Çıplak sokak şovunun bedeli ağır oldu! Viral fenomene hapis şoku

Moskova sokaklarında çıplak şekilde dolaşarak sosyal medyada büyük yankı uyandıran influencer, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in eski sevgilisi olduğu iddia edilen Ekaterina Mizulina tarafından sert sözlerle eleştirildi.

22 yaşındaki Anastasia Bragina, gerçekleştirdiği sıra dışı eylemin "ruh amacını yerine getirdiğini" savunurken, 41 yaşındaki Mizulina genç fenomeni çocuklara uygunsuz içerik yaymakla suçladı. Mizulina, Bragina'nın 12 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalmasını istedi.

Eski bir reality show yarışmacısı olan Bragina'nın Moskova'da yalnızca ince bir zincir kolye takarak mağazalara girdiği görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Genç influencer, tartışmalı canlı yayınının yaklaşık 21 milyon izlenmeye ulaştığını iddia etti.

Bragina yaptığı açıklamada, bu davranışının kişisel bir özgürleşme deneyimi olduğunu savundu.

"Evren beni iyiliksever ve yapıcı bir yolda yönlendiriyor. Ruhumun amacını dikkate alarak tüm sınırlamalardan kurtulmama yardımcı oluyor." ifadelerini kullandı.

Ancak bu açıklamalar Rus yetkililerin tepkisini çekti. Kremlin'e yakınlığıyla bilinen ve Rusya'nın internet denetleme kurumunda üst düzey görev yapan Mizulina, Bragina'nın davranışını sert şekilde eleştirdi.

Mizulina yaptığı açıklamada, "Bu blogger görünüşe göre aklını tamamen kaybetmiş ve Moskova'da bir performans sergilemeye karar vermiş. Şehirde çıplak şekilde dolaşmış." dedi.

Açıklamasını sürdüren Mizulina, "Bu halde sokaklarda yürümüş ve kafelere girmiş. Elbette tüm bunlar videoya kaydedilmiş." ifadelerini kullandı.

Çocuklara uygunsuz içerik suçlaması

Mizulina, başlangıçta Bragina'ya yalnızca yaklaşık 38 sterlin (4 bin ruble) para cezası verildiğini belirtti. Ancak daha sonra soruşturmanın genişletileceğini açıkladı.

Rus yetkili, influencer hakkında "sosyal medyada pornografik içerik dağıtmak ve çocuklara uygunsuz, cinsel içerikli tavsiyeler vermek" suçlamalarının inceleneceğini söyledi.

Mizulina, "Bu çöp blogger, platformlarında çocukları açık şekilde yozlaştırıyor. Sürekli olarak çıplak videolar paylaşıyor, çocuklarla bu halde özellikle mahrem konular hakkında konuşuyor ve öğrencilere çeşitli ahlaksız tavsiyeler veriyor." ifadelerini kullandı.

Mizulina ayrıca iki öğrencinin, çıplak influencer hakkında şikayette bulunmak için kendi ofisine geldiğini iddia etti.

Bragina: "Korkumu yenmek istedim"

Bragina ise kendisini eleştirenlere rağmen yaptığı eylemin arkasında durdu. Genç influencer, takipçilerine yaptığı açıklamada asıl amacının kendi korkularıyla yüzleşmek olduğunu söyledi.

"Derinlerde, gerçek hayatta insanların karşısında çıplak görünmekten korktuğumu fark ettim." diyen Bragina, şunları ekledi:

"Ruhumun derinliklerinde bu dersin bir yerde beni beklediğini ve bu sınırı aşmam gerektiğini anladım."

Genç fenomen, çıplak şekilde bir mağazaya gitme fikrinin aniden aklına geldiğini de belirtti.

"Yatakta uzanıyordum ve bir anda çıplak şekilde mağazaya gitme fikri aklıma geldi. Özel bir korku hissetmedim. Bu düşünce bana sakin bir şekilde geldi." dedi.

Bragina'nın Moskova sokaklarındaki görüntüleri sosyal medyada milyonlarca kez izlenirken, olay Rusya'da ifade özgürlüğü, sosyal medya içerikleri ve çocukların korunması konularında yeni bir tartışma başlattı.

Mizulina'nın suçlamaları sonrası başlatılması beklenen incelemenin sonucunda, genç influencer'ın herhangi bir cezai yaptırımla karşılaşıp karşılaşmayacağı ise önümüzdeki süreçte belli olacak.