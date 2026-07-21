Tekneden yarı çıplak paylaşım yaptı! İşte cinsiyet değiştiren Rüzgar Erkoçlar'ın son hali

Bir dönem ekranların aranan yüzlerinden biri olan ve geçirdiği cinsiyet değiştirme operasyonunun ardından Nil Erkoçlar adını Rüzgar Erkoçlar olarak değiştiren ünlü oyuncu, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürdürüyor. Oyunculuğa ara verip kendi köşesine çekilen Erkoçlar, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla yeniden tüm dikkatleri üzerine çekti.

GÖZLERDEN UZAK BİR YAŞAM

Geçirdiği ameliyatın ardından magazin dünyasındaki hareketli yaşantısından uzaklaşan ve sessiz bir hayat tercih eden Rüzgar Erkoçlar, sosyal medyadaki aktifliğini ise sürdürüyor. Hayatından kareleri sık sık takipçileriyle paylaşan ünlü isim, fit görüntüsü ve kendine has tarzıyla beğeni toplamaya devam ediyor.

TEKNEDEN PAYLAŞTI, YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

Son olarak deniz sezonunu açan ve bir teknede çekilen fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sunan Rüzgar Erkoçlar, kısa sürede magazin gündeminin üst sıralarına tırmandı.

Keyifli halleriyle dikkat çeken Erkoçlar’ın paylaşımı, takipçilerinden büyük ilgi gördü. Fotoğrafın altına çok sayıda beğeni gelirken, sosyal medya kullanıcıları ünlü oyuncunun yıllar içindeki görünümüne vurgu yaparak "Müthiş değişim", "Çok iyi görünüyorsun" ve "Kendine çok iyi bakmışsın" şeklinde yorumlarda bulundu.

Kaynak: Haberler.com