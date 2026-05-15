Haberler

Reyting rekortmeni dizi için final kararı: Eşref Rüya ekrana veda ediyor

Reyting rekortmeni dizi için final kararı: Eşref Rüya ekrana veda ediyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kanal D ekranlarının geniş izleyici kitlesine ulaşan dizisi Eşref Rüya için final kararı alındı. Daha önce sezon finali yapacağı açıklanan dizinin ekran macerasının tamamen sona ereceği duyuruldu. Başrollerinde Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in yer aldığı yapım, 3 bölüm sonra final yaparak izleyicisine veda edecek. Kararın ardında Ulusoy'un projeye daha fazla devam etmek istememesinin yattığı öne sürüldü.

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve çarşamba akşamlarının en çok konuşulan yapımlarından biri haline gelen Eşref Rüya için final kararı alındı. Daha önce sezon finali yapacağı açıklanan dizinin, alınan yeni kararla 3 bölüm sonra tamamen ekranlara veda edeceği duyuruldu.

SEZON FİNALİ KARARI İPTAL EDİLDİ 

Başrollerini Çağatay Ulusoy ile Demet Özdemir’in paylaştığı dizinin, sadık izleyici kitlesi sayesinde üçüncü sezon onayı aldığı biliniyordu. Ancak son dönemde rakip dizi Yeraltı’nın başlamasıyla reytinglerde yaşanan düşüşün ardından yapım ekibi sürpriz bir karar aldı.

YAPIMCIDAN AÇIKLAMA GELDİ 

Dizinin ortak yapımcılarından Burak Sağyaşar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dizinin final yapacağını bizzat duyurdu. Sağyaşar paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Büyük finale son 3 bölüm! Güzel bir hikâyeyi tadında bırakarak Eşref Rüya’da bizi hiç yalnız bırakmayan değerli seyircilerimize teşekkür ediyoruz.

Bazı hikâyeler uzun sürdüğü için değil, kalbe dokunduğu için unutulmaz olur.

Kalbe dokunduğu için unutulmaz olur.

Kanal D ekranlarında yayınlanan TİMS&B Productions yapımı Eşref Rüya unutulmayacak karakterleri, güçlü hikâyesi ve izleyicisiyle kurduğu bağla ekran yolculuğunu kendi ruhuna yakışan bir finalle tamamlamaya hazırlanıyor."

İZLEYİCİLERE TEŞEKKÜR 

Açıklamanın sonunda dizide emeği geçen tüm ekibe ve izleyicilere teşekkür edilirken, final bölümlerinin duygusal anlara sahne olması bekleniyor.

Bu sürpriz kararın ardında başrol oyuncusu Çağatay Ulusoy'un devam etmek istememesinin yattığı öne sürüldü.  

Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özel kalem müdürünün evi, görenleri hayrete düşürdü

Özel kalem müdürünün evine bakın
TFF, Galatasaray'ın kupa törenine katılım göstermedi

Beklenen oldu!
Ali Yiğit Buruk'un formasında yazan isim dikkatlerden kaçmadı

Herkes Okan Buruk'un oğlunun formasında yazan isme takıldı
Songül Öden'den yıllar sonra gelen itiraf: Öpüşme sahnesi yüzünden annem hastanelik oldu

Bu sahne yüzünden annesi hastanelik olmuş

Şampiyonluk otobüsünde gözükmeyen Osimhen'in nerede olduğu ortaya çıktı

Kutlamalarda gözükmeyen Osimhen'in nerede olduğu ortaya çıktı
BAE, İran'ın 'savaşta aktif rol aldılar' yönündeki suçlamalarını reddetti

Körfez ülkesinden İran'a rest! Resmen reddettiler
Hapis cezasını erteletmek için sürekli doğuran kadın bu kez kaçamadı

Cezaevine girmemek için doğurdukça doğurdu ama yine de kurtulamadı!