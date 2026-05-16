Haberler

Ertoşi aşiretinin lideri İskender Ertuş aracından iner inmez deste deste para dağıttı

Van'ın en köklü ve kalabalık aşiretlerinden Ertoşilerin lideri İskender Ertuş, katıldığı bir davette deste deste para dağıttı. Son model lüks makam aracından indikten sonra Ertuş’un çevresini saran korumaların ellerindeki otomatik silahlar dikkat çekti.

Van'ın en köklü ve kalabalık aşiretlerinden Ertoşi aşiretinin lideri İskender Ertuş’un katıldığı bir davetteki lüks araçlı ve uzun namlulu silahlı koruma kalkanı altındaki yürüyüşü sosyal medyada gündem oldu.

Doğu Anadolu Bölgesi’nin en büyük aşiret yapılarından biri olan Ertoşi aşiretinin lideri İskender Ertuş, gittiği bir ortamda adeta gövde gösterisi yaptı. Ertuş son model lüks aracından indikten sonra etrafındakilere para dağıttı.

UZUN NAMLULU SİLAHLARLA KORUMA KALKANI 

Ertuş’un araçtan inip yürüdüğü esnada, çevresini saran korumalarının ellerindeki uzun namlulu otomatik silahlar dikkat çekti. Çevredeki korumaların yüksek güvenlik önlemleri altında, silahların gölgesinde yürüyen aşiret lideri, o anlarda kendisini bekleyen kalabalığa doğru ilerledi.

Koruma çemberinin tam ortasında yürüyen İskender Ertuş, ceketinin iç cebinden çıkardığı destelerce parayı etrafındaki vatandaşlara ve kendisini karşılayan görevlilere dağıttı.

Korumaların ellerindeki otomatik silahların net bir şekilde kameraya yansıdığı o anlar, sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulan videolar arasına girdi. 

Elif Yeşil
