Şampiyonluk otobüsünde gözükmeyen Osimhen'in nerede olduğu ortaya çıktı

Galatasaray’ın şampiyonluk coşkusu tüm hızıyla sürerken, kutlamaların merkezindeki RAMS Park yolculuğunda Victor Osimhen'in görüntüsü gündem oldu. Sarı-kırmızılı taraftarların büyük sevgisini kazanan dünyaca ünlü golcü Victor Osimhen, takımın kutlama otobüsündeki durgun tavrıyla herkesi şaşırttı.

TAKIM ÜSTTE EĞLENİRKEN KATILIM GÖSTERMEDİ

Galatasaray Lisesi'nden stadyuma doğru ilerleyen üstü açık otobüste futbolcular, teknik heyet ve çalışanlar üst katta marşlar söyleyip şampiyonluğu kutlarken, Nijeryalı yıldızın yolculuğun büyük bir bölümünde takım arkadaşlarının yanına çıkmak yerine otobüsün alt katında tek başına oturduğu belirtildi.

TARAFTARLARI ŞAŞIRTTI

Meşalelerin yandığı ve şampiyonluk şarkılarının yankılandığı anlarda, süperstarın kutlamalara katılmaması taraftarlar arasında merak konusu oldu. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler sonrası "Osimhen neden kutlamalara katılmadı?" ve "Bir sorun mu var?" soruları sorulmaya başlandı.