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Hem attı hem attırdı! Enes Ünal, A Milli Takım'a göz kırpıyor

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Hem attı hem attırdı! Enes Ünal, A Milli Takım'a göz kırpıyor
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La Liga'nın 11. haftasında Getafe, sahasında Sevilla'yı 3-1 mağlup etti. Getafe forması giyen Enes Ünal, mücadeleyi 1 gol ve 1 asistle tamamladı.

La Liga'nın 11. haftasında Getafe ile Sevilla karşı karşıya geldi. Coliseum Stadı'nda oynanan mücadeleyi Getafe, 3-1'lik skorla kazandı.

ENES ÜNAL'DAN GOL VE ASİST

Sevilla, 19. dakikada Salas'ın golüyle öne geçti ve ilk yarıyı üstün tamamladı. İlk 11'de sahaya çıkan  Enes Ünal, 68. dakikada skoru eşitledi. Enes Ünal, 74. dakikada Martin Satriano'nun kaydettiği golün de asistini yaptı ve takımını 2-1 öne geçirtti. Maçın 90+4'ncü dakikasında  Orel Mangala, skoru 3-1'e getirdi. Sevilla'da Manuel Bueno, 90+1. dakikada kırmızı kart gördü. 

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Getafe puanını 12'ye yükseltti. Sevilla ise 17 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Getafe, Villarreal ile deplasmanda karşılaşacak. Sevilla, sahasında Alaves'i konuk edecek. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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