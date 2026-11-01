Eisenkot, Netanyahu'yu gayrimeşrulaştırma kampanyası yürütmekle suçladı

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Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu ülkedeki genel seçim sonuçlarına karşı "gayrimeşrulaştırma kampanyası" yürütmekle suçlayarak, "Seçim sonuçlarını reddetmeye, halkın iradesini baltalamaya, bütün bir topluluğu karalamaya ve İsrail'i yeni bir seçim turuna sürüklemeye yönelik iğrenç ve kötü niyetli girişim başarısız olmuştur" dedi.

İsrail'deki genel seçimlerde Başbakan Binyamin Netanyahu ile yarışan Yashar Partisinin lideri eski İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot, Netanyahu'nun seçim sürecine ilişkin açıklamalarını eleştirdi. İsrail Merkezi Seçim Komitesi Başkanı Noam Sohlberg'in seçimin usulüne uygun şekilde gerçekleştirildiğini açıklamasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Eisenkot, seçimlere dış müdahalede bulunulduğu iddialarını yalanladı. Eisenkot, rakibi Netanyahu'yu seçim sonuçlarına yönelik "gayrimeşrulaştırma kampanyası" yürütmekle suçladı.

"İğrenç ve kötü niyetli girişim başarısız olmuştur"

İsrail basınında yer alan haberlere göre Eisenkot, Netanyahu ve müttefiklerinin Arap seçmenlerin katılımını artırmaya yönelik yasa dışı müdahalede bulunulduğu iddialarına ilişkin, "Seçim sonuçlarını reddetmeye, halkın iradesini baltalamaya, bütün bir topluluğu karalamaya ve İsrail'i yeni bir seçim turuna sürüklemeye yönelik iğrenç ve kötü niyetli girişim başarısız olmuştur" ifadelerini kullandı.

Eisenkot, "Yalnızca kaybettiğinin farkında olan biri, devlet kurumlarına duyulan kamu güvenine daha da zarar verme pahasına böylesine küstah bir gayrimeşrulaştırma kampanyası başlatırdı" dedi.

Seçim sonuçlarının açık ve geçerli olduğunu savunan Eisenkot, İsraillilere "arka plandaki gürültüyü ve saat başı değişen söylemleri görmezden gelmeleri" çağrısında bulundu. Eisenkot, hükümetin parlamentoda çoğunluğa sahip olmadığını ve seçimi kaybettiğini ileri sürdü.

İsrail'deki seçim sonuçları

Geçtiğimiz salı günü düzenlenen seçimlerde Netanyahu liderliğindeki blok, İsrail parlamentosu Knesset'teki 120 sandalyenin yalnızca 53'ünü kazanmış ve çoğunluk olan 61 sandalyeyi elde edememişti. Netanyahu'nun rakibi Eisenkot ile aynı çizgideki partiler ise 48 sandalye kazanmıştı. Böylece iki lider de hükümet kurmak için gerekli çoğunluğa ulaşabilecek net bir seçeneğe sahip olamadı.

İsrail'deki Arapları temsil eden partiler ise parlamentodaki sandalye sayılarını yaklaşık iki katına çıkararak 19 sandalyeye ulaşmış ve güç dengesi açısından belirleyici konuma gelmişti. Ancak hem Netanyahu hem de Eisenkot, seçim öncesinde söz konusu partilerle iş birliği yapmayacaklarını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Herzog'un konutunda istişare yapılacak

İsrailli kaynaklar, hükümeti kurma görevini kimin üstleneceğinin belirlenmesi amacıyla İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un konutunda yapılacak istişarelerin 4 Kasım'da başlamasının planlandığını bildirdi. Muhalefet kaynakları, Eisenkot'un hükümeti kurma görevini üstlenmek için ilk yetkiyi kabul etme kararı aldığını öne sürdü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı