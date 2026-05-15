Üsküdar'da fast-food zinciri protestosunda gerginlik

Üsküdar'da bir fast-food zinciri şubesi önünde eylemin yapan mahalle sakinleri, yoldan geçen bir kadının sözlü tacizine uğradı. Şahıs, kendisini görüntüleyen vatandaşı, "Seni pişman ederim, mahvederim" diyerek tehdit etti.

İstanbul’un Üsküdar ilçesinde bulunan bir fast-food zinciri şubesi önünde protesto eylemi yapan vatandaşlar, kimliği henüz belirlenemeyen bir kadının sözlü saldırısıyla karşılaştı.

KAMERAYI GÖRÜNCE TEHDİTLERİ SIRALADI

Mahalleye açılan fast-food şubesini, İsrail'e ekonomik destek sağladığı gerekçesiyle protesto eden mahalle sakinlerine yönelik tehdit içerikli ifadeler kullanan kadın, çevredekilerin tepkisini çekti. O anların cep telefonuyla kaydedildiğini fark eden kadın, öfkesini görüntü alan kişiye yöneltti.

"SENİ PİŞMAN EDERİM, MAHVEDERİM"

Kadın, kayıt yapan kişiye yönelik, "Seni burada olduğuna pişman ederim, senin karşına benim gibi bir insan çıkmamış. Eğer o videoyu bir yerde göreyim var ya seni mahvederim" şeklinde tehditler savurdu. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
