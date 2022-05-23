Ticaret Bakanlığı: Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi İlaç Alım İhalesine Çıkacak. İhtiyatlı Olun, Peşin Ödeme Yöntemini Tercih Edin - Haberler

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Ticaret Bakanlığı: Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi İlaç Alım İhalesine Çıkacak. İhtiyatlı Olun, Peşin Ödeme Yöntemini Tercih Edin

ANKA - Sinan Tartanoğlu - Güncel
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Ticaret Bakanlığı: Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi İlaç Alım İhalesine Çıkacak. İhtiyatlı Olun, Peşin Ödeme Yöntemini Tercih Edin

Ticaret Bakanlığı, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Erbil, Duhok ve Süleymaniye’de ilk kez merkezi bir ilaç alım ihalesine çıkacağını duyurdu. İhale ile ilgilenen firmaların İKBY Başbakanlık Ofisi ile iletişime geçmesi gerektiğini bildiren Bakanlık, “Firmalarımızın IKBY yetkilileri ile yapacakları görüşmelerde teknik bilgi paylaşımı ve ticari konularda ihtiyatlı hareket etmesi, daha evvel IKBY hükümeti ile alacak sorunları yaşayan firmalarımızın da mevcut olduğu göz önünde bulundurularak sürecin ilerleyen aşamalarında mümkün mertebe peşin ödeme yönteminin tercih edilmesi” uyarısını yaptı.

SİNAN TARTANOĞLU

Ticaret Bakanlığı, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin ( Ikby ) Erbil, Duhok ve Süleymaniye'de ilk kez merkezi bir ilaç alım ihalesine çıkacağını duyurdu. İhale ile ilgilenen firmaların İKBY Başbakanlık Ofisi ile iletişime geçmesi gerektiğini bildiren Bakanlık, "Firmalarımızın IKBY yetkilileri ile yapacakları görüşmelerde teknik bilgi paylaşımı ve ticari konularda ihtiyatlı hareket etmesi, daha evvel IKBY hükümeti ile alacak sorunları yaşayan firmalarımızın da mevcut olduğu göz önünde bulundurularak sürecin ilerleyen aşamalarında mümkün mertebe peşin ödeme yönteminin tercih edilmesi" uyarısını yaptı.

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü, 16 Mayıs 2022 tarihinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne, Türkiye İhracatçılar Meclisi'ne, İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası'na ve Türkiye İlaç Sanayi Derneği'ne "Irak (IKBY) İlaç İhalesi" başlıklı bir yazı gönderdi.

Yazıda, "Erbil Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliği'nden alınan bir yazıda, IKBY tarafından bir ilaç alım ihalesinin düzenlenmesinin planlandığı, buna ilişkin bir çalışmanın yürütüldüğü ve süreç içerisinde potansiyel tedarikçilerle bağ kurma arayışı içerisinde olunduğu bildirilmektedir" denildi. Yazıda, şu ilgiler verildi:

İLK DEFA MERKEZİ İLAÇ ALIMI

"Bu çerçevede, Irak'ın Erbil, Duhok ve Süleymaniye illerinden oluşan IKB'de, ilk aşamada yapılan çalışmaya göre EK-1'de belirtilen ürünler ve miktarlarda ilaca ihtiyaç duyulduğu, ilaç alımının söz konusu iller için ilk defa merkezi bir şekilde yapılacağı, ihale duyurusunun temmuz ayında yapılmasının planlandığı, ilgi duyan firmaların konu ile ilgili olarak aşağıda belirtilen kişi/kurum ile irtibata geçebileceği belirtilmektedir."

IKBY BAŞBAKANLIK OFİSİ İLE İRTİBATA GEÇİLECEK

Yazının sonunda, ihaleye katılacak firmaların IKBY Başbakanlık Ofisi ile irtibata geçmeleri gerektiği belirtildi. Yazıya ek olarak sunulan tabloda ise ihtiyaç duyulan ilaçların listesi yer aldı.

"MÜMKÜN MERTEBE PEŞİN ÖDEME YÖNTEMİNİ TERCİH EDİN"

Bakanlık yazısında ihaleye girecek firmalara bazı uyarılar da yapıldı. Yazının devamında şu ifadeler kullanıldı:

"Öte yandan, firmalarımızın ilgili IKBY yetkilileri ile yapacakları görüşmelerde teknik bilgi paylaşımı ve ticari konularda ihtiyatlı hareket etmesi, süreç içerisinde Erbil Ticaret Ataşeliği'miz ile temas halinde bulunması, daha evvel IKBY hükümeti ile alacak sorunları yaşayan firmalarımızın da mevcut olduğu göz önünde bulundurularak sürecin ilerleyen aşamalarında mümkün mertebe peşin ödeme yönteminin tercih edilmesi önem arz etmektedir."

