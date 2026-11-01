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Trabzonspor, Thomas Reis ile 5'te 5 yaptı

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Trabzonspor, Thomas Reis ile 5'te 5 yaptı
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Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor, sahasında ağırladığı Gaziantep FK'yi 2-0 yenerek 3 puana ulaştı. Bordo-mavililer, yeni teknik direktörü Thomas Reis ile ligde 5'te 5 yaptı.

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Trabzonspor, Papara Park’ta konuk ettiği Gaziantep FK’yi 2-0’lık skorla mağlup ederek zirve takibini kararlılıkla sürdürdü. 

PERDEYİ SAVIC AÇTI, MUÇI NOKTAYI KOYDU

Karşılaşmanın ilk yarısının son anlarında baskısını artıran Trabzonspor, 45+1. dakikada tecrübeli stoperi Stefan Savic’in kaydettiği golle 1-0 öne geçti ve soyunma odasına üstün girdi. İkinci yarıda da oyunun kontrolünü elinde tutan Karadeniz ekibi, 61. dakikada Ernest Muçi’nin uzak mesafeden şık vuruşuyla farkı ikiye çıkararak rahat bir nefes aldı.

THOMAS REIS İLE ZİRVE YÜRÜYÜŞÜ

Teknik direktör Thomas Reis’ın göreve gelişiyle birlikte hem oyun hem de skor anlamında vites artıran Trabzonspor, bu galibiyetle birlikte Alman çalıştırıcı yönetiminde ligdeki galibiyet serisini 5 maça çıkardı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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