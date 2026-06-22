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12. YARGI PAKETİ MADDELERİ: 12. Yargı Paketi maddelerinde neler var? Son dakika...

12. YARGI PAKETİ MADDELERİ: 12. Yargı Paketi maddelerinde neler var? Son dakika...
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12. Yargı Paketi maddeleri kamuoyunun gündeminde yer almaya devam ediyor. Adalet sistemine yönelik önemli değişiklikler içeren düzenlemenin detayları merak edilirken, “12. Yargı Paketi’nde neler var?” ve “Yeni yargı düzenlemesi hangi maddeleri içeriyor?” soruları vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, 12. Yargı Paketi maddelerinde neler var?

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan 12. Yargı Paketi, hukuk sisteminde yapılması planlanan değişikliklerle gündemin en çok konuşulan konuları arasında yer alıyor. Ceza adaletinden infaz düzenlemelerine kadar birçok başlık içeren paketin detayları merak edilirken, “12. Yargı Paketi maddeleri neler?” sorusu sıkça araştırılıyor. Yeni düzenlemenin yargı süreçlerine nasıl etki edeceği ise kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. İşte 12. Yargı Paketi’ne dair öne çıkan maddeler...

Yargı sisteminin hızlandırılması ve vatandaşların adalet hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması amacıyla hazırlanan yeni yasal düzenlemeler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunuldu. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, kamuoyunun merakla beklediği 12. Yargı Paketi'nin detaylarını paylaştı.

Ayrıntılar geliyor...

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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