yüksel, Selanik, Atatürk ve Konur bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

18.05.2026 tarihinde saat 12:30 ile 15:00 arasında Selanik ve Yüksel bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

18.05.2026 tarihinde saat 14:00 ile 17:30 arasında Esence, Tatlısu ve Üçağıl bölgelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

18.05.2026 tarihinde saat 15:30 ile 17:30 arasında 93, 94 ve 95 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

20.05.2026 tarihinde saat 00:30 ile 06:00 arasında Dodurga Köyü Yolu ve Dodurga Mahallesi bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

20.05.2026 tarihinde saat 00:30 ile 06:00 arasında Hasan Celal Güzel, 5174, 3443, Şafak, 5180, Türkkonut, 5166, 5175, 5173, 5168, Dodurga Mahallesi ve Uğur Mumcu bölgelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

20.05.2026 tarihinde saat 09:00 ile 11:30 arasında 1549 ve 1550 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

20.05.2026 tarihinde saat 09:15 ile 14:15 arasında Dikmen bölgesinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

20.05.2026 tarihinde saat 10:30 ile 18:30 arasında 1184, 1183, Dikmen, 1179, 844, 1180, 1182 ve Ahmet Yesevi bölgelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

20.05.2026 tarihinde saat 12:30 ile 15:00 arasında 1570, 1564, 1567, 1561, 1559 ve 1551 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

20.05.2026 tarihinde saat 15:30 ile 17:30 arasında 1560 ve 1581 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacaktır.

21.05.2026 tarihinde saat 09:00 ile 11:30 arasında 1589, 1594, 1593, 1550, Şehit Mehmet Rasih Necef ve çevresindeki sokaklarda elektrik kesintisi olacaktır.

21.05.2026 tarihinde saat 09:00 ile 14:00 arasında Koçak, Eymirgölü Lojmanları, Karataş, Eymir Gölü, 555. Cadde, Yaylabağ ve 555 numaralı sokakta elektrik kesintisi uygulanacaktır.

21.05.2026 tarihinde saat 12:30 ile 15:00 arasında 1585, 1545, 1586, 1593, 1584, 1575, 1591, 1590 ve 1589 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacaktır.

21.05.2026 tarihinde saat 15:30 ile 17:30 arasında 1550, 1591, Şehit Mehmet Rasih Necef, 1588, 1587, 1593, 1589 ve 1584 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi olacaktır.

22.05.2026 tarihinde saat 09:00 ile 17:30 arasında Bağlar, Dikmen, Nefer, Menteşe, Müdafa, Mimar Sinan, Karton, Oduncu, Kırlangıç, Seval, Güzelyurt Bağlum, Güzelyurt, Karlı, Kaktüs, Haliç, Koşar, Kapı, Emirdağ, Duygulu, Dolgun, Sünger, Tütün, Haneli, Çerkez, Yenice, Develi, İstanbul, İzmir, Yoncalık, Dostlar, Buhari, Necip Fazıl Kısakürek, Ertuğrulgazi, Radar, Kırım, Cevizli, Balkan ve Divrik bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

22.05.2026 tarihinde saat 09:15 ile 17:15 arasında Dumlupınar bölgesinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

22.05.2026 tarihinde saat 10:00 ile 12:30 arasında 1597 numaralı sokakta elektrik kesintisi olacaktır.

22.05.2026 tarihinde saat 11:30 ile 13:30 arasında 3109, 3111, 3095, 3114, 3118, 3115, 3112, 3116, 3100, 3117 ve 3113 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

22.05.2026 tarihinde saat 13:45 ile 15:45 arasında 1597 ve İhsan Doğramacı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

22.05.2026 tarihinde saat 15:00 ile 16:30 arasında 576 numaralı sokakta elektrik kesintisi olacaktır.

ETİMESGUT

16.05.2026 tarihinde saat 09:00 ile 12:00 arasında Safahat, 4409, Dumlupınar, 4415 ve 4385 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

16.05.2026 tarihinde saat 13:00 ile 15:30 arasında Yukarı Yurtçu bölgesinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

17.05.2026 tarihinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Söğüt, Ayaş, Kayı Boyları, Selçuklu, Pehlivan, Ankara, Bayat, Köy Pınaryaka ve Feruz bölgelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

17.05.2026 tarihinde saat 10:00 ile 17:00 arasında 4067, 4070, Eskişehir Devlet Yolu, 4058, 4068, 4057, Semerkand, 4365 ve Dumlupınar bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

17.05.2026 tarihinde saat 18:00 ile 21:00 arasında 4305, Ankara Yolu, Veterinerlik Mevkii, Dağyaka Mahallesi, Orhaniye, Kışla ve çevresindeki sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacaktır.

