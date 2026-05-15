İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı

ABD, İsrail ile Lübnan arasında imzalanan ateşkesin 45 gün süreyle uzatıldığını duyurdu. ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada "Müzakereler 2 Haziran'da devam edecek" ifadelerine yer verildi.

İsrail ve Lübnan arasında imzalanan ateşkes bir kez daha uzatıldı. 

45 GÜN DAHA YÜRÜRLÜKTE 

ABD, Tel Aviv ve Beyrut hükümetleri arasında 17 Nisan'da 10 günlüğüne yürürlüğe giren ve daha sonra 3 hafta uzatılan geçici ateşkesin 45 gün süreyle uzatıldığını duyurdu. ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada "Müzakereler 2 Haziran'da devam edecek" ifadelerine yer verildi.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI VE ATEŞKES

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti. Lübnan hükümeti bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Lübnan Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, 2 Mart'tan bu yana ateşkes ilanına rağmen devam eden İsrail saldırılarında 2 bin 900'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

