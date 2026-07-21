Adana elektrik kesintisi! 21-22 Temmuz Adana'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Adana elektrik kesintisi ve Toroslar EDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Toroslar Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 21 Temmuz günü Adana'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Adana'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Adana'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! Adana'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Adana'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

ADANA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Adana elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte Adana'da elektrik kesintileri:

CEYHAN

21 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 9801, 9803, 9805 ve 9807 numaralı sokaklar ile Yalak bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

21 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 12.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 6801, 6802, 6803, 6804, 6806, 6807, 6811, 6813, 6816, 6817, 6818, 6819, 6821 ve 6830 numaralı sokaklar ile Kızıldere bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

21 Temmuz 2026 tarihinde saat 14.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 8201, 8202, 8203, 8204, 8205 ve 8206 numaralı sokaklar ile Yeniköynazımbey bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

22 Temmuz 2026 tarihinde saat 13.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 4201, 4202, 4208, 4211, 4212, 4213, 4214, 4215, 4216, 4217, 4218, 4219 ve 4221 numaralı sokaklar ile Atatürk Cumhuriyet, Atatürk Dalkır, Fatih Sultan Mehmet Dalkır, Fevzi Çakmak Dalkır, Fevzi Çakmak Dumlupınar, İkiz Hüyü Mevkii, İsmet Paşa, İsmetpaşa, İstiklal, Mehmet Akif Ersoy Dumlupınar ve Mehmet Akif Ersoy 1 bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

22 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 12.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 4319, 4322, 4323, 4326, 4327, 4328, 4332 ve 4333 numaralı sokaklar ile Celal Bayar, Cemal Gürsel, Cevdet Sunay, Çiğdem, Eşref Bitlis, Kadir Çankaya, Kasım Gülek, Lale 1, M. Fevzi Çakmak, Rumeli ve Şehit Fikri bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

23 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 9803, 9812, 9815 ve 9816 numaralı sokaklar ile Yalak bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

ÇUKUROVA

21 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 84062, 84194, 84195, 84196, 84197 ve 84198 numaralı sokaklar ile Çoban Yurtçu ve Hilmi Kürklü bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

22 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 85041, 85043, 85045, 85047, 85049, 85051, 85053, 85055, 85057, 85059, 85061, 85063, 85065, 85067 ve 85343 numaralı sokaklar ile Hacı Bektaş Veli bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

21 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Merkez 6 bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

21 Temmuz 2026 tarihinde saat 11.30 ile 13.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 81199, 81201, 81202 ve 81206 numaralı sokaklar ile Anadolu Lisesi ve Nejat Uygur bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

21 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 11.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 81212, 81213, 81214 ve 81215 numaralı sokaklar ile Anadolu Lisesi ve Süleyman Demirel bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

21 Temmuz 2026 tarihinde saat 16.00 ile 18.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 81204, 81205, 81207, 81211, 81215 ve 82091 numaralı sokaklar ile Süleyman Demirel bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

21 Temmuz 2026 tarihinde saat 14.30 ile 16.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 81201, 81202, 81206 ve 81209 numaralı sokaklar ile Nejat Uygur bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

21 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 11.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 81190, 81193 ve 81196 numaralı sokaklar ile Nejat Uygur bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

21 Temmuz 2026 tarihinde saat 11.30 ile 13.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 81201, 81207, 81211, 81212 ve 81213 numaralı sokaklar ile Anadolu Lisesi bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

21 Temmuz 2026 tarihinde saat 14.00 ile 16.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 81208 ve 81211 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

22 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 90001, 90003, 90005, 90007, 90009, 90012, 90013, 90015, 90017, 90018, 90019, 90021, 90025, 90027, 90029, 90031, 90033, 90037, 90050, 90117, 90121, 90123, 90127, 90131, 90133, 90135, 90137, 90143, 90149, 90153, 90286 ve 90290 numaralı sokaklar ile Prof. Dr. Necmettin Erbakan ve Şehit Gökhan Arık bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

