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Sağlık Bakanı eczaneye gitti, yerinde bulamayınca telefonla aradı! Sebebi şaşırttı

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Sağlık Bakanı eczaneye gitti, yerinde bulamayınca telefonla aradı! Sebebi şaşırttı Haber Videosunu İzle
Sağlık Bakanı eczaneye gitti, yerinde bulamayınca telefonla aradı! Sebebi şaşırttı
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Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Kadıköy'de ziyaret ettiği bir eczanede yeni doğum yaptığı için izinde olan eczacıyı telefonla arayarak tebrik etti. Telefonda Sağlık Bakanı'nın sesini duyan genç annenin büyük şaşkınlık yaşadığı o samimi anlar kameralara yansıdı.

  • Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Kadıköy'deki bir eczaneye yaptığı ziyarette görevli eczacının yeni doğum yaptığını ve izinli olduğunu öğrendi.
  • Memişoğlu, yeni doğum yapan eczacıyı kendi cep telefonundan arayarak tebrik etti ve kişisel numarasını paylaşarak her zaman ulaşabileceğini söyledi.
  • Eczacı, Sağlık Bakanı'nın telefonu karşısında şaşkınlık yaşadığını dile getirdi.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun İstanbul'un Kadıköy ilçesine gerçekleştirdiği ziyaret sırasında yaşanan sürpriz telefon görüşmesi kameralara yansıdı. Ziyaret kapsamında bir eczaneye uğrayan Memişoğlu, burada görevli personelden eczacı Selin Hanım'ın yeni doğum yaptığını ve izinli olduğunu öğrendi.

Bunun üzerine genç anneyi telefonla arayan Bakan Memişoğlu, yeni doğan bebeği için tebriklerini iletti. Telefonun diğer ucunda Sağlık Bakanı'nı duyan Selin Hanım ise büyük şaşkınlık yaşadı.

“AY ŞOK OLDUM, ÇOK ŞAŞIRDIM”

Görüşmeye kendisini tanıtarak başlayan Memişoğlu, “Selin Hanım, ben Dr. Kemal Memişoğlu. Eczanenize uğradım. Yeni bebeğiniz olduğunu öğrendim. Güle güle büyütün” dedi.

Karşısında Sağlık Bakanı'nı duyan Selin Hanım, “Ay şok oldum, çok şaşırdım, kusura bakmayın” sözleriyle şaşkınlığını dile getirdi.

“SAĞLIK BAKANI SİZİ ARAYAMAZ MI?”

Genç annenin şaşkınlığı üzerine gülümseyen Memişoğlu, “Niye, Sağlık Bakanı arayamaz mı sizi? Sizin adınıza hizmet ediyoruz Ankara'da, siz de burada millete hizmet ediyorsunuz” ifadelerini kullandı.

İkinci erkek evladını kucağına alan Selin Hanım'ı tebrik eden Bakan Memişoğlu, bebeğin sağlıklı büyümesi temennisinde bulundu.

KENDİ CEP TELEFONUNU PAYLAŞTI

Görüşme sırasında eczacıya kendi şahsi numarasından ulaştığını belirten Memişoğlu, "Bu numara bana ait, her zaman arayabilirsiniz. 'Sayın Bakanım şöyle bir eksik var, şunu düzeltirseniz' dediğiniz anda elimizden geleni yaparız" diyerek desteğini iletti. Samimi diyalogların yaşandığı o anlar sosyal medyada da ilgi gördü.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
Bu haber 8 sitede yayınlandı.
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıBakış Açısı:

Polikliniklerde ortak havuzda sekreterleri usulsüz gezdiriyorlar blok blok buna ne diyeceksiniz?

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Haber YorumlarıUmut Senturk:

Emekliden ilac parasi neden aliniyor bu bir evden cikmakta zorlanan hastalara aile hekimi goruntulu neden ilac yazsmiyor 75 üstüde ur bu iki.buyursun ne yaoacak eczanede.ha bir de su çağdısı refakatci sorunumuz var milletcr.kosuyoruz ya da soyuluyoruz.hastanelere hasta bakici neden alinmiyor hemsirwler hasta bakmiyor.ilac veriyor.onuda yari yariya refakatciye.

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