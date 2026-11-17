İYİ Parti İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı, konuşmasına SZC TV'ye yönelik operasyonu eleştirerek, "Bugün yayınlarında muhalefete de yer veren bir televizyon kanalının daha sesi kesildi. Maalesef antidemokratik uygulamalar hız kesmeden devam ediyor. Halkın haber alma özgürlüğü Anayasamızın teminatı altında olmasına rağmen bu hak önlenmeye çalışılıyor" dedi.

SZC TV'ye yönelik operasyonun amacının fon soruşturmasının konuşulmasını engellemek olduğunu kaydeden Paçacı, "Bu tür uygulamalar ile fon soruşturmasının üstü kapatılamaz, Cumhuriyet tarihinin en büyük soygununun konuşulması önlenemez. Televizyon kanallarını kapatarak bu soygunun üstünü örtmeye çalışmak aslında suçüstü yakalanmanın bir sonucudur" diye konuştu.

İktidar mensuplarına seslenen Paçacı, "İktidar bu tür antidemokratik uygulamalarla kendi ipini çektiğinin farkında değildir. İktidar mensubu arkadaşlarıma naçizane tavsiyem, bu antidemokratik uygulamaları kim planlıyorsa, kimler gerçekleştiriyorsa bu kişilere dikkat edin. Zira iktidarınızın sonunu hazırlıyorlar" ifadelerini kullandı.

Paçacı, fon soruşturmasının yalnızca ekonomik bir sorun olmadığını belirterek devletin denetim sorumluluğu, vatandaşın devlete duyduğu güven ve hukuk devletinin işleyişiyle ilgili olduğunu söyledi. Devletin bazı faaliyetleri durdurup yatırımcıların paralarına erişimini engellediği bir durumda ortaya çıkan sonuçların sorumluluğunu da görmezden gelemeyeceğini ifade eden Paçacı, şöyle konuştu:

"Bir devletin gücü yalnızca kapatma, yasaklama ve müdahale etme yetkisinden değil, vatandaşın hakkını, hukukunu ve alın teriyle biriktirdiği parasını koruma iradesinden gelir. Devletin ihmali, gecikmiş müdahalesi ve aldığı kararlar bile devlet adına ekonomik düzeni sağlamak ve denetlemekle görevli bürokratların bu soygunun baş aktörleri olması nedeniyle hak kaybına uğrayan yatırımcıların zararının giderilmesi devletin sorumluluğu haline gelmiştir. Devletin konuyu kapatma yetkisi varsa vatandaşın mağduriyetini giderme sorumluluğu da vardır."

Fon soruşturmasının yarattığı ekonomik etkinin giderek bütün sektörlere yayıldığını savunan Paçacı, "Başta reel sektör olmak üzere finans ve bankacılık sektörü, kısacası ekonominin bütün bileşenleri bu gelişmelerden olumsuz etkilenmeye başlamıştır. Bu etkinin gerçek boyutunu önümüzdeki dönemde çok daha ağır biçimde hepimiz hissedeceğiz" dedi.

İktidarın skandala karışan kişi ve şirketlerin isimlerini kamuoyundan gizlemeye çalıştığını öne süren Paçacı, "Bugün maalesef iktidara ve iktidarın yönettiği devlet kurumlarına karşı vatandaş güvenini kaybetmiştir. Güvenin kaybolduğu, hukukun işlemediği, hesap verebilirliğin ortadan kalktığı bir süreçte ekonomide hiçbir sektör ayağa kalkamaz. Şunu iyi bilmeliyiz ki bu ekonomik enkazın altında yalnızca mağdurlar değil, hepimiz kalacağız" ifadelerini kullandı.

"BUGÜN ÜLKEMİZDE HİÇ KİMSE KENDİSİNİ GÜVENDE HİSSETMİYOR"

İçişleri Bakanlığı bütçesine ilişkin değerlendirmelerinde güvenlik politikalarının hukuk devletinden, kamu düzeninin demokrasiden ve devlet otoritesinin adaletten ayrı düşünülemeyeceğini belirten Paçacı, güvenlik güçlerinin sayısının artmasının tek başına güvenliğin arttığı anlamına gelmediğini söyledi.

Güvenliğin gerçek ölçüsünün vatandaşın kendisini evinde, sokakta, iş yerinde ve kamusal alanda güvende hissetmesi olduğunu vurgulayan Paçacı, kadınların sokakta yürürken, anne babaların çocuklarını okula gönderirken, gençlerin uyuşturucu ve sokak çeteleri tehdidiyle karşı karşıya kalmadan sosyal hayata katılırken kendilerini güvende hissedip hissetmediklerini sordu.

