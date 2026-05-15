Haberler

Galatasaray 26. şampiyonluğunu kutluyor! Sarı-kırmızılılar kupasını kaldırdı

Galatasaray 26. şampiyonluğunu kutluyor! Sarı-kırmızılılar kupasını kaldırdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, 26. kupasını taraftarlarının önünde düzenlenen tören ile kaldırdı.

  • Galatasaray, 2025-2026 Süper Lig sezonunu şampiyon tamamlayarak 26. şampiyonluğunu kazandı.
  • Kupa töreni RAMS Park'ta gerçekleştirildi.
  • Teknik direktör Okan Buruk, hedefin üst üste 5. şampiyonluk ve 27. kupa olduğunu açıkladı.

Süper Lig’de 2025-2026 sezonunu zirvede tamamlayan Galatasaray, tarihi başarısını muhteşem bir şölenle taçlandırdı. Sarı-kırmızılılar, müzesindeki 26. şampiyonluk kupasını RAMS Park’ta düzenlenen görkemli törenle havaya kaldırdı.

RAMS PARK'TA ŞAMPİYONLUK GECESİ

Haftalar süren heyecan fırtınasının ardından ipi göğüsleyen Aslan, şampiyonluk kutlamaları için kendi evinde taraftarıyla buluştu. "Hedef 26" mottosuyla çıkılan yolda zaferle ulaşan sarı-kırmızılı ekip, stadyumu dolduran on binlerce taraftarının tezahüratları eşliğinde sahaya çıktı.

KUPA KAPTANIN ELLERİNDE YÜKSELDİ

DJ performansları ile Işık ve drone gösterileriyle başlayan gecenin doruk noktası kupa töreni oldu. Futbolcular ve teknik heyet platforma tek tek özel şarkılar eşliğinde davet edildi. Havai fişekler ve "Şampiyon Galatasaray" sesleri İstanbul semalarını inletirken, kupa kaptanın ellerinde yükseldi.

''HEDEF 27''

Törende kısa bir konuşma yapan Teknik Direktör Okan Buruk, "4 sene üst üste şampiyon olduk. Şimdi hedef üst üste 5. Hedef 27." sözlerini sarf etti. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı

İki ülke anlaşmaya vardı! Ateşkes bir kez daha uzatıldı
'Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı' iddiası! Başsavcılıktan açıklama var

"Vekilin oğlu okulu silahla bastı" iddiası! Başsavcılıktan açıklama
31 yıllık sırrı DNA testi çözdü! Ünlü iş insanının dünyasını başına yıkan gerçek

Gerçeği 31 yıl sonra öğrenen ünlü iş insanının dünyası başına yıkıldı
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAytekin Balpınar:

3 ay sonra kupa geri alınacak niye kaldırıyorki??????????

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMichael Stekelenburg:

aslansin Galatasaray

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özel kalem müdürünün evi, görenleri hayrete düşürdü

Özel kalem müdürünün evine bakın
Milyonlarca memuru ilgilendiren kanun teklifi Meclis'te

Milyonlarca memuru ilgilendiren kanun teklifi Meclis'te
200’den fazla yasa dışı motosiklet buldozerle ezilerek imha edildi

Polis el koydu, buldozerler parçaladı: Yüzlercesi metal yığınına döndü
Lucas Torreira gözyaşlarına hakim olamadı

Gözyaşları kutlamaların önüne geçti
Songül Öden'den yıllar sonra gelen itiraf: Öpüşme sahnesi yüzünden annem hastanelik oldu

Bu sahne yüzünden annesi hastanelik olmuş

Ali Yiğit Buruk'un formasında yazan isim dikkatlerden kaçmadı

Herkes Okan Buruk'un oğlunun formasında yazan isme takıldı
Şampiyonluk otobüsünde gözükmeyen Osimhen'in nerede olduğu ortaya çıktı

Kutlamalarda gözükmeyen Osimhen'in nerede olduğu ortaya çıktı
Hapis cezasını erteletmek için sürekli doğuran kadın bu kez kaçamadı

Cezaevine girmemek için doğurdukça doğurdu ama yine de kurtulamadı!