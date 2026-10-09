İstanbul Havalimanı'nda korsede gizlenen 8 kilo 250 gram metamfetamin ele geçirildi

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İstanbul Havalimanı'nda polis ekipleri, şüphe üzerine durdurduğu 2 yolcunun üzerindeki korse yelek ve bacak bölgelerine gizlenmiş 25 parça halinde toplam 8 kilo 250 gram metamfetamin ele geçirdi. İran uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.

YOLCULAR GÜMRÜK ÇIKIŞINDA DURDURULDU

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kaçakçılığı başta olmak üzere suç ve suçlularla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda polis ekipleri, hareketlerinden şüphelendiği 2 yolcuyu dış hatlar gümrük yolcu karşılama çıkışında durdurdu.

ÜZERLERİNDEN 8 KİLO UYUŞTURUCU ÇIKTI

Yolcuların üst aramasında, korse yelek ve bacak bölgelerine gizlenmiş 25 parça halinde toplam 8 kilo 250 gram metamfetamin ele geçirildi. İran uyruklu S.S.A. ve A.H.Z. gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı