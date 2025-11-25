26 Kasım okullar tatil mi Çarşamba günü okullar yarım gün mü?

26 Kasım Çarşamba günü yaklaşırken hem veliler hem de öğrenciler, "Okullar tatil mi?" sorusunun yanıtını yakından takip ediyor. Kış şartlarının yavaş yavaş etkisini artırmasıyla birlikte, ilgili tarihte eğitim öğretime ara verilip verilmeyeceği gündemdeki yerini koruyor. Çarşamba günü için okullarda bir tatil ya da yarım gün uygulaması olup olmadığı araştırılıyor.

METEOROLOJİ UYARDI!

Meteoroloji, İç Anadolu, Batı Karadeniz ve Akdeniz'in bazı şehirleri için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu. Yağışların özellikle Çarşamba akşam saatlerinde etkisini artıracağı belirtiliyor. Kurumdan yapılan bilgilendirmede, "Yurdun genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Orta ve Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında; ayrıca Antalya, Karaman, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Sivas, Samsun, Amasya, Tokat, Malatya, Tunceli ve Elazığ çevrelerinde sağanak ve zaman zaman gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor. Marmara'nın doğusu ile iç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülebilir" ifadelerine yer verildi. Bu açıklamaların ardından öğrenciler, 26 Kasım'da okulların tatil olup olmayacağını araştırmaya başladı.

26 KASIM OKULLAR TATİL Mİ?

26 Kasım Çarşamba günü için yetkili kurumlardan herhangi bir tatil kararı duyurulmadı. Ne valiliklerden ne de Milli Eğitim Bakanlığı'ndan eğitime ara verileceğine ilişkin bir açıklama yapılmadığı için okulların belirtilen tarihte normal şekilde eğitim öğretime devam etmesi bekleniyor.