18.05.2026 tarihinde saat 09:00 ile 12:30 arasında Fatih Sultan Mehmet Bulvarı bölgesinde elektrik kesintisi olacaktır.

18.05.2026 tarihinde saat 10:00 ile 12:00 arasında 10 ve 11 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

18.05.2026 tarihinde saat 13:30 ile 16:30 arasında Bağlıca, Bağyuva, Ulupınar, Kızılelma, Ömermuhtar, Ötüken, Aynalı, Höyük, Yalınkılıç, Çayırlı, Murat, Etimesgut ve Yolcular bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

18.05.2026 tarihinde saat 14:00 ile 17:15 arasında 1649 numaralı sokakta elektrik kesintisi olacaktır.

20.05.2026 tarihinde saat 09:00 ile 17:00 arasında 2136, 2147, 2138 ve 2166 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

20.05.2026 tarihinde saat 09:00 ile 17:00 arasında 5350 numaralı sokakta elektrik kesintisi yaşanacaktır.

20.05.2026 tarihinde saat 09:00 ile 12:30 arasında Balkuyumcu Evleri ve Ballıkuyumcu Mahallesi bölgelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

20.05.2026 tarihinde saat 10:00 ile 12:00 arasında 2689 numaralı sokakta elektrik kesintisi uygulanacaktır.

20.05.2026 tarihinde saat 14:00 ile 17:15 arasında Balkuyumcu Evleri, 5231 ve Ballıkuyumcu Mahallesi bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

20.05.2026 tarihinde saat 17:00 ile 21:00 arasında Bağlıca, Etimesgut, Ömermuhtar, Yalınkılıç, Aynalı, Höyük ve Çayırlı bölgelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

21.05.2026 tarihinde saat 09:00 ile 12:30 arasında 1054, 1053, 1077, Aynalı, Höyük ve 1052 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

21.05.2026 tarihinde saat 14:00 ile 17:15 arasında Eskişehir Devlet Yolu, 4215, Aşağı Yurtçu ve Akyatak bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

21.05.2026 tarihinde saat 15:00 ile 17:00 arasında Kutludüğün, Acarlar, Yunus Emre, Karacadere, Evren, Kağnıderesi, Ardıçözü ve Şehit Şeref Seymen bölgelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

21.05.2026 tarihinde saat 15:30 ile 17:30 arasında Kutludüğün, Karakaya Kutludüğün, Taş Ocakları, Acarlar, Yunus Emre, Karacadere, Evren, Kağnıderesi, Ardıçözü, Pınar ve Şehit Şeref Seymen bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

22.05.2026 tarihinde saat 09:00 ile 12:30 arasında Eskişehir Devlet Yolu ve Dumlupınar bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

22.05.2026 tarihinde saat 09:00 ile 12:30 arasında Bağlıca Köyü, Şehit Hikmet Özer, Höyük, Aynalı, Etimesgut, Kuzupınarı, Sarıtaş ve Bağlıca bölgelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

22.05.2026 tarihinde saat 09:00 ile 17:00 arasında 1733 ve 1748 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

22.05.2026 tarihinde saat 14:00 ile 17:15 arasında Yapracık Mahallesi, Eskişehir Devlet Yolu, Dumlupınar, 2801, 2802, 2803, 2804 ve Huzur Kent Yapı Kooperatifi bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

GÖLBAŞI

16.05.2026 tarihinde saat 09:00 ile 11:30 arasında Oğulbey bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

16.05.2026 tarihinde saat 09:30 ile 12:30 arasında Küçükcamili, 19 Mayıs, Avni Akyol, Çatalören, Boyalık, Büyük Boyalık Sitesi, Keklicek, Yeniköy, Küçükbayat, Büyükcamili, Üçem, Şehriban, Çatalçeşme, Büyükboylık, Küçükboylık ve Büyükbayat bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

17.05.2026 tarihinde saat 10:00 ile 17:30 arasında Temiz, İlke, Şeref, Sakin, Gençal, Leylekli, Saygı, Anadolu, Güneş, Ankara, Haymana, Ahmetadil, Aksu, Cami, Erdoğan, Seymen, Gazi Mustafa Kemal, İnönü, Mevlana, Atatürk, Dikmen, Fevzi Çakmak ve çevresindeki çok sayıda sokakta elektrik kesintisi olacaktır.