21 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 82006, 82032, 82034, 82038, 82044 ve 82148 numaralı sokaklar ile Adnan Menderes ve Âşıklar bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

22 Temmuz 2026 tarihinde saat 11.30 ile 13.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 71461, 71459 ve 71469 numaralı sokaklar ile Alparslan Türkeş bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

22 Temmuz 2026 tarihinde saat 14.30 ile 16.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 71427, 71431 ve 71435 numaralı sokaklar ile Barış Manço bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

22 Temmuz 2026 tarihinde saat 11.30 ile 13.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 71389, 71395, 71397 ve 71411 numaralı sokaklar ile Barış Manço bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

22 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 11.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 71469 numaralı sokak ile Alparslan Türkeş ve Turgut Özal bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

22 Temmuz 2026 tarihinde saat 14.00 ile 16.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 71461, 71471, 71459, 71445, 71457, 71443 ve 71433 numaralı sokaklar ile Alparslan Türkeş bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

22 Temmuz 2026 tarihinde saat 16.00 ile 18.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 71361, 71427, 71435, 71439, 71441, 71443, 71445 ve 71457 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

22 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 11.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 71375 ve 71413 numaralı sokaklar ile Barış Manço ve Şair Hasibe Hatun bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

23 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 128001 numaralı sokak ile Araplar, Merkez 1, Safiye Su Villaları, Topalak ve Merkez 5 bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

23 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 11.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 71321, 71325, 71329, 71331, 71333, 71335 ve 71337 numaralı sokaklar ile Alparslan Türkeş bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

23 Temmuz 2026 tarihinde saat 14.30 ile 16.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 71315, 71329, 71335, 71337, 71339 ve 71341 numaralı sokaklar ile Kasım Ener bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

23 Temmuz 2026 tarihinde saat 11.30 ile 13.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 71329, 71335 ve 71341 numaralı sokaklar ile Kasım Ener bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

23 Temmuz 2026 tarihinde saat 11.30 ile 13.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 71335, 71337, 71339, 71345, 71347, 71351 ve 71355 numaralı sokaklar ile Alparslan Türkeş bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

23 Temmuz 2026 tarihinde saat 14.00 ile 16.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 71335, 71337, 71345 ve 71363 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

23 Temmuz 2026 tarihinde saat 16.00 ile 18.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 71345, 71357, 71359, 71361 ve 71363 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

23 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 11.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 71329 numaralı sokak ile Kasım Ener ve Şair Hasibe Hatun bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

YUMURTALIK

23 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Asmalı, Forlar, Göbeören, Kırmızıdam, Şeyhganim, Hacımüminler, Karahüseyinler, Tahiriye, Zeynepli, 8033, Adana Yeşilköy, Keltepe ve Mercan bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

23 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 18.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Ayvalık, Deveciuşağı, Akdeniz Haylazlı, Haylazlı, 7003, 7009, 7012, 7013, 7018, 7022, Adnan Menderes, Akgedik, Atatürk, Atatürk Kaldırım, Atatürk Yeni, Evliya Çelebi Kaldırım, Fatih Sultan Mehmet, Fevzi Çakmak, Gazali, Genç Osman Kaldırım, Melikşah Yeni, Metehan, Mimar Sinan Kaldırım, Necip Fazıl, Nihat Adsız, Osman Gazi, Ömer Seyfettin Kaldırım, Sütçü İmam, Ulubatlı Hasan, Yavuz Sultan Selim Kaldırım, Yıldırım Beyazıt, Ziya Gökalp, Ziyapaşa, Tahiriye, Zeynepli, 8006, 8010, 8013, 8017, 8035, 8040, 8043, 8045, Ada, Adana Yeşilköy, Altın, Ayhan Zeynep Tekinbörü, Bahar, Beyaz, Cami, Çam, Dönmez, Esentepe, Fulya, Göl, Gül, Güven, Güvercin, Hürriyet Yeşilköy, Kadife, Kanarya, Keltepe, Kumru, Kurtuluş Yeşilköy, Küme, Lale Yeşilköy, Lavanta, Mavi, Menekşe Yeşilköy, Meşe, Mustafa Kemal Atatürk, Okul, Palamut, Palmiye, Pamuk, Papatya, Sümbül, Sümer, Yamaç, Yaprak, Yasemin, Yeni ve Zambak bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

