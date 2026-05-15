İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
ABD, İsrail ile Lübnan arasında imzalanan ateşkesin 45 gün süreyle uzatıldığını duyurdu. ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada "Müzakereler 2 Haziran'da devam edecek" ifadelerine yer verildi.
45 GÜN DAHA YÜRÜRLÜKTE
ABD, Tel Aviv ve Beyrut hükümetleri arasında 17 Nisan'da 10 günlüğüne yürürlüğe giren ve daha sonra 3 hafta uzatılan geçici ateşkesin 45 gün süreyle uzatıldığını duyurdu. ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada "Müzakereler 2 Haziran'da devam edecek" ifadelerine yer verildi.
İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI VE ATEŞKES
İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti. Lübnan hükümeti bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.
ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.
Lübnan Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, 2 Mart'tan bu yana ateşkes ilanına rağmen devam eden İsrail saldırılarında 2 bin 900'den fazla kişi hayatını kaybetti.
Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.