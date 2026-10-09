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Aziz Yıldırım, Ali Koç ve Hakan Safi ile bir araya geliyor

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Aziz Yıldırım, Ali Koç ve Hakan Safi ile bir araya geliyor
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Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Maltepe Projesi için eski başkan Ali Koç ve Hakan Safi ile bir araya gelecek. İşte detaylar...

  • Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, kulübün mali yapısına katkı sağlamak için Maltepe Projesi'ni hayata geçirmeyi hedefliyor.
  • Proje için yaklaşık 45 milyon Euro tutarında kaynağa ihtiyaç duyuluyor.
  • Aziz Yıldırım'ın, projeye destek için eski başkan Ali Koç ve son seçimdeki rakibi Hakan Safi ile üçlü bir konsorsiyum oluşturmayı düşündüğü öne sürülüyor.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, kulübün mali yapısına büyük katkı sağlaması hedeflenen stratejik hamleler için kollarını sıvadı. Sarı-lacivertli kulübün geleceği açısından kritik önem taşıyan Maltepe Projesi'ni hayata geçirmeyi hedefleyen Yıldırım'ın, yaklaşık 45 milyon Euro tutarında bir kaynağa ihtiyaç duyduğu belirtiliyor.

ALİ KOÇ'LA GÖRÜŞME

Gerekli finansmanı sağlamak adına kulübün önde gelen isimleriyle temas kurmayı planlayan Aziz Yıldırım'ın, eski başkan Ali Koç ile bir araya gelmeyi hedeflediği öne sürüldü. Yıldırım'ın, projeyi detaylandırmak ve destek istemek amacıyla Ali Koç'u kulüp binasına davet edeceği iddialar arasında yer aldı.

DEV PROJEDE ÜÇLÜ KONSORSİYUM FORMÜLÜ

Masadaki bir diğer senaryo ise kulüp içindeki güç birliğini artırmayı amaçlıyor. Aziz Yıldırım'ın, son seçimde rakibi olan Hakan Safi'yi de bu dev yatırıma dahil ederek üçlü bir konsorsiyum oluşturmayı düşündüğü ifade edildi. Bu hamle gerçekleşirse, Fenerbahçe camiasının önde gelen isimlerinin ortaklığıyla Maltepe Projesi'nin hayata geçirilmesi hedefleniyor.

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