18.05.2026 tarihinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Atatürk ve Halaçlı bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

18.05.2026 tarihinde saat 09:30 ile 12:30 arasında Torunoğlu, Bahçeli, Atatürk, Yaylalıözü, Cumhuriyet Afşar, Abdi İpekçi, Yayla Afşar, Beşevler, 19 Mayıs Afşar ve Adnan Kahveci bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

18.05.2026 tarihinde saat 09:30 ile 17:30 arasında Ahiboz, Karapınar, Sakarya, Fatih, Ankara, Bağlar, Merkez Mahallesi, Sarıkaya ve çevresindeki sokaklarda elektrik kesintisi olacaktır.

20.05.2026 tarihinde saat 09:00 ile 11:00 arasında 1022 numaralı sokakta elektrik kesintisi uygulanacaktır.

20.05.2026 tarihinde saat 09:00 ile 12:30 arasında Hacılar Köyü Yolu, Karşıyaka Mahallesi, Hacılar ve çevresindeki sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacaktır.

20.05.2026 tarihinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Dağ Evleri, Atatürk, Beynam ve Kale Boğazı bölgelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

20.05.2026 tarihinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Halaçlı bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

20.05.2026 tarihinde saat 09:30 ile 17:30 arasında Ahmetadil, Altunçanak, Hürriyet, Kazım Karabekir, Babayakup, Ihlamurkent, Alcı Mahallesi, Türkşerefli, Çokören, Alagöz ve çevresindeki bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

20.05.2026 tarihinde saat 09:30 ile 17:30 arasında Ahiboz, Karapınar, Sakarya, Fatih, Ankara, Bağlar, Merkez Mahallesi, Sarıkaya ve çevresindeki sokaklarda elektrik kesintisi olacaktır.

20.05.2026 tarihinde saat 13:00 ile 14:30 arasında Altunçanak, Türkşerefli ve Çokören bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

21.05.2026 tarihinde saat 09:00 ile 12:00 arasında Adalararası, 591, 590, 593 ve 605 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacaktır.

21.05.2026 tarihinde saat 09:00 ile 12:30 arasında Ballıkpınar Mahallesi, Dosa Sitesi, Hacıhasan, Hacılar, Haymana ve Karşıyaka Mahallesi bölgelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

21.05.2026 tarihinde saat 09:00 ile 14:00 arasında Koçak, Eymirgölü Lojmanları, Karataş, Eymir Gölü, 555. Cadde, Yaylabağ ve 555 numaralı sokakta elektrik kesintisi uygulanacaktır.

21.05.2026 tarihinde saat 09:30 ile 13:30 arasında 1010 ve 986 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacaktır.

21.05.2026 tarihinde saat 09:30 ile 14:30 arasında 777 numaralı sokakta elektrik kesintisi olacaktır.

21.05.2026 tarihinde saat 09:30 ile 17:30 arasında Abazlı, Günalan, Ahmetçayırı, Yöreli, Emirler, Soğulcak, Bağiçi Yayla ve Bağiçi Zırva bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

21.05.2026 tarihinde saat 09:30 ile 11:30 arasında Karaoğlan, Ankara ve çevresindeki sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacaktır.

21.05.2026 tarihinde saat 12:30 ile 14:30 arasında Karaoğlan, Ankara ve çevresindeki sokaklarda elektrik kesintisi olacaktır.

21.05.2026 tarihinde saat 15:00 ile 17:00 arasında Karaoğlan ve çevresindeki sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

22.05.2026 tarihinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Velihimmetli Bağlar, Bağlar Mevkii ve Velihimmetli Mahallesi bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

22.05.2026 tarihinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Atatürk ve Halaçlı bölgelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

22.05.2026 tarihinde saat 09:30 ile 11:30 arasında Ankara, Karaoğlan, Yurtbeyi ve 3921 numaralı sokakta elektrik kesintisi uygulanacaktır.

22.05.2026 tarihinde saat 09:30 ile 17:30 arasında Yaylabağ ve Yurtbeyi bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

22.05.2026 tarihinde saat 09:30 ile 17:30 arasında Halaçlı bölgesinde elektrik kesintisi olacaktır.