YÜREĞİR

22 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1023, 1026, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1040, 1042, 1046, 1047, 1048, 1049, 1053, 1056, 1057, 1059, 1060, 1079, 1115, 1116, 1128, 1142, 1143, 1145, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1900/1, 1904/3, 1934, 1988, 1577, 1582, 1616, 1617, 1651, 1661, 1663, 1665, 1667, 1668, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1695, 1696, 1697, 1699, 1735, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767 ve 1768 numaralı sokaklar ile Huzur, Sümbül, Ayçiçeği, Bahar ve Bahar 1 bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

22 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1020, 1661, 1675, 1677, 1678 ve 1679 numaralı sokaklar ile Bahar, Huzur ve Bahar 1 bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

22 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 2888, 2884, 2904, 2907, 2905, 2886, 2906 ve 2894 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

21 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 4131, 4133, 4134, 4135, 4136, 4137, 4138, 4139, 4140, 4141, 4142, 4143, 4144, 4145, 4146, 4147, 4148, 4149, 4154, 4156, 4157, 4158, 4159, 4160, 4161, 4164, 4165, 4166, 4167, 4168, 4169, 4170, 4171, 4172, 4173, 4174, 4175, 4176, 4177, 4178, 4179, 4180, 4181, 4182, 4184 ve 4189 numaralı sokaklar ile İlim Yolu ve Orhan Kemal bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

21 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 4065, 4075, 4076, 4077, 4078, 4080, 4081, 4082, 4083, 4084, 4085, 4086, 4087, 4088, 4089, 4090, 4091, 4092, 4093, 4134 ve 4156 numaralı sokaklar ile Orhan Kemal bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

22 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Çukurova bölgesi ile 826, 828, 836, 838, 839, 840, 841, 842 ve 843 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

22 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 789, 825, 826, 828, 829, 833, 836, 837, 839, 841, 843 ve 847 numaralı sokaklar ile Girne, Gülbey Karataş ve İlbey Güneş bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

21 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 5076, 5101, 5104, 5105, 5109, 5113, 5117 ve 67/1 numaralı sokaklar ile Beyaz Gelincik, Kanal ve Selahattin Eyyubi bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

22 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1047, 1050, 1053, 1057, 1060, 1062, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1083, 1084, 1086, 1087, 1090, 1092, 1094, 1095, 1096, 1098, 1099, 1100, 1106, 1116, 1119, 962, 852, 853, 855, 856, 858, 859, 860, 861, 880, 882, 883, 884, 892, 905, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 919, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 975, 976, 977, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 997, 998, 802, 814, 819, 820, 821, 822, 832, 833, 834, 835, 836, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 936 ve 958 numaralı sokaklar ile Çukurova ve Şehit Polis Ahmet Oruç ve Mehmet Oruç bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

22 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 4652, 4767, 4769, 4770, 4773, 4780, 4781, 4782 ve 4784 numaralı sokaklar ile Denizkuyusu bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

23 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1317, 1318, 1319, 1321, 1323, 1325, 1326, 1413 ve 1415 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

23 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 4623, Kanal 4, 5894, 5916, Fevzi Çakmak 2, Kayarlı, Kıyıboyu, Şeyh Murat ve Vatan bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

23 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1024, 1033, 1038, 1039, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1061, 1062, 1075, 1080, 1081, 1082, 1083, 1107, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1533, 1595, 1596, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1670, 1671, 1673, 1674, 1693, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1175, 1204, 1253, 1254, 1255, 1256 ve 1267 numaralı sokaklar ile Huzur, Ayçiçeği, Günebakan Çiçeği ve İbrahim Tatlıses bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.