Erdoğan'ın yardımcısına soruldu: Milyonların beklediği zam geliyor mu?

DEM Parti İstanbul Milletvekili Celal Fırat, yüksek enflasyon ve artan yaşam maliyetlerinin emekli ve çalışanlar üzerindeki etkisini gerekçe göstererek konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı. Fırat, emekli aylıkları ile asgari ücrette iyileştirme yapılması ve enflasyon kaynaklı kayıpların telafi edilmesi amacıyla ek zam veya refah payı verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi sundu.

Fırat açıklamasında, asgari ücretli ve emeklilerin yaşam standartlarının giderek düştüğünü belirterek, ücretlilerin enflasyondan kaynaklanan kayıplarının temmuz ayında telafi edilmesi gerektiğini savundu.

3 SORU YÖNELTTİ

Fırat, önergesinde şu sorulara yanıt istedi:

- En düşük emekli aylığının açlık ve yoksulluk sınırı dikkate alınarak yeniden belirlenmesine yönelik bir çalışma bulunup bulunmadığı,

- Vergi dilimlerinde ücretlilerin net gelir kaybını önleyecek bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı,

- 2026 yılı içinde emekli ve çalışanlara ek zam veya refah payı verilmesinin planlanıp planlanmadığı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz

"KONU GÖREV VE YETKİ ALANIMDA DEĞİL"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise soru önergesine verdiği yanıtta, yöneltilen konuların kendi görev ve yetki alanında olmadığını ifade etti.

Yılmaz, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca bakanlıkların görev alanına giren soru önergelerinin ilgili bakanlıklar tarafından cevaplandırıldığını belirterek, Celal Fırat'ın önergesinde yer alan hususların Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının görev ve yetki alanına girdiğini bildirdi.

Kaynak: Haberler.com