22.05.2026 tarihinde saat 09:30 ile 17:30 arasında Hacituğrul, Çamlıbel, Çimenceğiz, Babayakup, Karahöyük, Yağmurbaba, Gedikli, Tanık, Girmeç ve çevresindeki bölgelerde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

22.05.2026 tarihinde saat 14:30 ile 16:30 arasında Yurtbeyi bölgesinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

KEÇİÖREN

16.05.2026 tarihinde saat 09:30 ile 12:30 arasında 2035 numaralı sokakta elektrik kesintisi uygulanacaktır.

16.05.2026 tarihinde saat 14:00 ile 17:00 arasında 2029 ve 2034 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacaktır.

18.05.2026 tarihinde saat 09:15 ile 17:15 arasında Ahmetadil, Camili, Mimar Sinan, Kösrelik, Melikşah, Gölyayla, Yunus Emre, Susuz, Dalyasan, Dağkalafat, Meşeli ve Sarısu bölgelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

20.05.2026 tarihinde saat 09:00 ile 15:00 arasında Yavuz, Batuhan, Ballıbaba, Beylerbeyi, Simge, Kınacı, Atika, Kervan ve Bahtiyar bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

20.05.2026 tarihinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Ekrem Kavur, Halil Emiroğulları, Gazi Mustafa, İbrahim Ağa, Hasan Delice, Yeşildere, Yenicami, Elmadağ, Barbaros, Mevlana, Belediye, Sarıkaya, Taşpınar ve çevresindeki bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

20.05.2026 tarihinde saat 09:15 ile 17:15 arasında Ahmetadil, Camili, Mimar Sinan, Kösrelik, Melikşah, Gölyayla, Yunus Emre, Susuz, Dalyasan, Dağkalafat, Meşeli ve Sarısu bölgelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

20.05.2026 tarihinde saat 09:30 ile 17:30 arasında Kerpiç, Yavuz, Mahmutbey, Aslan, Çimen, Çandarlı, Ballıbaba, Kurt ve Alperen bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

21.05.2026 tarihinde saat 09:15 ile 17:15 arasında 1993, 1991, 1992, 472, 431, 430 ve 473 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacaktır.

21.05.2026 tarihinde saat 09:30 ile 13:30 arasında Altın, Lozan, Atatürk, Bahçe, Erdem, Mimar Sinan, Karşıyaka, İstiklal, Kuyucak, Baraj, Akın, Akpınar, Hacı Bayram Veli, Barbaros, Cumhuriyet ve çevresindeki bölgelerde elektrik kesintisi olacaktır.

21.05.2026 tarihinde saat 10:00 ile 18:00 arasında Karşı, Porsuk, Yayla Evleri, Kesikkavak, Sincik, Yağcıoğlu, Aşağı Şıhahmetli, Hacımusa ve Emirler bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

22.05.2026 tarihinde saat 09:00 ile 14:00 arasında 2081, 1572, 2123, Yozgat ve Murat Çobanoğlu bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

22.05.2026 tarihinde saat 09:00 ile 17:30 arasında Bağlar, Dikmen, Nefer, Menteşe, Müdafa, Mimar Sinan, Güzelyurt Bağlum, Güzelyurt, İstanbul, İzmir, Dostlar, Necip Fazıl Kısakürek, Ertuğrulgazi, Cevizli, Balkan ve Divrik bölgelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

22.05.2026 tarihinde saat 09:15 ile 17:15 arasında Ahmetadil, Camili, Mimar Sinan, Kösrelik, Melikşah, Gölyayla, Yunus Emre, Susuz, Dalyasan, Dağkalafat, Meşeli ve Sarısu bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

22.05.2026 tarihinde saat 09:30 ile 11:30 arasında Çalseki bölgesinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

22.05.2026 tarihinde saat 09:30 ile 11:30 arasında Bağlum ve Saçak bölgelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

22.05.2026 tarihinde saat 12:30 ile 14:30 arasında Nasip ve Taştepe bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

22.05.2026 tarihinde saat 15:00 ile 17:00 arasında Çalseki bölgesinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

22.05.2026 tarihinde saat 15:30 ile 17:30 arasında Altın, Makale, Taştepe, Sarıçam, Mina, Kuzeren ve Mücahit bölgelerinde elektrik kesintisi olacaktır.