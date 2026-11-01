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Osmaniye Düziçi'nde kamyonetle otomobil çarpıştı, 78 yaşındaki Mehmet Kaya öldü

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Osmaniye Düziçi'nde kamyonetle otomobil çarpıştı, 78 yaşındaki Mehmet Kaya öldü Haber Videosunu İzle
Osmaniye Düziçi'nde kamyonetle otomobil çarpıştı, 78 yaşındaki Mehmet Kaya öldü
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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde sabah saatlerinde kamyonet ile otomobilin karıştığı kazada 78 yaşındaki Mehmet Kaya ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Kaya'nın ölümü üzerine kazayla ilgili inceleme başlatılırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde kamyonet ile otomobilin karıştığı trafik kazasında ağır yaralanan 78 yaşındaki Mehmet Kaya, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Düziçi ilçesine bağlı Yarbaşı beldesi Karaçarlı Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kamyonet ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 78 yaşındaki Mehmet Kaya ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Kaya, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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