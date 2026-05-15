Konya merkezli 9 ilde tarihi eser operasyonu, 204 milyon TL'lik suç ağı çökertildi

Konya merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonla, Türkiye’nin kültürel mirasını yurt dışındaki müzayede evlerine pazarlayan uluslararası bir şebeke çökertildi. Kaçak yollarla satılan eserler karşılığında 204 milyon TL’lik para transferinin tespit edildiği operasyonda, 500'den fazla kültür varlığı ele geçirilirken 10 kişi tutuklandı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise, eserlerin ait oldukları topraklardan koparılmadan korunmasının esas olduğunu belirtti.

  • Konya merkezli 9 ilde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 27 şüpheli gözaltına alındı, 10'u tutuklandı.
  • Operasyonda 417 sikke, 154 tarihi eser, 3 kitap, 10 dedektör ve çok sayıda silah ele geçirildi.
  • Şebekenin yurt dışındaki müzayede evlerine sattığı eserler karşılığında Türkiye'ye yaklaşık 204 milyon TL para transferi yapıldığı tespit edildi.

Konya merkezli 9 ilde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda uluslararası bağlantıları olduğu değerlendirilen şebekeye darbe vuruldu. Operasyonda 27 şüpheli gözaltına alınırken, yüzlerce tarihi eser ele geçirildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, operasyon sonrası yaptığı açıklamada, “Bu ülkeye ait olan bu topraklarda kalacak” mesajı verdi.

YURT DIŞINDAKİ MÜZAYEDE EVLERİNE SATIŞ 

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında şebekenin, tarihi eserleri yurt dışındaki müzayede evlerine sattığı tespit edildi. Yapılan incelemelerde, kaçak yollarla satılan eserler karşılığında Türkiye’ye yaklaşık 204 milyon TL para transferi gerçekleştirildiği belirlendi.

500’DEN FAZLA KÜLTÜR VARLIĞI ELE GEÇİRİLDİ 

Ekiplerin düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda 417 adet sikke, 154 tarihi eser niteliğinde obje, 3 tarihi eser niteliğinde kitap, 10 dedektör ile çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Gözaltına alınan 27 şüpheliden 11’i ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 6 kişi adli kontrol şartıyla salıverildi. 10 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

BAKAN ERSOY'DAN DİKKAT ÇEKEN MESAJ 

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelenin yalnızca güvenlik operasyonu olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bizim için asıl mesele, bu eserlerin yıllar sonra geri getirilmesi değil; ait oldukları topraklardan hiç koparılmadan korunabilmesini sağlamaktır.”

“BİR SUÇ AĞI ÇÖKERTİLDİ"

Bakan Ersoy, operasyon sayesinde yalnızca tarihi eserlerin ele geçirilmediğini, aynı zamanda yurt dışındaki müzayede evleri ile kaçak kazı yapan kişiler arasındaki bağlantıların ve para transferlerinin de ortaya çıkarıldığını söyledi.

Ersoy açıklamasında, “Bu başarılı çalışma, Türkiye’nin kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadeledeki kararlılığını dünya kamuoyuna bir kez daha göstermiştir” dedi.

İÇİŞLERİ BAKANALIĞI'NA TEŞEKKÜR 

Mehmet Nuri Ersoy, operasyon nedeniyle İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’ye teşekkür ederek operasyonda görev alan emniyet personelini tebrik etti.

Elif Yeşil
