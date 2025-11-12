Haberler

20 şehit verdiğimiz uçak neden döne döne düştü? Bu görüntüyle ilgili yeni detay

20 şehit verdiğimiz uçak neden döne döne düştü? Bu görüntüyle ilgili yeni detay
Güncelleme:
Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan ve 20 personelin bulunduğu bir C130 kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırındaki Signagi bölgesinde düşmesinin ardından şehit 20 personelin kimlikleri belli oldu. Kazaya ilişkin ise yaklaşık sekiz bin metre irtifada gövdesi üç parçaya ayrıldıktan sonra düşen uçağın havada neden parçalandığı araştırılıyor.

  • Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C130 tipi askeri kargo uçağı Gürcistan-Azerbaycan sınırına yakın Signagi bölgesinde düştü ve 20 personel şehit oldu.
  • Uçak Gürcistan hava sahasına girişinden yaklaşık 27 dakika sonra radar bağlantısı kesildi ve yaklaşık sekiz bin metre irtifada üç parçaya ayrılarak düştü.
  • Gürcistan makamları can kaybına yol açan hava taşımacılığı güvenliği ihlalleri kapsamında soruşturma başlattı ve Akıncı TİHA arama-kurtarma çalışmalarına destek için bölgeye gönderildi.

Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönüş yolunda olan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C130 tipi askeri kargo uçağı, dün Gürcistan- Azerbaycan sınırına yakın bir bölgede düştü. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), uçakta uçuş ekibiyle bulunan toplam 20 personelin tamamının şehit olduğunu açıkladı.

GÜRCİSTAN HAVA SAHASINA GİRDİKTEN 27 DAKİKA SONRA DÜŞTÜ

Gürcistan İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçağın Gürcistan hava sahasına girişinden yaklaşık 27 dakika sonra radar bağlantısının kesildiği ve uçağın Azerbaycan sınırına 5 kilometre mesafedeki Signagi bölgesinde düştüğü belirtildi. Bakanlık, "Gürcistan Ceza Kanunu'nun 275'inci maddesi uyarınca, can kaybına yol açan hava taşımacılığı güvenliği ihlalleri kapsamında soruşturma başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

AKINCI TİHA GÜRCİSTAN'A GÖNDERİLDİ

Kazanın ardından bölgede geniş çaplı arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı. MSB, enkaz bölgesinde incelemelerin sürdüğünü ve Akıncı TİHA'nın da çalışmalara destek için Gürcistan'a gönderildiğini duyurdu.

UÇAĞIN ENKAZINA DÜN ULAŞILDI

Gürcistan arama kurtarma ekipleri dün saat 17.00'de uçağın enkazına ulaştı. Enkaz, kaza kırım ekiplerinin incelemesi için emniyete alındı ve MSB, kaza kırım ekibinin bölgeye intikal ettiğini bildirdi. MSB, uçağın enkazındaki arama kurtarma ve kaza kırım ekibinin incelemelerine Gürcistan makamlarıyla koordineli olarak saat 06.30'da başladığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, arama-kurtarma çalışmalarına Gürcistan ordusu personelinin destek verdiğini, Gürcistan İçişleri Bakanı Gela Geladzade'nin de enkaz bölgesinde olduğunu aktardı. Güvenlik önlemleri kapsamında bölge, yalnızca yetkili ekiplerin girişine açık tutuldu. Gazetecilerin ise enkaz alanına yaklaşık 250 metre mesafede görev yapmalarına izin verildi.

8 BİN METRE İRTİFADE ÜÇ PARÇAYA BÖLÜNDÜ

Yaklaşık sekiz bin metre irtifada gövdesi üç parçaya ayrıldıktan sonra düşen uçağın havada neden parçalandığı araştırılıyor.

Azerbaycan'ın Devlet Bayrağı Günü için çok sayıda TSK mensubu Bakü ve Gence'ye gitmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Zafer Günü törenlerine katılmak için 8 Kasım'da Azerbaycan'daydı. Uçakta Zafer Günü kutlamaları kapsamında uçuş yapan muharip uçakların olası bakım onarımlarını yapacak hava bakım personelinin bulunduğu belirtiliyor.

DÜŞMEDEN ÖNCE HIZLA İRTİFA KAYBETTİ

Uçuş verilerini paylaşan Flightradar24, TUAF543 çağrı koduyla uçan uçağın son sinyalini 10: 49: 20 UTC'de verdiğini, düşmeden hemen önce "hızlı bir alçalma" yaşandığını bildirdi. Verilere göre uçak, Azerbaycan'ın Gence Havalimanı'ndan (GNJ) 10: 19 UTC'de kalktı. Kalkış sonrası kuzeye yönelerek Mingeçevir Barajı üzerinden geçti, ardından kuzeybatıya dönüp 10: 37'de Gürcistan hava sahasına girdi. Sürekli yükselişini sürdürerek 10: 41'de 24 bin feet seyir yüksekliğine ulaştı. Yaklaşık 8 dakika sonra radar bağlantısı kesildi.

UÇAK 57 YAŞINDA

TUAF543 kodlu uçağın Lockheed C-130E Hercules modelinde, 68-1609 kuyruk numaralı 57 yaşında bir uçak olduğunu belirtildi. Uçak, 1968'de Lockheed'in Marietta tesisinde üretilerek önce Suudi Arabistan Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne teslim edilmiş, Mart 2010'da Türk Hava Kuvvetleri envanterine katılmıştı. Flightradar24'e göre kaza günü uçak sabah saatlerinde Kayseri'den Gence'ye uçmuş ve 11.04'te iniş yapmıştı.

Doğrulanmamış video görüntüleri, uçağın gökyüzünde beyaz duman eşliğinde dönerek yere doğru spirallendiğini gösteriyor. Ayrıca uçağın bir parçası olduğu düşünülen büyük bir cismin ayrı bir noktaya düştüğü görülüyor.

İŞTE ŞEHİTLERİMİZİN KİMLİKLERİ

Milli Savunma Bakanlığı günün erken saatlerinde 20 personelin kimliklerini açıkladı ve askerlerin ailelerine haber ulaştırıldı. Şehitlerin isimleri şöyle:

  • Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz

  • Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu

  • Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen

  • Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir

  • Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan

  • Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan

  • Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce

  • Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan

  • Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan

  • Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut

  • Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş

  • Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran

  • Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız

  • Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok

  • Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca

  • Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği

  • Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan

  • Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu

  • Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci

  • Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın


Kaynak: ANKA / Güncel
