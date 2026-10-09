Haberler

Şarkıcı Lara'dan Atilla Taş'ın acısına sessiz kalan ünlülere sert tepki: Bu kadar mı vefasızsınız?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şarkıcı Lara'dan Atilla Taş'ın acısına sessiz kalan ünlülere sert tepki: Bu kadar mı vefasızsınız?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş'ın 14. kattan düşerek hayatını kaybetmesinin ardından şarkıcı Lara, sanat camiasına sert tepki gösterdi. İki çocuğun annesiz kaldığını hatırlatan Lara, bazı ünlülerin hiçbir şey yaşanmamış gibi hayatlarına devam etmesini eleştirerek "Bu kadar mı vefasızsınız? Biraz olsun bu acıya saygı duyamıyor musunuz?" sözleriyle meslektaşlarına seslendi.

  • Şarkıcı Atilla Taş'ın 34 yaşındaki kızı Sezen Taş, Mersin'de 14'üncü kattan düşerek hayatını kaybetti.
  • Şarkıcı Lara, Instagram'dan yaptığı paylaşımda sanat camiasındaki bazı isimleri Atilla Taş'ın acısına sessiz kalmakla ve vefasızlıkla eleştirdi.
  • Lara, Atilla Taş'a başsağlığı dileyerek ailesine sabır temennisinde bulundu.

Şarkıcı Lara, Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş'ın hayatını kaybetmesinin ardından sanat camiasına sert sözlerle yüklendi. İki çocuğun annesiz kaldığını hatırlatan Lara, acı olay karşısında sessiz kalındığını belirterek meslektaşlarına "Bu kadar mı vefasızsınız?" diye seslendi.

LARA'DAN SANAT CAMİASINA SERT SÖZLER

Şarkıcı Atilla Taş'ın 34 yaşındaki kızı Sezen Taş'ın Mersin'de 14'üncü kattan düşerek hayatını kaybetmesi sanat dünyasında üzüntüye neden oldu. Yaşanan acı olayın ardından şarkıcı Lara, Instagram hesabından yaptığı açıklamayla meslektaşlarına tepki gösterdi.

Atilla Taş'ın evlat acısı yaşadığını ve iki çocuğun annesiz kaldığını hatırlatan Lara, sanat camiasının yaşananlar karşısındaki tutumunu eleştirdi.

"BU KADAR MI VEFASIZSINIZ?"

Paylaşımında meslektaşlarına seslenen Lara, "Bir gün bir şey paylaşmasanız olmuyor mu? Bir gün yediğinizi, içtiğinizi, gezdiğinizi göstermeseniz olmuyor mu? Biraz olsun bu acıya saygı duyamıyor musunuz?" ifadelerini kullandı.

"BİR GÜN OLSUN BU ACIYI HİSSEDİN"

Sanat dünyasındaki bazı isimleri duyarsızlıkla suçlayan Lara, "Ne kadar acımasız, ne kadar vefasızsınız" sözleriyle tepkisini sürdürdü. Bir babanın dünyası yıkılmışken hiçbir şey olmamış gibi davranılmasını anlayamadığını belirten şarkıcı, meslektaşlarına bir günlüğüne de olsa bu acıyı hissetmeleri çağrısında bulundu.

Lara, mesajının sonunda Atilla Taş'a başsağlığı dileyerek "Atilla, acını yüreğimde hissediyorum. Kızının mekanı cennet olsun. Sana ve ailene sabır diliyorum" dedi.

İlgili Haberler
Cenazede dikkat çeken detay! Sedat Peker de Atilla Taş'ın acını paylaştıCenazede dikkat çeken detay! Sedat Peker de Atilla Taş'ın acını paylaştı
Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı gözyaşları arasında toprağa verildiŞarkıcı Atilla Taş'ın kızı gözyaşları arasında toprağa verildi
Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş'ın annesine yazdığı mesaj yürek burktu: Kalbimiz bir atıyorAtilla Taş'ın kızı Sezen Taş'ın annesine yazdığı mesaj yürek burktu: Kalbimiz bir atıyor
Atilla Taş'ın kızının ölümüyle ilgili kafa karıştıran sözlerAtilla Taş'ın kızının ölümüyle ilgili kafa karıştıran sözler
Atilla Taş'ın evlat acısı! Ünlülerden peş peşe başsağlığı mesajları geldiAtilla Taş'ın evlat acısı! Ünlülerden peş peşe başsağlığı mesajları geldi
Ekim Devrim Manduz
Ekim Devrim Manduz
Haberler.com
Bu haber 37 sitede yayınlandı.
Bülent Ersoy 'Kaos' çıkardı

Ne yapıyorsunuz Bülent Hanım?

AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan Özgür Özel'e fon tepkisi! 'Bedelini sandıkta ödeyecekler'

AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan Özel'e 'fon' tepkisi
İstanbul'da dev kesinti! BEDAŞ listeyi paylaşarak saat verdi, tam 22 ilçe karanlığa gömülecek

BEDAŞ listeyi paylaşarak saat verdi! Tam 22 ilçe karanlığa gömülecek
Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıALİ ÇAKMAK:

hayat böyle kardeş ünlü varlıklı güçlü isen gündemde olur ve paran varsa dostun çok olur burası Türkiye gerçek dost yok kadar azdır

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Koladan medet umdu! Çaresizliğin fotoğrafı

Koladan medet umdu! Çaresizliğin fotoğrafı

Acun Ilıcalı Türk yıldızın peşinde! Çuvalla parayı verip alacak

Para var huzur var! Milli kalecimizi de alıyor
Galatasaray'da İlkay Gündoğan için karar verildi

Verilen karara kendisi bile hayret edecek

En yakınındaki isimden Netanyahu'nun başını ağrıtacak itiraf

En yakınındaki isimden Netanyahu'yu zora sokacak itiraf
Suudi Arabistan diken üstünde! Husiler hedef aldı, yolcu uçağı küle döndü

Ülke diken üstünde! Husiler vurdu, koca uçak bu hale geldi
Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı gözyaşları arasında toprağa verildi

Atilla Taş kızının tabutuna sarılıp feryat etti: Babam, ben geldim

Hayat karartan benzerlik! Kimliğini kanıtlamak için DNA testi yaptırdı

Hayat karartan benzerlik! Kimliğini ispatlamak için DNA testi yaptırdı