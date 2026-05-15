200’den fazla yasa dışı motosiklet buldozerle ezilerek imha edildi

ABD’nin New York City kentinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 200’den fazla yasa dışı motosiklet ve scooter’a el konuldu. New York City Police Department (NYPD), ele geçirilen araçların suç olaylarında kullanıldığı belirtildi. Yüzlerce motosiklet dev buldozerlerin paletleri altında saniyeler içinde ezilerek metal yığınına dönüştürüldü.

“SIFIR TOLERANS” MESAJI VERİLDİ

Staten Island’daki temizlik işleri garajında gerçekleştirilen imha operasyonunda çok sayıda motosiklet ve scooter buldozerlerle parçalandı. Yetkililer, kayıt dışı kullanılan araçların kentte ciddi güvenlik sorunlarına yol açtığını belirterek yasa dışı kullanıma karşı “sıfır tolerans” politikası uygulandığını açıkladı.

5 BİN 700'DEN FAZLA ARACA EL KONULDU

NYPD Komiseri Jessica Tisch, 2026 yılı başından bu yana şehir genelinde 5 bin 700’den fazla yasa dışı motosiklet ve scooter’ın toplandığını duyurdu. Yetkililer, geçen yıla göre el konulan araç sayısında yaklaşık yüzde 10 artış yaşandığını belirtti.

SUÇ OLAYLARINDA KULLANILDIKLARI ANLAŞILDI

Polis yetkilileri, plakasız veya sigortasız kullanılan motosikletlerin özellikle gasp, kapkaç ve silahlı saldırı gibi suçlarda sıkça kullanıldığını ifade etti. Açıklamada bazı şüphelilerin olay yerlerinden kaçmak için bu araçları tercih ettiği vurgulandı.

SERT UYARI

Operasyona katılan Staten Island Bölge Başkanı Vito Fossella ise yasa dışı araç kullananlara sert mesaj verdi. Fossella, “Bu araçları kuralsız şekilde kullananlar adalet önüne çıkarılacak ve araçlarına el konulacak” dedi.