Kritik toplantı öncesi Hacıosmanoğlu'nun keyfi yerinde! Çocuklarla fotoğraf çektirdi

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, cuma namazı öncesinde taraftarlarla bir araya geldi. Oldukça neşeli olduğu görülen Hacıosmanoğlu, yanına gelen çocuklarla çak yaptı ve kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri geri çevirmedi.

İSTİFA SORUSUNA YANIT VERMİŞTİ

TFF'de olağanüstü seçim tartışmaları devam ederken Hacıosmanoğlu, istifa edip etmeyeceğine ilişkin soruya, "Beni tanıyorsunuz, ben istifa eder miyim?" yanıtını vermişti. Başkanın bu sözlerinin ardından cuma namazı öncesindeki keyifli görüntüleri de dikkat çekti.