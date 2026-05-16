Haberler

Aston Villa Liverpool'u paramparça etti

Aston Villa Liverpool'u paramparça etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Aston Villa, sahasında ağırladığı Liverpool'u 4-2 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi biletini aldı.

İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Aston Villa ile Liverpool karşı karşıya geldi. Villa Park'ta oynanan mücadeleyi Aston Villa, 4-2'lik skorla kazandı.

ASTON VILLA'DAN NET GALİBİYET

Aston Villa'ya galibiyeti getiren golleri 42. dakikada Morgan Rogers, 57 ve 73. dakikalarda Ollie Watkins ile 89. dakikada John McGinn kaydetti. Liverpool'un golleri 52 ve 90+2. dakikalarda Virgil van Dijk'tan geldi.

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Aston Villa puanını 62'ye yükseltti ve 4. sıradaki yerini koruyarak UEFA Şampiyonlar Ligi bileti aldı. Liverpool ise 59 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Aston Villa, Manchester City deplasmanına konuk olacak. Liverpool, kendi sahasında Brentford'u konuk edecek. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı

İki ülke anlaşmaya vardı! Ateşkes bir kez daha uzatıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadir İnanır yeniden yoğun bakımda

Ünlü sanatçıdan korkutan haber! Yoğun bakıma kaldırıldı

Samsunspor'da deprem! Tam 5 ayrılık birden

Samsunspor'da deprem! Yıldız isimlere tek tek ''Güle güle'' dendi
Ekrem Dağ'dan iptal edilen gole tepki: Beşiktaşlılar bile şaşırdı bu nasıl iptal olur diye

''Beşiktaşlılar bile şaşırdı bu gol nasıl iptal olur diye''
Sergen Yalçın'dan oyuncularına tepki

Oyuncularına olay tepki: Bizim çocuklar ilk yarıda...
Songül Öden'den yıllar sonra gelen itiraf: Öpüşme sahnesi yüzünden annem hastanelik oldu

Bu sahne yüzünden annesi hastanelik olmuş

Edirne Belediye Başkanı Gencan, AK Parti’ye katılacağı iddiasını yalanladı

Burcu Köksal'dan sonra sıra onda mı? CHP'li başkan iddiaları yanıtladı
Şampiyonluk otobüsünde gözükmeyen Osimhen'in nerede olduğu ortaya çıktı

Kutlamalarda gözükmeyen Osimhen'in nerede olduğu ortaya çıktı