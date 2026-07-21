Kayıp kadının ablasından kan donduran sözler: Kardeşimi kavurma yaptılar

Siirt'te boşandıktan sadece bir gün sonra ortadan kaybolan 4 çocuk annesi Mekiye Akyel'in sır dolu kaybında, ablası Halime Pilğir'den kan donduran açıklamalar geldi. ATV’de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında da geniş yer bulan dosyada şok iddialar ortaya atan acılı abla, kardeşinin tandırda yakılarak öldürüldüğünü ve aynı köyde 4 kadının benzer şekilde katledildiğini öne sürdü.

BOŞANDIĞI GÜNÜN ERTESİ ORTADAN KAYBOLDU

Siirt’te yaşayan 30 yaşındaki 4 çocuk annesi Mekiye Akyel, 17 Ekim 2024 tarihinde eşinden boşandıktan yalnızca bir gün sonra kayıplara karıştı. Başlatılan soruşturmada HTS kayıtlarını inceleyen emniyet güçleri, Akyel’in cep telefonunun son olarak eski eşi ve ailesiyle aynı bölgede sinyal verdiğini tespit etti. Cinayet şüphesiyle derinleştirilen soruşturmada, Mekiye Akyel'in eski eşi İsa Güç, kayınpederi İhsan Güç ve kayınbiraderi Hüseyin Güç, Şubat 2026'da "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SİSTEMATİK ŞİDDET VE TEHDİT MESAİSİ

Kardeşinin evliliği boyunca ağır şiddete maruz kaldığını belirten abla Halime Pilğir, Mekiye'nin henüz 3 aylık evliyken eşinin ikinci bir kadınla evlenmek istemesi üzerine kaçmaya çalıştığını ancak darbedilerek kolunun kırıldığını söyledi. Siirt Kadın Sığınma Evi’ne yerleştirilen kardeşinin, eski eşi ve ailesi tarafından sığınma evi çevresinde sürekli tehdit edildiğini vurguladı. Boşanma günü eski eşinin, baba evine Mekiye'yi bırakırken "Kızına ve oğluna sahip çık. Abilerim, eniştelerim sizi öldürecek" diyerek tehditler savurduğunu aktaran Pilğir, kardeşine son kez çocuklar vasıtasıyla ulaştığını ve arkadan eski eşinin sesini duyduktan hemen sonra telefonun kapandığını ifade etti.

"'KAVURMA YAPTYORUZ' DEDİLER"

Abla Pilğir, Müge Anlı’nın programına bağlanan bir tanığın ifadelerini hatırlatarak dehşete düşüren iddiayı dile getirdi. Kardeşinin kaybolduğu gece eski eşinin ailesine ait tandırın sabaha kadar hiç sönmediğini belirten Pilğir, durumdan şüphelenen köylülere ailenin "Kavurma yapıyoruz" cevabını verdiğini söyledi. Bölge şartlarında gece boyunca tandır yakılmasının normal olmadığını vurgulayan Pilğir, kardeşinin tandırda yakılarak katledildiğine inandıklarını, talihsiz kadının cansız bedenine ise halen ulaşılamadığını aktardı.

"AYNI KÖYDE 4 KADIN BENZER ŞEKİLDE ÖLDÜRÜLDÜ"

Skandalın sadece kardeşatıyla sınırlı olmadığını iddia eden Pilğir, aynı köyde daha önce 4 çocuk annesi Saynur Süyüncü isimli başka bir kadının da 2021 yılında yakılarak öldürüldüğünü ve olayın üzerinin kapatılmaya çalışıldığını öne sürdü. Süyüncü ailesini ikna ederek dosyanın yeniden Başsavcılığa taşınmasını sağladıklarını ifade etti. Adalet mücadelesinden vazgeçmeyeceğini belirten Pilğir; kendisine satır fotoğrafları gönderilerek tehdit edildiğini, davadan çekilmesi için baskı yapıldığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.