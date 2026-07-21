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Bakan Işıkhan: e-Devlet'in en çok kullanılan uygulamaları SGK hizmetleri

Bakan Işıkhan: e-Devlet'in en çok kullanılan uygulamaları SGK hizmetleri
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Bakan Vedat Işıkhan, e-Devlet'te en çok kullanılan uygulamaların SGK hizmetleri olduğunu duyurdu. 288 milyondan fazla tıklanma ile SGK Tescil ve Hizmet Dökümü ilk sırada yer aldı.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, e-Devlet Kapısı'nın en çok kullanılan uygulamalarının Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) hizmetleri olduğunu duyurdu.

Bakan Vedat Işıkhan, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dijitalleşme sayesinde kapasitemizi güçlendirerek vatandaşlarımıza daha hızlı ve etkin hizmetler sunuyoruz. e-Devlet Kapısı'nın en çok kullanılan uygulamaları SGK hizmetleri oldu. 288 milyondan fazla tıklanma ile en fazla erişim sağlanan uygulama SGK Tescil ve Hizmet Dökümü. Bu yılın ilk 6 ayında toplam 758 milyon 197 bin 688 tıklanma ile vatandaşlarımıza hızlı ve kesintisiz hizmet sağladık" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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