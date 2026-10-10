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Sosyal medyaya yeni düzenleme! 15 yaşından küçük çocuklar giremeyecek

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Sosyal medyaya yeni düzenleme! 15 yaşından küçük çocuklar giremeyecek
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Çocukların sosyal medya kullanımını düzenleyen yönetmelik Resmî Gazete'de yayımlandı. Düzenlemeye göre 15 yaşını doldurmamış çocuklar sosyal medyaya giremeyecek. 15-18 yaş grubundaki çocuklar için ise gizlilik, mesajlaşma, içerik önerileri ve ebeveyn kontrolü konusunda yeni kurallar uygulanacak. Yönetmelik, 1 Kasım 2026'da yürürlüğe girecek.

  • Siber Güvenlik Başkanlığı tarafından hazırlanan yönetmelikle 15 yaşını doldurmamış çocukların sosyal medya platformlarına erişimi yasaklandı.
  • Yönetmelik kapsamında yaş tespiti e-Devlet üzerinden kimlik bilgisi paylaşılmadan yalnızca yaş aralığını gösteren alanla yapılacak.
  • Mevcut hesapların 31 Mart 2027'ye kadar doğrulanması zorunlu olup 15-18 yaş arası çocuklar için hesaplar varsayılan olarak gizli olacak, mesajlaşma kısıtlanacak, canlı yayın ve rehber senkronizasyonu yasaklanacak.

Siber Güvenlik Başkanlığı tarafından hazırlanan "Sosyal Ağ Sağlayıcı Tarafından Çocuklara Özgü Ayrıştırılmış Hizmet Sunulmasına ve Yaş Doğrulamaya İlişkin Yönetmelik" Resmî Gazete’de yayımlandı. Yapılan düzenlemeyle birlikte 15 yaşını doldurmamış çocukların sosyal medya platformlarına erişimi yasaklandı.

SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ RESMİ GAZETE'DE

Resmi Gazete'de yayımlanan ve 1 Kasım 2026'da yürürlüğe girecek "Sosyal Ağ Sağlayıcı Tarafından Çocuklara Özgü Ayrıştırılmış Hizmet Sunulmasına ve Yaş Doğrulamaya İlişkin Yönetmelik" ile sosyal ağlara çocukların korunmasına yönelik yeni kurallar getirildi.

Yönetmelikte, "Yaş Doğrulaması, Ayrıştırılmış Hizmetler ve Ebeveyn Kontrol Araçları" başlığı 5. maddesi 1.fıkrasında, "Sosyal ağ sağlayıcı, onbeş yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamaz" hükmü yer aldı.

15 YAŞINDAN KÜÇÜKLERE YASAKLANDI

Bu kapsamda sosyal ağ sağlayıcıları 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamayacak olup, yaş tespiti e-Devlet üzerinden kimlik bilgisi paylaşılmadan, yalnızca yaş aralığını gösteren alanla yapılacak.

Mevcut hesapların ise 31 Mart 2027'ye kadar doğrulanması zorunlu kılınırken 15-18 yaş arası çocuklar için hesapların varsayılan olarak gizli olacağı, mesajlaşmanın kısıtlanacağı, canlı yayın açılması ve rehber senkronizasyonunun yasaklanacağı "ayrıştırılmış hizmet" modeli uygulanacak.

Bununla birlikte aileler çocukların ekran süresini, harcamalarını ve hesap ayarlarını denetleyebileceği Türkçe destekli ebeveyn kontrol araçları da ebeveynlere sunulacak. Yönetmelik, 1 Kasım 2026'da yürürlüğe girecek.

Turan Yiğittekin
Turan Yiğittekin
Haberler.com
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Yorumlar (12)

Haber YorumlarıZafer Cebeci,:

herkes hesabını e devlet onaylı girsin başka bir şekilde giriş olmasın.

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıBOZOK T.i.T:

Şimdiki bebeler fenaa.. on tane yolunu bulur yine girer.. çok basit yolları var zaten

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yanıt0
Haber YorumlarıSFs Karaca:

e devlet ile herkes usul usul giriş yapardı zaten :D

yanıt1
yanıt0
Haber YorumlarıFırat Çiçek:

Yasak doğru da uygulaması nasıl olacak merak ediyorum. Tik tik te komple kapatılsa keşke

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme0
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Haber Yorumlarımesutkaya1989:

geç kalmış bir düzenleme olsada vatana millete hayırlı olsun

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Haber Yorumlarıerhan ince:

iyi karar sevindik ama giris yaparken büyük yazsrlar dogum tarihinii gene girerler ki onu nasıl önleyecekler ? bide keske tiktoka el atsalar kapansa

Yorum Beğen3
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