TFF, Galatasaray'ın kupa törenine katılım göstermedi
Süper Lig'de 26. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) hiçbir yetkili katılım göstermedi.
Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray futbol takımı oyuncuları ve teknik heyeti Rams Park Stadı'nda düzenlenen törenle 26. şampiyonluk coşkusu yaşadı.
TFF, KUPA TÖRENİNE KATILIM SAĞLAMADI
Şampiyonluk kutlamalarına Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) hiçbir yetkilinin katılmaması dikkat çekti. Bu doğrultuda sarı-kırmızılı futbolcuların şampiyonluk madalyalarını doğrudan Kulüp Başkanı Dursun Özbek taktı.
GEÇEN YILDA DA KATILIM GÖSTERMEMİŞTİ
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 2024-2025 sezonunda da şampiyon olan Galatasaray'ın Yenikapı'da düzenlenen kupa törenine sağlık sorunlarını gerekçe göstererek katılım sağlamamıştı.