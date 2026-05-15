Ali Yiğit Buruk'un formasında yazan isim dikkatlerden kaçmadı
Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk, şampiyonluk kutlamalarına geride bıraktığımız aylarda cezaevinden tahliye olan Metehan Baltacı'nın formasıyla çıktı.
Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray futbol takımı oyuncuları ve teknik heyeti Rams Park Stadı'nda düzenlenen törenle şampiyonluk coşkusu yaşadı.
Kutlamalara Galatasaray'da üst üste dördüncü şampiyonluğunu yaşayan teknik direktör Okan Buruk, oğlu Ali Yiğit Buruk ile birlikte katıldı.
Ali Yiğit Buruk, şampiyonluk kutlamasına bahis soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından geride bıraktığımız aylarda tahliye olan Metehan Baltacı'nın formasını giyerek çıktı. Ali Yiğit Buruk, şampiyonluk kürsüsüne çıktıktan sonra başkan Dursun Özbek'in elini öptü.
