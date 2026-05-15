Lucas Torreira gözyaşlarına hakim olamadı
Galatasaray'ın yıldız ismi Lucas Torreira, şampiyonluk kutlamalarında sahaya çıktığı esnada gözyaşlarına hakim olamadı.
Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray futbol takımı oyuncuları ve teknik heyeti Rams Park Stadı'nda düzenlenen törenle şampiyonluk coşkusu yaşadı. Kutlamalara futbolculardan Lucas Torreira da katıldı.
TORREIRA GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI
Kupa seremonisi öncesinde futbolcuların adı tek tek anons edilirken sıra kendisine gelen Lucas Torreira, ismi anons edildiği esnada gözyaşlarına hakim olamadı.
TARAFTARLARI SELAMLADI
Ailesiyle birlikte sahneye çıkan 30 yaşındaki Uruguaylı yıldız, taraftarını uzun süre boyunca gözyaşları içinde selamladı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Torreira'nın ismine defalarca özel tezahüratlarda bulundu.