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YKS'nin şampiyonları belli oldu! İşte Türkiye birincileri

YKS'nin şampiyonları belli oldu! İşte Türkiye birincileri
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ÖSYM'nin açıkladığı 2026 YKS sonuçlarıyla birlikte Türkiye birincileri de belli oldu. TYT'de beş aday birinciliği paylaşırken, AYT'de sayısal, sözel ve eşit ağırlık puan türlerinin, YDT'de ise beş farklı dil alanının zirvesindeki isimler açıklandı. Gözler şimdi 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında yapılacak üniversite tercihlerine çevrildi.

  • 2026 YKS'de TYT Türkiye birinciliğini İlker Uyanıker, Abdullah Uslu, Miraç Koşar, Doğa Erdemir ve Şerif Efe Dartar paylaştı.
  • AYT'de sayısalda Şerif Efe Dartar, sözelde Enes Salahaddin Coşkun, eşit ağırlıkta Tuğsem Bahar birinci oldu.
  • YDT'de Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça olmak üzere beş dilde Türkiye birincileri belirlendi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin ( Ösym ) 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarını açıklamasının ardından, sınavın en başarılı isimleri de belli oldu. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi'nde (YDT) Türkiye birinciliğini elde eden adaylar açıklandı.

TYT'DE BİRİNCİLİĞİ 5 ADAY PAYLAŞTI

Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) en yüksek başarıyı gösteren İlker Uyanıker, Abdullah Uslu, Miraç Koşar, Doğa Erdemir ve Şerif Efe Dartar, Türkiye birinciliğini paylaşarak sınavın öne çıkan isimleri oldu.

AYT'DE ÜÇ FARKLI PUAN TÜRÜNDE ZİRVEYE ÇIKTILAR

Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT) ise üç farklı puan türünde Türkiye birincileri belirlendi. Sayısal puan türünde Şerif Efe Dartar zirvede yer alırken, sözel puan türünde Enes Salahaddin Coşkun, eşit ağırlık puan türünde ise Tuğsem Bahar en yüksek puanı alarak Türkiye birincisi oldu.

YDT'DE BEŞ FARKLI DİLDE BİRİNCİLER AÇIKLANDI

Yabancı Dil Testi'nde (YDT) de Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça olmak üzere beş farklı dil alanında Türkiye birincileri belirlendi. ÖSYM, her dil için farklı adayların en yüksek başarıyı gösterdiğini duyurdu.

MİLYONLARCA ADAY SONUÇLARINI ÖĞRENDİ

Yaklaşık 2,5 milyon adayın başvurduğu 2026 YKS'nin sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte hem üniversite adayları hem de aileleri büyük heyecan yaşadı. Sonuçlarla birlikte dereceye giren adaylar da kamuoyunun dikkatini çekerken, gözler şimdi 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek üniversite tercih sürecine çevrildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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