İhtiyaç duyulan ve yazının ekindeki listede yer verilen ilaçlar şöyle:

Acetylsalicylic Acid 100mg tab

Adenosine 6mg / 2ml vial

Adrenaline 1mg / ml amp

Alcohol Solution

Allopurinol 300mg tab

Amikacin 500mg / 2ml injection

Amiloride + Hydrochlorthiazide 5mg + 50mg tab

Aminophylline 225mg tab

Aminophylline 50mg / 10ml amp

Amiodarone 200mg tab

Amiodarone Hcl 50mg / ml amp

Amitriptyline Hcl 10mg tab

Amitriptyline Hcl 25mg tab

Amlodipine 10mg tab

Amlodipine 5mg tab

Amoxicillin & Clavulanic Acid 1g vial

Amoxicillin & Clavulanic Acid 312mg suspension

Amoxicillin & Clavulanic Acid 625mg tab

Amoxicillin 500mg vial

Atenolol 100mg tab

Atenolol 50mg tab

Atorvastatin 20mg tab

Atracurium Besylate 50mg / 5ml injection

Azithromycin 200mg / 5ml suspension

Azithromycin 500mg tab

B-sitosterol 0.25 yüzde ointment 75g

Betahistine Hcl 8mg tab

Betamethasone Dipropionate 0.05% cream 30g

Betamethasone Valerate 0.1 cream 30g

Betamethasone Valerate 0.1 ointment 30g

Bisacodyl 10mg supp

Bisacodyl 5mg supp

Budesonide Inhaler 200mcg

Budesonide Inhaler 32mcg / dose 120 dose

Budesonide Inhaler 64mcg / dose 120 dose

Bupivacaine Hydrochloride injection 0.5 20mg / 4ml

Calcitonin 100iu / ml 1ml

Calcium gluconate 10 10ml amp

Candesartan 16mg tab

Candesartan 8mg tab

Captopril 25mg tab

Captopril 50mg tab

Carbamazepine 2 syrup 100ml

Carbamazepine 200mg tab

Carbamazepine 400mg tab

Carbimazole 5mg tab

Carvedilol 12.5mg tab

Carvedilol 25mg tab

Carvedilol 6.25mg tab

Cefixime 100mg / 5ml suspension

Cefixime 400mg tab

Ceftriaxone 1g vial

Chloramphenicol eye drop 0.5 10ml

Chloramphenicol eye ointment 1 4g

Chlorpromazine 100mg tab

Ciprofloxacin 200mg vial

Ciprofloxacin 500 mg tab

Clomipramine Hcl 10mg tab

Clomipramine Hcl 25mg tab

Clonazepam 1mg tab

Clonazepam 2.5mg / ml drop 10ml

Clonazepam 2mg tab

Clopidogrel 75mg tab

Clotrimazole 200mg tab

Clotrimazole vaginal cream 1 20g

Cyclosporine 100mg cap

Desferrioxamine Mesylate 500mg vial

Desloratadine 5mg tab

Desmopressin nasal spray 10mcg / puff

Dexamethasone Na Phosphate 4mg / ml amp

Dextrose 2.5 + sodium chloride 0.45  500ml infusion

Dextrose 4 + sodium chloride 0.18 500ml infusion

Dextrose 5 + sodium chloride 0.9 500ml infusion

Dextrose 5 500ml infusion

Diazepam 5mg / ml 2ml amp

Diclofenac 1 gel

Diclofenac 100mg supp

Diclofenac 100mg tab

Diclofenac 12.5mg supp

Diclofenac 50mg tab

Diclofenac 75mg / 3ml amp

Digoxin 250 mcg tab

Diltiazem 60mg tab

Diphenhydramine Hcl 10mg amp

Dobutamine 250mg / 20ml vial

Dopamine Hcl 40mg / ml 5ml amp

Doxycycline 100mg cap

Enalapril 20mg tab

Enoxaparin Na 2000 iu syringe

Enoxaparin Na 4000 iu syringe

Enoxaparin Na 6000 iu syringe

Entecavir 0.5mg tab

Ephedrine Hcl 50mg / ml amp

Escitalopram 10mg tab

Escitalopram 20mg tab

Fentanyl 500mcg / 10ml amp

Fentanyl 50mcg patch

Ferrous Sulphate 200mg tab

Fluconazole 150mg tab

Fluoxetine Hcl 20mg cap

Follitropin Alfa 75 iu (R_HFSH) vial

Furosemide 40mg tab

Fusidic Acid viscous eye drop 1% 5g

Gabapentin 300mg cap

Gemfibrozil 300mg tab

Gemfibrozil 600mg tab

Gentamicin eye / ear drop 0.3  10ml

Gentamicin eye ointment 0.3 15g

Gentamicin Sulphate 80mg / 2ml amp

Glibenclamide 5mg tab

Glimepiride 2mg tab

Glimepiride 4mg tab

Glycerine 1.362g suppository (infant)

