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Sarıyer'de yokuş aşağı inen araç kayıp tek katlı evin çatısına uçtu, sürücü yaralandı

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Sarıyer'de yokuş aşağı inen araç kayıp tek katlı evin çatısına uçtu, sürücü yaralandı
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Sarıyer Kocataş Mahallesi'nde saat 21.30 sıralarında yokuş aşağı inen hafif ticari araç kayarak tek katlı evin çatısına uçtu. Sürücü kendini dışarı atarken yaralandı, evin çatısında hasar oluştu.

SARIYER'de yokuş aşağı indiği sırada kayan hafif ticari araç, tek katlı evin çatısına uçtu. Kazada araçtan dışarı atlayan sürücü yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Kocataş Mahallesi Semih Sancar Caddesi'nde meydana geldi. B.C.V. yönetimindeki 34 PFC 251 plakalı hafif ticari araç, yokuş aşağı indiği sırada kaymaya başladı. Sürücü, kendini araçtan dışarı atarken kontrolden çıkan araç, yolun aşağısında bulunan tek katlı evin çatısına uçtu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Evin çatısındaki hafif ticari araç, çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı. Kaza nedeniyle evin çatısında hasar meydana geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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