Paçacı, esnafın kazancını sokak çetelerinden korkmadan harcayıp harcayamadığını, polislerin ise fiziksel ve ruhsal sağlıklarını koruyacak çalışma koşullarında görev yapıp yapamadığını da gündeme getirdi.

"Tüm bu sorulara verilecek tek bir cevap var, o da koca bir hayır" diyen Paçacı, "Bugün ülkemizde hiç kimse maalesef kendisini güvende hissetmiyor. Bu siyasi bir eleştiri değil, gerçeğin kendisidir" ifadelerini kullandı.

"MÜLKİ İDARE AMİRLERİ İKTİDARA HİZMET EDEN PARTİ GÖREVLİLERİ HALİNE GELMİŞTİR"

Mülki idare amirlerinin konumunu da eleştiren Paçacı, İçişleri Bakanlığına bağlı vali ve kaymakamların devletin memuru olduğunu ancak bugün iktidara hizmet eden parti görevlileri haline geldiklerini öne sürdü. Paçacı, şöyle konuştu:

"Halbuki ilde vali, ilçede kaymakam devletin temsilcisi sıfatıyla hareket ederek siyasi görüşü ne olursa olsun tüm vatandaşlara eşit mesafede durmak ve herkese eşit şartlarda hizmet etmekle görevlidir. Tarafsızlık bir nezaket değil, bir güvenlik meselesidir. Bir vatandaş valiliği, kaymakamlığı karşı tarafın kurumu olarak görürse o kapıyı çalmaz, çalamaz. Tarafsızlığını kaybeden devlet de gözünü ve kulağını kaybetmiş demektir."

OLGUN: "BU TOPRAKLARIN ÜZERİNDE İKİNCİ BİR EGEMENLİK KURULMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

"Bütçe, devletin neyi önemsediğini, neye göz yumduğunu ve neyi göremediğini gösteren bir aynadır. Ben de bugün rakamlardan çok milletimizin yüreğine dokunan meseleleri konuşmak istiyorum" diyen İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, 14 Mart 2026'da Diyarbakır'da "Ulusal Birlik Konferansı" düzenlendiğini, 7 Kasım'da ise yine Diyarbakır'da basına kapalı bir toplantıda "ulusal ittifak" adıyla bir yapılanmanın kuruluşunun ilan edildiğini söyledi.

Toplantının, Türkiye Cumhuriyeti devletine karşı terör faaliyetleri içinde bulunurken ölen PKK'lılar için saygı duruşuyla açıldığını belirten Olgun, söz konusu toplantıda sözde bir iç hukukun kabul edildiğini, 51 kişilik bir meclis seçildiğini ve bu meclisin dokuz kişilik bir yürütme kurulu seçeceğinin duyurulduğunu belirtti. Bildirgede egemenlik ve siyasal statü talebinin de yer aldığını ifade etti. Olgun, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye şu soruları yöneltti:

"Anayasamızın 3'üncü maddesine göre Türkiye Cumhuriyeti Devleti ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Türk Ceza Kanunu'nun 302'nci maddesine göre ise ülke topraklarının bir kısmını devlet idaresinden ayırmaya yönelik fiiller ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılır. Soruyorum: Bu toplantılardan haberiniz var mıydı? Kolluk tutanak tuttu mu? Başsavcılığa bildirim yapıldı mı? Yürütme kurulunun seçileceği toplantıya izin verecek misiniz? Anayasa değişti de bizim mi haberimiz yok Sayın Bakan? Yoksa bu toplantılar Türkiye Cumhuriyeti'ni bölme planlarınızın provası mıdır? Bu toprakların üzerinde ikinci bir egemenlik kurulmasına biz izin vermeyeceğiz."

OLGUN'DAN GAZİLERE YÖNELİK POLİS MÜDAHALESİNE TEPKİ

Olgun, terörle mücadelede yaralanan gaziler ile er şehit ailelerinin eşit özlük hakları talebiyle Güvenpark'ta düzenlediği oturma eylemine yönelik polis müdahalesini de gündeme getirdi.

