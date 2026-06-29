Dünyanın en güzel kızı evlendi! İşte damat bey

"Dünyanın en güzel kız çocuğu" unvanıyla tanınan Fransız model Thylane Blondeau, uzun süredir birlikte olduğu Fransız aktör ve DJ Ben Attal ile Paris'te dünyaevine girdi. Yunanistan'ın Atina Riviera'sında aldığı romantik evlilik teklifinden yaklaşık üç ay sonra evlenen çift, geleneksel düğün alışkanlıklarını bozarak nikah salonuna birlikte geldi. Paris'in 16. bölgesindeki belediye binasında düzenlenen sade ama şık tören, moda ve magazin dünyasının gündemine oturdu.

Paris'te Sade Ama Şık Bir Düğün

Henüz çocuk yaşta podyumlara çıkan ve dünyanın en tanınmış modellerinden biri haline gelen 25 yaşındaki Thylane Blondeau, düğününde gösterişten uzak bir tarz tercih etti. Ünlü model, omuz detaylarına sahip pelerin görünümlü beyaz bir gelinlik giyerken, saçlarını ensede topladı ve doğal tonlarda makyaj yaptı. Elindeki beyaz zambak buketi ise sade görünümünü tamamladı.

28 yaşındaki Ben Attal ise beyaz gömlek ve lacivert takım elbisesiyle klasik ama şık bir stil sergiledi. Çift, tören alanına nostaljik bir Porsche 356 Speedster ile el ele gelerek davetlilerin alkışları arasında belediye binasına giriş yaptı. Nikah sonrası Blondeau'nun annesi Veronika Loubry'nin oğluna sarılarak gözyaşlarını tutamadığı anlar objektiflere yansıdı.

Atina Riviera'sında Başlayan Masal

Çiftin evlilik yolculuğu geçtiğimiz mart ayında Yunanistan'da başladı. Atina Riviera'sındaki lüks Four Seasons Astir Palace Hotel'de tatil yapan ikili, Ben Attal'ın romantik evlilik teklifiyle ilişkilerini yeni bir aşamaya taşıdı. Deniz manzaralı masaya uzanan yol kırmızı gül yapraklarıyla süslendi ve Attal burada Blondeau'ya evlenme teklif etti.

Thylane Blondeau, bu mutlu haberi sosyal medya hesabından devasa oval kesim pırlanta yüzüğünü gösterdiği fotoğraflarla duyurdu. Paylaşımına "En iyi arkadaşıma evet dedim. Sonsuzluğa..." notunu ekleyen ünlü model, milyonlarca beğeni aldı. Annesi Veronika Loubry de kızının paylaşımına duygusal bir mesaj yazarak, "Gözyaşlarım mutluluktan akıyor. Harika bir damada sahip olduğumuz için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Mutluluğun Ardındaki Büyük Kayıp

Bu mutlu düğün, Blondeau ailesi için aynı zamanda hüzünlü bir dönemin ardından geldi. Thylane'in annesi Veronika Loubry'nin uzun yıllardır birlikte olduğu yapımcı Gérard Kadoche, geçtiğimiz aralık ayında pankreas kanseri nedeniyle hayatını kaybetti.

Düğünden kısa süre önce sosyal medya hesabından üvey babasına duygusal bir veda paylaşımı yapan Blondeau, "Seni şimdiden ne kadar özlediğimizi bir bilsen... Sensiz çok eksiğiz. Anneme, kardeşime ve bana öğrettiğin her şey için sonsuza kadar minnettar olacağım." ifadelerini kullandı.

Model ayrıca yeni kurduğu moda markasının başarısıyla üvey babasını gururlandırmak istediğini belirterek, annesine ve kardeşlerine her zaman destek olacağına söz verdi.

"Dünyanın En Güzel Kızı"ndan Moda İkonuna

Thylane Blondeau'nun moda yolculuğu oldukça erken yaşta başladı. Dört yaşında Jean Paul Gaultier defilesinde yürüyen Blondeau, altı yaşında "Dünyanın En Güzel Kızı" unvanını aldı. 2018 yılında ise TC Candler'ın dünyanın en güzel yüzleri listesinde yeniden zirveye çıkarak bu unvanını pekiştirdi.

Henüz 10 yaşındayken Vogue Paris için verdiği pozlar büyük tartışmalara neden olsa da kariyerine hız kesmeden devam etti. Daha sonra Dolce & Gabbana, L'Oréal Paris ve Versace gibi dünyanın en büyük moda markalarının kampanyalarında yer aldı.

Güzellik Kalıplarına Meydan Okudu

Başarılı model, kariyeri boyunca moda sektörünün "sıfır beden" anlayışına karşı duruşuyla da dikkat çekti. Geçmişte verdiği röportajlarda, sırf podyuma çıkabilmek için kendini aç bırakmayacağını açıkça dile getirdi.

"Zayıf olmak istemiyorum. Bana 'yeterince zayıf değilsin' dediklerinde, o defilede yürümemeyi tercih ederim. Onlar için aç kalacak değilim. Canım hamburger istiyorsa yerim."

Bu yaklaşımı sayesinde genç modeller için ilham kaynağı olan Blondeau, 2020 yılında kurduğu "No Smile" adlı giyim markasıyla da doğal güzelliği ve samimiyeti ön plana çıkaran bir anlayışı benimsedi. Markasının temel felsefesini ise, "Sahte bir gülümseme sergilemektense hiç gülümsememeyi tercih ederim." sözleriyle özetledi.

Şimdi ise Thylane Blondeau ve Ben Attal, hem Paris'in sanat ve moda çevrelerinde hem de uluslararası magazin dünyasında evli bir çift olarak yeni hayatlarına birlikte adım atıyor.