BAE, İran'ın Abu Dabi yönetiminin "savaşta aktif rol aldığı" yönündeki suçlamalarını reddetti

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'ın Abu Dabi yönetiminin ABD ve İsrail'in İran'a saldırısıyla başlayan savaşta "aktif rol aldığına" yönelik suçlamalarını reddettiğini bildirdi.

BAE Dışişleri Bakanlığı tarafından, BAE Devlet Bakanı Halife bin Şahin el-Merir'in Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki BRICS ülkelerinin dışişleri bakanlarının katıldığı zirvede yaptığı konuşma hakkında yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, Bakan Merir, toplantıda yaptığı konuşmada, İran'ın BAE ve bölgedeki bazı ülkelere yönelik saldırılarının Birleşmiş Milletler Şartı, uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilkelerinin açık ihlali olduğunu söyledi.

Merir, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşta BAE'nin "aktif rol aldığına" yönelik tüm iddia ve tehditleri kesin şekilde reddettiklerini belirterek, ülkesinin her türlü tehdide karşı egemenlik haklarını koruma konusunda gerekli diplomatik, hukuki ve askeri haklara sahip olduğunu vurguladı.

İran'ın Hürmüz Boğazı'nda deniz ulaşımını engellediğini de belirten Merir, ticari gemilerin hedef alınmasının ve boğazın ekonomik baskı unsuru olarak kullanılmasının bölgesel istikrar ve küresel enerji güvenliği açısından tehdit oluşturduğunu söyledi.

Bakan Merir, 28 Şubat 2026'dan bu yana İran kaynaklı yaklaşık 3 bin balistik füze, seyir füzesi ve insansız hava aracı saldırısının hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini dile getirdi.

Söz konusu saldırıların BAE'deki sivil altyapıları hedef aldığı değerlendirmesinde bulunan Merir, İran'ın uluslararası ve bölgesel kınamalara rağmen saldırılarını sürdürdüğünü kaydetti.

Merir, söz konusu saldırıların tüm sonuçlarından İran'ı sorumlu tutarak, bölgesel istikrar için devletlerin egemenliğine saygı gösterilmesi, diyaloğun güçlendirilmesi ve uluslararası hukuka bağlı kalınması gerektiğini belirtti.

Tahran yönetimi, ABD ve İsrail'in saldırılarıyla başlayan savaşta BAE'nin "topraklarını İran'a yönelik saldırılarda kullandırdığı ve aktif rol aldığı" suçlamasında bulunmuştu.

Kaynak: AA / Ali Semerci