Glyceryl Trinitrate 0.3mg tab

Glyceryl Trinitrate 0.5 mg / ml amp

Haloperidol 5mg tab

Halothane 250ml solution

Hydralazine Hcl 20mg / ml amp

Hydrocortisone 100mg / 2ml vial

Hydroxychloroquine 200mg tab

Hyoscine 10mg tab

Imipenem / Cilastatin 500mg vial

Imipramine 10mg tab

Imipramine 25mg tab

Indomethacin 100mg suppository

Iron Succinate 5ml amp

Isofloran 100ml anaesthetic solution

Isosorbide dinitrate 10mg tab

Ketamine 500mg / 10ml vial

Ketotifen 1mg / 5ml syrup

Levetiracetam 500mg tab

Levofloxacin 500mg tab

Levothyroxine Na 100mcg tab

Levothyroxine Na 50mcg tab

Lidocaine 10  aerosol

Lisinopril 10mg tab

Lisinopril 20mg tab

Loratadine 10mg tab

Losartan 50mg tab

Magnesium Sulphate 15  10ml amp

Magnesium sulphate 50 5ml amp

Meloxicam 15mg tab

Meloxicam 7.5mg tab

Meropenem 1g vial

Meropenem 500mg vial

Metformin 500mg tab

Metformin 850mg tab

Methyldopa 10mg tab

Methylprednisolone 500mg vial

Metoclopramide Hcl 5mg / ml amp

Metoprolol 100mg tab

Metoprolol Tartrate 1mg / ml 5ml amp

Metronidazole 200mg / 5ml syrup

Metronidazole 500mg tab

Miconazole 400mg vaginal tab

Midazolam 15mg amp

Misoprostol 200mcg tab

Montelukast 10mg tab

Morphine Sulphate 10mg inj

Morphine Sulphate 60mg tab

Mycophenolate Mofetil 500mg tab

Neomycin + Gramicidin + Nystatin + Triamcinolone ointment 15g

Nor-adrenaline 8mg / 4ml amp

Norethisterone 5mg tab

Omeprazole 20mg cap

Omeprazole 40 mg vial

Omeprazole 40mg cap

Ondansetron 2mg / ml 4ml amp

Ondansetron 8mg tab

One alpha 0.25mcg tab

One alpha 1mcg tab

Oxytocin 10iu / ml amp

Pancuronium Bromide injection 2mg / ml 2ml amp

Paracetamol + Phenobarbital 125mg suppository

Paracetamol 250mg suppository

Paracetamol 500mg tab

Paracetamol Infusion 10mg / ml 100ml vial

Pethidine Hydrochloride 100mg / 2ml injection

Phenobarbital 100mg tab

Phenobarbital 15mg tab

Phenobarbitone Na 200mg / ml amp

Phenytoin 250mg / 5ml amp

Phytomenadione 10mg / ml amp

Potassium Chloride 15 10ml amp

Prednisolone 5mg tab

Propofol 1 10mg / 1ml amp

Propranolol 10mg tab

Propranolol 40mg tab

Propranolol Hcl 10mg / ml amp

Protamine Sulphate 10mg / ml 5ml amp

Pyridoxine Hcl 100mg tab

Quetiapine 100mg tab

Quetiapine 200mg tab

Recombinant Human Erythropoietin 4000iu prefilled syringe

Remifentanil 2mg IV vial

Ringer Lactate solution 500ml infusion

Risperidone 2mg tab

Risperidone 4mg tab

Rocuronium Kabi 100mg / 10ml vial

Rosuvastatin 10mg tab

Rosuvastatin 20mg tab

Sertraline Hcl 50mg tab

Sevoflurane 250ml inh

Simvastatin 20mg tab

Sinemet 12.5mg / 50mg tab

Sodium Bicarbonate 8.4 100 ml

Sodium Chloride 0.9 100ml infusion

Sodium Chloride 0.9 500ml infusion

Sodium Chloride nasal drop 10ml

Sodium Valproate 500mg tab

Spironolactone 100mg tab

Spironolactone 25mg tab

Succinylcholine 100 mg amp

Tamsulocin 0.4mg cap

Tenofovir 300mg tab

Tetracycline 3  oint

Thiopental 1g vial for injection

Tramadol 100mg / 2ml

Tramadol 50mg cap

Tranexamic Acid 100mg / ml 5ml amp

Tranexamic Acid 500mg tab

Trihexyphenidyl 2mg tab

Trihexyphenidyl 5mg tab

Vancomycin 1g vial

Vecuronium Bromide 2mg / ml 5ml vial

Verapamil 40mg tab

Verapamil Hcl 5mg / ml amp

Voluven 6 (60g / 500ml) Infusion

Warfarin 1mg tab

Warfarin 5mg tab

Water for Injection 10ml amp

Xylomethazoline Hcl 0.5  drops 10ml

Xylomethazoline Hcl 1  drops 10ml

ANKA / Sinan Tartanoğlu - Güncel

Türkiye, İlaç, IKBY, Irak, Güncel, Haberler

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