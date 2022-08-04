Son Dakika: 32 yıl sonra bir ilk! Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'in görev süresi uzatıldı

Yüksek Askeri Şura, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bir üst rütbeye terfi edecek veya emekliye sevk edilecek general ve amirallerin belirleneceği YAŞ toplantısı öncesi Anıtkabir'i ziyaret etti.

GÜLER'İN GÖREV SÜRESİ 1 SENE UZATILDI

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, toplantı sonrasında alınan YAŞ kararlarını açıkladı. Buna göre Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in görev süresi bir sene uzatıldı. Geçen ay yürürlüğe giren Askeri Ceza Kanunu'na göre Genelkurmay Başkanı'nın yaş haddi, birer yıllık süreyle 72 yaşına kadar Cumhurbaşkanı'nca uzatılabiliyor. Güler, görev süresinin uzatılması sonrasında Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Genelkurmay Başkanı olan Mareşal Fevzi Çakmak'ın ardından 67 yaşından sonra görev yapan ilk genelkurmay başkanı olacak. Güler, ayrıca 1990'dan sonra dört yıldan fazla Genelkurmay Başkanlığı görevini yerine getiren ilk isim oldu.

ORGENERAL ATİLLA GÜLHAN YENİ HAVA KUVVETLERİ KOMUTANI OLDU

Kalın ise YAŞ kararlarını açıkladığı konuşmasında ayrıca şunları söyledi: "38 general ve amiral emekliye sevk edildi. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Deniz ve hava kuvvetleri komutanları emekliye sevk edildiğinden Org. Atilla Gülhan Hava Kuvvetleri Komutanı olarak atanmıştır. 16 general amiral ve amiral üst rütbeye yükselmiştir. 40 general ve amiralin görev süreleri bir yıl uzatılmıştır. 47 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi."

MEVZUAT ENGELİ KALMADI

Diğer yandan Yüksek Askeri Şura toplantısı sürerken, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayınlandı. Bugünkü 108 Sayılı Kararname ile; Cumhurbaşkanlığı'nın 3 Sayılı söz konusu kararnamesine; 9'ncu maddesinin 3'ncü fıkrasının ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere, "Bu süre, birer yıllık sürelerle Cumhurbaşkanlığınca yaş haddine kadar uzatılabilir" cümlesi ilave edildi.

Böylece söz konusu kararnamenin 9'uncu maddesinin üçüncü fıkrasının yeni hali şöyle oldu: "Genelkurmay Başkanı, orgeneral-oramiraller arasından atanır. Genelkurmay Başkanının görev süresi 4 yıldır. Görevdeki kalış süresinin tespitinde, atanmış bulunduğu yılın 30 Ağustos tarihi esas alınır. Bu süre, birer yıllık sürelerle Cumhurbaşkanlığınca yaş haddine kadar uzatılabilir."

7415 SAYILI KANUNLA DA DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTI

AK Parti'nin sunduğu ve TBMM'de 30 Haziran 2022 tarihinde kabul edilen kanun değişikliği ile de 67 olan yaş haddi 72'ye çıkarılmıştı. 7415 sayılı Kanun ile Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (h) bendine "Genelkurmay Başkanının yaş haddi birer yıllık süre ile 72 yaşına kadar Cumhurbaşkanınca uzatılabilir" cümlesi eklenmişti. Bugünkü değişiklikle birlikte Org. Yaşar Güler'in Genelkurmay Başkanlığı'na bir yıl daha devam etmesinin önünde mevzuat engeli kalmamış oldu.