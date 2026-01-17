Suriye ordusu, Rakka'nın güneyine ilerlemek için yeni cephe açtı

Suriye ordusu, terör örgütü YPG/SDG'ye yönelik operasyonu Fırat Nehri boyunca genişleterek Madan bölgesinden Rakka'nın güneyi ile Tabka Barajı yönüne doğru yeni bir cephe açtı.

Cephe hatlarındaki AA ekibinin bildirdiğine göre, örgüt işgalindeki Fırat Nehri üzerinde, Rakka'nın güneyi ile Deyrizor'un kuzeyi arasında kalan Madan bölgesinde bulunan Suriye ordu güçleri, kuzeye doğru harekete geçti.

Bölgedeki AA ekibi, ordunun nehir boyunca kuzeye doğru ilerleyerek Tabka kenti ile Rakka'nın güney kesimlerine ulaşmayı hedeflediğini bildirdi.

Suriye devlet televizyonu el-İhbariyye'ye bilgi veren ordu kaynakları da Meskene yönünden gelen birliklerin Tabka kenti yakınlarındaki Safyan petrol sahası, Rasafa kavşağı ve Thawra petrol sahasının kontrolünü ele geçirmeyi başardığını bildirdi.

-Operasyonu Rakka kent merkezine genişletme sinyali

Suriye Savunma Bakanlığı, Fırat Nehri'nin doğusundaki Rakka kent merkezinin sıfır noktasına ulaşacak şekilde yeni bir askeri bölge duyurusu yapmıştı.

Askeri bölge ilan edilen alanın haritasının da paylaşıldığı haberde, askeri bölgenin Fırat Nehri'nin doğusundaki Rakka kent merkezinin sıfır noktasına uzandığı görülmüştü.

Suriye ordusu, 13 Ocak'ta başta Deyr Hafir ve Meskene olmak üzere Fırat Nehri'nin batısında terör örgütünün işgalindeki bölgeleri askeri alan ilan etmiş, dün akşam 22.00'da başlayan operasyonla iki bölgeyi kontrolüne almıştı.

Meskene üzerinden ilerleyen ordu, örgütün işgalinde olan, Rakka ilinin güneybatı ucundaki Dibsi Afnan bölgesine de hakim olup, il çevresindeki tahkimatını artırmaya başlamıştı.

Suriye ordusu, Tabka'da hedef alacağı terör noktalarının haritasını paylaştı

Öte yandan Suriye ordusu, Fırat Nehri'nin batısındaki Tabka'da vurmayı planladığı terör örgütüne ait bölgenin haritasını paylaştı.

Haritada belirtilen yerin terör örgütü PKK ve YPG/SDG'nin yanı sıra devrik Beşşar Esed rejiminin unsurları tarafından Suriye halkına ve ordusuna karşı saldırılarda kullanıldığı belirtildi.

Sivillerden haritada paylaşılan terör örgütü yuvalarından uzak durulması çağrısı yapıldı.