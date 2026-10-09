Uğurcan Çakır için kritik 90 dakika

Uğurcan Çakır için kritik 90 dakikaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sezon başından bu yana gösterdiği performansla eleştirilerin odağı olan Uğurcan Çakır için Kasımpaşa mücadelesi kritik bir önem taşıyor. Teknik direktör Okan Buruk'un milli kaleci Uğurcan Çakır'ın Kasımpaşa maçında da istenilen performansı gösterememesi durumunda genç kaleci Jankat Yılmaz'ı gelecek haftalarda ilk 11'de sahaya sürmeyi planladığı belirtildi.
Süper Lig devi Galatasaray'da sezon başından bu yana sergilediği performansla bir türlü beklentileri karşılayamayan Uğurcan Çakır, takımdaki geleceği adına kritik bir viraja girdi.
FORMAYI KAYBETME TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA
Teknik direktör Okan Buruk'un, kalede yaşanan istikrarsızlıktan dolayı yeni bir radikal karar aşamasında olduğu öğrenildi. Deneyimli çalıştırıcının, Kasımpaşa karşısında sezon başından bu yana eleştirilerin hedefi olan Uğurcan Çakır'a son bir şans daha vermeyi planladığı ifade ediliyor.
JANKAT YILMAZ KALEYE GEÇEBİLİR
Milli kalecinin Kasımpaşa mücadelesinde de beklenen reaksiyonu gösterememesi ve kötü performansını sürdürmesi durumunda, Okan Buruk radikal bir hamleye imza atacak. Deneyimli teknik adamın, gelecek haftalardan itibaren kaleyi genç yetenek Jankat Yılmaz'a emanet etmeye hazırlandığı belirtildi.