Eylemin 38'inci gününde sabaha karşı saat 04.45'te uyuyan gazilerin gözlerine fener tutularak uyandırıldığını ve zorla otobüslere bindirildiğini söyleyen Olgun, Güvenpark'ın bariyerlerle kapatıldığını, bazı gazilerin protezlerine ve bastonlarına ulaşamadan götürüldüğünü belirtti.

Bir gazinin protez bacağını Gazi Uyumevi'nin kapısında çöp poşeti içinde bulduğunu gözyaşları içinde anlattığını aktaran Olgun, "Sayın Bakan, bu vatan için bacağını vermiş bir kahramanın protezi çöp poşetine konulur mu? Bunu kim yaptı? Kim talimat verdi, hakkında ne işlem yapıldı?" diye sordu.

Olgun, 24 Ağustos'ta Kurtuluş Parkı'ndan Milli Savunma Bakanlığına yürümek isteyen gazilerin yeniden ablukaya alındığını, protezle yaşayan bir gazinin bayıldığını ve gazilerin yanında duran İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu'nun polis müdahalesi sırasında yere düşürüldüğünü söyledi.

Türkoğlu'nun tekme, yumruk ve kalkan darbeleriyle darbedilerek hastaneye kaldırıldığını belirten Olgun, "Bu milletin seçtiği bir milletvekili, gazilerin yanında durduğu için yerde sürüklendi. Görüntüler ortada, darp raporu ortada. Kaç görevli hakkında işlem yapıldı, kaçı açığa alındı?" ifadelerini kullandı.

"GAZİYE COP VE KALKAN, BÖLÜCÜ TALEPLERLE GELENE ÇADIR VE POLİS KORUMASI MI?"

Olgun, iki hafta önce terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılmasını, cezaevlerinin boşaltılmasını talep eden Barış Anneleri'nin 24 ilden Ankara'ya geldiğini, TBMM yakınında açıklama yaptığını ve parkta çadır kurarak gece boyunca nöbet tuttuğunu söyledi.

Bu gruba yönelik herhangi bir müdahalede bulunulmadığını kaydeden Olgun, şöyle konuştu:

"Ne şafak baskını oldu ne bariyer kuruldu ne kalkan kalktı, polis yalnızca izledi. Gazilerimiz o gün haykırmıştı: 'PKK paçavrasıyla mı yürüyelim?' Bu sorunun cevabını gazilerimizin yüzüne bakarak verecek misiniz? Bu ülkede hakkını arayan gaziye cop ve kalkan, bölücü taleplerle gelene çadır ve polis koruması mı düşüyor? Tekrar soruyorum: Anayasa değişti de bizim mi haberiniz yok ya da yapmayı planladığınız ve üniter yapımızı ortadan kaldırmayı hedefleyen anayasa değişikliği için şimdiden Türk milletini yavaş yavaş alıştırmaya mı çalışıyorsunuz? Gaziyi susturup, tekme tokat darbedip; terörist başının, bebek katilinin özgürlüğünü, Türkiye Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğünü parçalamak isteyenlere meydanları açmaktaki maksadınız nedir? Biz buna izin vermeyeceğiz. Gazimizin protezini çöpe atan bir anlayışa şehitlerimizin emaneti olan yüce devletimizi teslim etmeyiz."

"PKK YALNIZCA SİLAHLI BİR TERÖR ÖRGÜTÜ DEĞİL, BİR NARKO TERÖR ÖRGÜTÜDÜR"

Olgun, konuşmasının son bölümünde uyuşturucuyla mücadele ve PKK'nın uyuşturucu ticaretindeki rolüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. PKK'nın yalnızca silahlı bir terör örgütü olmadığını, aynı zamanda bir narko terör örgütü olduğunu savunan Olgun, Emniyetin 2024 yılı uyuşturucu raporunda örgütün uyuşturucu ticaretinin bütün aşamalarında rol oynadığının tespit edildiğini söyledi.

2026 yılı raporuna göre uyuşturucuya bağlı ölümlerin bir yılda 427'den 557'ye, bonzai kaynaklı ölümlerin ise 87'den 222'ye çıktığını belirten Olgun, "Yakalanan madde artıyor, operasyon sayısı artıyor ama gençlerimiz ölmeye devam ediyor" dedi.

İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, Bakan Çiftçi'ye, "Örgüt silah bıraktığını ilan etti, uyuşturucuyu da bıraktı mı? Bu süreçte narko terör operasyonları yavaşlatıldı mı? MASAK'la, örgütün uyuşturucu gelirlerinin aklandığı hesaplar tespit edildi mi" sorularını yöneltti.