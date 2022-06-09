Dosta güven, düşmana korku verdi! İşte TSK'nın en büyük planlı tatbikatı Efes-2022'den nefes kesen görüntüler - Haberler

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Dosta güven, düşmana korku verdi! İşte TSK'nın en büyük planlı tatbikatı Efes-2022'den nefes kesen görüntüler

Haberler.com - Güncel
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İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'nde gerçekleştirilen Efes-2022 Tatbikatı Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri devam ediyor. TSK'nın en büyük planlı tatbikatına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılırken, Türk Ordusu dosta güven, düşmana korku saldı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük planlı tatbikatlarından Efes-2022 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü başladı.

TSK'nın en büyük planlı tatbikatı Efes-2022 nefes kesti

Seferihisar ilçesindeki Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'nde gerçekleştirilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da izlediği tatbikatı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yanı sıra 10'dan fazla ülkenin savunma bakanı ve genelkurmay başkanları ile TSK komuta kademesi takip ediyor.

TSK'nın en büyük planlı tatbikatı Efes-2022 nefes kesti

Çıkarma gemilerinin faaliyetleri ve diğer unsurlarca belirlenen hedeflerin tam isabetle vurulmasıyla tamamlandı.

TSK'nın en büyük planlı tatbikatı Efes-2022 nefes kesti

Seçkin gözlemci günü faaliyetlerinin ikinci bölümü ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın beraberinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile tatbikat alanına gelmesinin ardından başladı.

TSK'nın en büyük planlı tatbikatı Efes-2022 nefes kesti

Adnan Menderes Havalimanı'nda Milli Savunma Bakanı Akar ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Erdoğan'ın Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'ne "uçan kale" olarak nitelendiren CH-47 Chinook helikopteri ile gelmesiyle tatbikat alanındaki göndere Cumhurbaşkanlığı forsu çekildi.

TSK'nın en büyük planlı tatbikatı Efes-2022 nefes kesti

Tatbikatı takip edeceği 2 numaralı gözlem yerine gelişinde tören mangasını selamlayan Erdoğan, daha sonra gözlem yerine geçti.

TSK'nın en büyük planlı tatbikatı Efes-2022 nefes kesti

Üzerinde "Cumhurbaşkanlığı forsu" bulunan lacivert mont giyen, Efes 2022 yazılı şapka takan Erdoğan, burada tatbikatı izleyen misafir savunma bakanları ve genelkurmay başkanları ile bir süre sohbet etti.

TSK'nın en büyük planlı tatbikatı Efes-2022 nefes kesti

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever'in tatbikata ilişkin verdiği brifingin ardından tatbikat kapsamında hedefler Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından vurulmaya başlandı. İşte tatbikattan nefes kesen görüntüler. Kaynak: AA

TSK'nın en büyük planlı tatbikatı Efes-2022 nefes kesti

TSK'nın en büyük planlı tatbikatı Efes-2022 nefes kesti

TSK'nın en büyük planlı tatbikatı Efes-2022 nefes kesti

TSK'nın en büyük planlı tatbikatı Efes-2022 nefes kesti

TSK'nın en büyük planlı tatbikatı Efes-2022 nefes kesti

TSK'nın en büyük planlı tatbikatı Efes-2022 nefes kesti

TSK'nın en büyük planlı tatbikatı Efes-2022 nefes kesti

TSK'nın en büyük planlı tatbikatı Efes-2022 nefes kesti

TSK'nın en büyük planlı tatbikatı Efes-2022 nefes kesti

TSK'nın en büyük planlı tatbikatı Efes-2022 nefes kesti

TSK'nın en büyük planlı tatbikatı Efes-2022 nefes kesti

TSK'nın en büyük planlı tatbikatı Efes-2022 nefes kesti

Haberler.com - Güncel

Devlet Bahçeli Hulusi Akar TSK Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Eray Içkaya:

GELİYOR GELMEKTE OLAN GREECE , YA ADALARI SİLAHSIZLAŞTIR YADA GERÇEKLE YÜZLEŞ

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