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Kritik toplantı öncesi Hacıosmanoğlu'nun keyfi yerinde! Çocuklarla fotoğraf çektirdi

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Kritik toplantı öncesi Hacıosmanoğlu'nun keyfi yerinde! Çocuklarla fotoğraf çektirdi Haber Videosunu İzle
Kritik toplantı öncesi Hacıosmanoğlu'nun keyfi yerinde! Çocuklarla fotoğraf çektirdi
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TFF'de istifa ve olağanüstü seçim tartışmaları sürerken Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun cuma namazı öncesindeki neşeli halleri dikkat çekti. Çocuklarla çak yapan ve taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektiren Hacıosmanoğlu'nun, federasyonun geleceğinin görüşüleceği kritik toplantı öncesinde oldukça keyifli olduğu görüldü.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, cuma namazı öncesinde taraftarlarla bir araya geldi. Oldukça neşeli olduğu görülen Hacıosmanoğlu, yanına gelen çocuklarla çak yaptı ve kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri geri çevirmedi.

İSTİFA SORUSUNA YANIT VERMİŞTİ

TFF'de olağanüstü seçim tartışmaları devam ederken Hacıosmanoğlu, istifa edip etmeyeceğine ilişkin soruya, "Beni tanıyorsunuz, ben istifa eder miyim?" yanıtını vermişti. Başkanın bu sözlerinin ardından cuma namazı öncesindeki keyifli görüntüleri de dikkat çekti.

GÖZLER KRİTİK TOPLANTIDA

TFF Yönetim Kurulu'nun saat 14.00'te gerçekleştirmesi planlanan toplantıda olağanüstü seçim ihtimali, MHK başkanlığı ve A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın geleceği ele alınacak.

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